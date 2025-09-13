Stará škola neřekla poslední slovo. Kosmické Apollo má V12 Ferrari a žádné ABS
Apollo po šesti letech opět vstupuje na scénu s modelem EVO, který přináší extrémní výkon, radikální design a absolutní okruhový zážitek.
Navzdory elektromobilní mánii značka Apollo dokazuje, že supersporty s velkými motory na fosilní paliva zdaleka neřekly poslední sbohem. O automobilce jsme naposledy slyšeli před téměř šesti lety, kdy pod taktovkou nového majitele stvořila supersport s emotivním názvem Apollo Intensa Emozione. Nyní o sobě dává vědět dalším zběsile rychlým kouskem, nesoucím strohé označení EVO.
Ano, jedná se o generační vylepšení Intensy, které je ale natolik zásadní, že si vlastní jméno plně zaslouží. Karbonová karoserie nese zcela odlišný design inspirovaný závodními vozy z Le Mans. To vysvětluje divoké pojetí předního nárazníku se širokým splitterem, výrazné blatníky a hluboce profilované kapoty. Z boku vyniká kopulovitá prosklená kabina a obří průduchy před zadním kolem. Naprostým vrcholem futurismu je záď se světelným podpisem tvaru X a výrazem připomínajícím kosmickou loď.
Vůz má značně modifikovaný karbonový monokok Intensy s novými výztuhami vpředu i vzadu. Změny základní kostry proběhly i v oblasti nárazníků. Výsledkem je o 10 % zvýšená tuhost. Současně s tím prošlo revizí i nastavení podvozku.
Zatímco první Gumpert Apollo využíval pro pohon vidlicový osmiválec Audi o objemu 4,2 litru, Intensa Emozione přesedlala na 6,3 litru velkou V12 od Ferrari s výkonem 582 kW přenášených na zadní kola prostřednictvím šestistupňové sekvenční převodovky.
Díky titanovému výfuku a naladění motoru u HWA disponuje EVO výkonem 597 kW. Díky hmotnosti pouhých 1.300 kg je meta 100 km/h zdolána za 2,7 sekundy a poté pokračuje na maximální rychlost 335 km/h. Vůz nemá ABS, takže správné dobrzdění do zatáčky záleží na citu řidičovy nohy a přilnavosti pneumatik Michelin Cup 2.
Celkem vznikne jen 10 vozů, přičemž žádný z nich na silnici nepotkáte. Jedná se výhradně o okruhovou záležitost. Vzhledem k tomu, že Intensa tehdy stála přes 57 milionů korun, je publikum i v případě EVA omezené. Přesto se předpokládá převis poptávky nad nabídkou, protože jde o exkluzivní zboží.
Že Apollo stále existuje, se dá považovat za zázrak. Automobilku založil na začátku milénia bývalý inženýr Audi Roland Gumpert. Po krachu a následném přechodu pod křídla hongkongské společnosti Apollo Future Mobility Group v roce 2014 ji opustil a na jeho místo usedl Niko Konta se zkušenostmi z německé společnosti IDEENION Automobile.
Další perličkou je, že Apollo neprovádí výrobu interně, jako Pagani nebo Koenigsegg. Jak jsme zmínili, motor se kompletuje a ladí u HWA a kompletaci provádí italská společnost Manifattura Automobili Torino. Ta je mimochodem odpovědná za takové skvosty jako nový Stratos. Tím Apollo snižuje náklady na provoz vlastního zázemí.
Zdroj: Apolo, Carbuzz, Pistonheads, Top Gear,