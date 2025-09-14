V Mostě vám ukážu svoji mašinu, láká na MotoDen Světa motorů Oliver König
Oliver König je považován za jednoho z nejtalentovanějších motocyklových závodníků nové generace Čechů. Můžete se s ním osobně setkat na MotoDnu Svět motorů.
Na motorce seděl ve třech a půl letech, od sedmi jezdil motokros, v pouhých jedenácti letech se stal juniorským šampionem na okruzích, v roce 2015 mistrem Evropy, stupně vítězů má z MS superbiků. Už 25. září se od něj můžete učit na unikátním MotoDni Světa motorů. Nejen o něm si s Oliverem povídá David Šprincl.
Po třech sezónách v superbicích přesedl Oliver König na supersporty a teď ho čeká finále španělského seriálu. „Je to jiné závodění a pro mě nové zkušenosti,“ říká Davidu Šprinclovi v podcastu Za volantem. Do něj přijel do studia Auto.cz k nám na Hagibor na skútru. „A to je úplně něco jiného. Ale po Praze ideální prostředek,“ směje se.
Hlavní podnět k povídání ale bylo ještě něco jiného – MotoDen Světa motorů 25. září na okruhu v Mostě. „Je to můj nejoblíbenější okruh. Dvakrát jsem v Mostě při mistrovství světa vystoupal na stupně vítězů a vzpomínám na to dodnes,“ přiznává v podcastu. Přiznává se ale k ještě mnoha zajímavým a neotřelým věcem. A prozrazuje i to, na co se s Oliverem můžete v Mostě už za pár dní těšit!
MotoDen Světa motorů je oslavou motocyklové kultury, a především příležitostí poznat své limity v bezpečném prostředí. Pod dohledem profesionálních instruktorů z motoškoly Hefty74 si účastníci užijí celkem 120 minut jízdy na trati, doplněných teoretickou přípravou a odborným vedením. Program je sestaven tak, aby si den užili jak pokročilí jezdci, tak ti, kteří chtějí na okruhu zažít svou premiéru.
Zájemci si mohou vybrat z několika balíčků, které zahrnují nejen samotnou jízdu, ale také celodenní občerstvení, profesionální fotografie a další výhody. Podrobný rozpis balíčků i odkaz na registraci najdete níže:
MotoDen Světa motorů: Podrobné informace
Autodrom Most, 25. 9. 2025
- 8:00 – příchod, briefing
- 9:00 – první jízda na okruhu
- 13:00-14:00 – pauza, výuka teorie
- 17:40 – poslední jízda na okruhu
- 18:00 – ukončení akce
Profesionální tým instruktorů
- Kamil Holan
- Michal Prášek
- Karel Brandtner
- Aleš Nechvátal
- a další…
- Oliver König – host
Nepropásněte šanci zažít skvělý den na krásném závodním okruhu. Hlásit se můžete tady:
BASIC
5000 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- stání mimo boxy
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
|Box Basic |
BASIC BOX
5600 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- stání ve sdíleném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
|Basic Box |
BASIC SOLOBOX
8500 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- stání v samostatném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
|Basic SoloBox |
VIP BOX
9000 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- profesionální instruktor na interkomu (půjčení helmy s interkomem)
- stání ve sdíleném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
|VIP Box |
VIP SOLOBOX
10 900 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- instruktor na interkomu (půjčení helmy s interkomem)
- stání v samostatném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
|VIP SoloBox |