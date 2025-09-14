Rozblikáme Česko: Dokolečka, dokola! Umíte správně blikat na kruhovém objezdu? (3. díl)
V ČR se bliká až při výjezdu z kruhového objezdu. Při nájezdu ne a při kroužení po něm taky ne, leda bychom měnili jízdní pruh. Je to vcelku jednoduché. Ne v každé zemi to ale mají stejně.
Když jsme na začátku kampaně Rozblikáme Česko počítali, kolik řidičů nebliká či bliká špatně, viděli jsme na kruhových objezdech všechno možné. Auta, která neblikala vůbec, blikala při najíždění a pak sjíždění, i taková, která blikala při kroužení po objezdu vlevo, a pak při sjezdu vpravo už neblikala na žádnou stranu.
Správný postup v ČR je neblikat až do chvíle, kdy chceme z kruháče sjet. Pokud jde o objezd s více pruhy, tak dáváme znamení o změně směru jízdy při změně pruhu dle toho, na jakou stranu jedeme. Pokud pruhy neměníme, blikáme až při opouštění rondelu, a to vpravo. Je to jednoduché a prosté. Nejen u nás v ČR, ale taky na Slovensku, v Rakousku, Německu, Francii nebo Itálii. V Rakousku mají často před kruhákem nebo na něm značku s autíčkem, které má zvýrazněný blinkr, a u toho je nápis: Při opouštění. Tím se připomíná řidičům, že mají blikat, když z objezdu sjíždí. Drobný rozdíl najdeme u našich sousedů v Polsku.
Tam se můžeme chovat tak jako u nás a nebude to špatně. Nicméně v Polsku je zvykem blikat na kruháku vlevo. Někteří Poláci se s vámi budou hádat, že je to jediné správné řešení a že při kroužení po objezdu musíte dávat blinkr doleva. Nemusíte, ale můžete.
Magic roundabout
Ve Velké Británii je to trochu jinak. Zaprvé se tu jezdí vlevo, takže musíme kroužit v opačném směru, a tudíž při opuštění kruháče jedeme doleva a blikáme vlevo. Ale to není vše. Když chceme po nájezdu sjet hned prvním výjezdem, blikáme vlevo už před nájezdem. Pokud nám navigace zahlásí, že máme opustit kruhový objezd druhým výjezdem, pak blikáme až před tímto výjezdem. A blikáme doleva. A když pojedeme třetím nebo jakýmkoliv dalším výjezdem, což se na velkých kruháčích typu magic roundabout, jako je ve Swindonu, může stát, blikáme při kroužení vpravo a teprve před naším sjezdem vlevo.
Pokud ale poletíte do USA, tak žádné podobné složitosti jako v Británii řešit nemusíte. Američani totiž blikají stejně jako my. A stejně jako my i Američané řeší, že se na malých objezdech, kde v úzké ulici někdo nakreslí kolečko doprostřed křižovatky a tím udělá kruháč, vytvoří past na řidiče. Ti mají totiž jen velmi málo času na to začít blikat ve správný čas. Když spustí blinkr brzy, může to vypadat, že pojedou o výjezd dřív. Televize WKMG v Orlandu proto radí, aby na takových místech byl řidič maximálně soustředěný a připravený rychle sáhnout po páčce.
Kdo dřív?
První kruhové objezdy jsou starší než auta. Nejranější se objevovaly ještě v době povozů v 18. století v Anglii a Francii. O tom jsme víc psali v čísle 16/25. Na vymýšlení pravidel pro průjezd kruháky tak mělo lidstvo několik století.
Nakonec je to ale vlastně docela jednoduché. Většina kruhových objezdů u nás i v okolních zemích je na nájezdu vybavena značkou Dej přednost v jízdě. Když najíždíme, tak dáváme přednost tomu, kdo už krouží. Pokud tam značka Dej přednost v jízdě není, tak přednost máme my při nájezdu, protože platí pravidlo pravé ruky. V ČR jsme zatím potkali jeden jediný kruhový objezd, který to tak má. Je v Úvalech u Prahy v obytné zóně na křížení ulic České a Moravské. Je to spíš kuriozita, ale dostala se i do testových otázek pro autoškoly.
V Hradci Králové na Gočárově okruhu najdeme u křížení s Brněnskou ulicí kruhový objezd vybavený semafory. Na nájezdu na tento kruháč je sice značka Kruhový objezd, ale jde spíš o soustavu čtyř křižovatek. Potkávají se tu dvě víceproudé silnice. Každé z křížení má své semafory, takže vlastně každý sjezd a nájezd na tento kruhový objezd je řízen svým semaforem. Řidiči tady blikají, jako kdyby byli na obyčejné křižovatce. Tedy používají blinkr vlevo, ačkoliv vlastně jen krouží dokola. Při sjíždění pak jedou rovně, takže bez blinkru. Tento případ je ale trochu kuriozitou, i když není jediný svého druhu v ČR.
Naprosto šílený, ale naštěstí jediný snad v celé Evropě je z pohledu přednosti kruháč v Mladé Boleslavi na křížení ulic Laurinova a Ptáčská. I ten byl (snad už není) mezi otázkami pro autoškoly. Tady je průjezd okořeněn těsným sousedstvím železničního přejezdu. Přednosti tady tak jsou řešené značkami pro každý výjezd jinak, aby se nestalo, že někdo uvízne na železničním přejezdu. To se ale nedá popsat, to se musí zažít.
Ozdoby kruháčů
Na řadě míst v Evropě včetně ČR můžete uprostřed kruhových objezdů vidět fontány, sochy a další ozdoby. Nejde jen o estetiku, ale taky o bezpečnost. Když řidič nevidí na druhou stranu kruháku, tak neví, zda něco nejede, a musí výrazně zpomalit. Horší výhled tak paradoxně přispívá vyšší bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že na kruhových objezdech musí zpomalit řidiči přijíždějící ze všech směrů, stává se na nich méně nehod než na klasických křižovatkách, a když už se nehoda stane, má méně tragické následky.
Zasmějme se
Ptá se jedna blondýnka druhé: „Udělala jsi ten řidičák?“ Dotyčná odpoví: „Ne, vyhodili mě.“ Druhá se hned ptá proč. A dostává odpověď: „Jela jsem ke kruhovému objezdu, tam byla cedule 30, tak jsem to třicetkrát objela, a přesto mě vyhodili!“ Druhá se zamyslí a pak praví: „A nespletla ses při tom počítání?“
