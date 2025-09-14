Dvanáctiválec Mercedesu hned tak nevymře. Proč jej stále nabízejí?
Dvanáctiválcový motor je stále magnetem pro automobilové nadšence. Jeho výroba je však drahá a z čistě racionálního hlediska zbytečná. Jenže existují výjimky.
V době, kdy elektricky poháněná auta nabízejí výkony i na magické hranici 1000 koní, se může zdát setrvávání u výroby zážehového dvanáctiválcového motoru jako holý nesmysl. Přesto jej automobilky stále vyrábějí, byť spíš malosériově.
Když opomeneme italské supersporty Ferrari a Lamborghini nebo britského malovýrobce Aston Martin, tak jedinými současnými výrobci motorů V12 pro auta (třeba v lokomotivách se dvanáctiválce běžně stále používají) jsou německé prémiové značky BMW a Mercedes-Benz. Ještě v loňském roce se coby nový nabízel třířadý dvanáctiválec Audi (W12), a sice pro pohon vozů Bentley.
Pojďme ale k Mercedesu. Ten svůj první motor V12 uvedl v roce 1991 ve třídě S W140 coby řadu M120. Po BMW šlo o druhý německý poválečný dvanáctiválec. V současné době nabízí nejstarší automobilová značka světa svůj dvakrát přeplňovaný šestilitrový dvanáctiválec coby řadu M279. Najdete jej v současné třídě S (W223), ale také v ještě luxusnějším voze Maybach S 680. I přes obrovské výkony elektromotorů je dvanáctiválcový motor stále považovaný za to nejlepší, co může automobil pohánět.
A u Mercedesu to dobře vědí. Na letošním IAA v Mnichově se nechal technický ředitel Mercedesu Markus Schäfer slyšet, že značka s hvězdou ve znaku bude svůj dvanáctiválec nabízet i nadále, dokonce snad minimálně ještě příštích deset let.
Britskému týdeníku Autocar na otázku, zda bude motor V12 kompatibilní s připravovanou emisní normou Euro 7, Schäfer odpověděl, že je to v procesu. Tím sice stručně, ale velmi jasně naznačil, že inženýři Mercedesu pracují na tom, aby jejich dvanáctiválec Euro 7 splnil. A také neprozradil, v kterých modelových řadách se bude motor dále uplatňovat.
V současné době stále pohání vrcholnou verzi třídy S (W223) a také již zmíněný Maybach. Dále se dvanáctiválec Mercedesu objevuje v supersportu Pagani Utopia.
Autocar v rozhovoru také zmínil rok 2035, kdy má začít platit zákaz prodeje, nebo přesněji nemožnost registrovat nové auto v zemích EU se spalovacím motorem. K tomu Schäfer řekl: „Samozřejmě, v USA a v Evropě tohle nařízení stále platí a my s tím nemůžeme nic dělat. Existují ale i jiné trhy, kde neočekávám, že něco takového začalo v horizontu deseti, možná i více let platit. Třeba Blízký východ, asijské země. A tady tyhle motory budeme nabízet, dokud po nich bude poptávka.“
V poslední době je také stále jasnější, že termín zákazu spalovacích motorů v roce 2035 se patrně prodlouží. Nicméně zatím stále platí, jakkoliv některé automobilky vyjadřují stále častěji pochybnosti. Nedávno jsme psali, že asi nejaktivnější je v tuhle chvíli BMW, ovšem i Mercedes-Benz se začíná silně ozývat proti uvedenému termínu.
Mimochodem zmíněné BMW také stále nabízí svůj dvanáctiválec. V současné řadě 7 se sice už nenabízí, avšak v Rolls-Roycu (coby taková paralela k Maybachu) se s ním stále můžete setkat.
