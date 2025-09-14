Jediné opravdové SUV kupé? Využívá techniku Škody Enyaq, ale moc se na něj netěšte
Že je kategorie „SUV kupé“ marketingový podvod, všichni víme, ale tak nějak to automobilkám akceptujeme. Volkswagen teď ukázal auto, které by se dalo tímto spojením nazvat i bez revolveru u hlavy. Jenže by si ho nikdo nekoupil, a tak určitě nevznikne.
Poslední roky je populární kategorie vozů, kterou marketingová oddělení nazývají SUV kupé. S kupé mají přitom společnou jen klesající střechu v zadní části, která nahrazuje praktičtější tvary, které máme s SUV tradičně spojeny. Vždy jsou pětidvéřové, a logicky by se měly nazývat spíše SUV liftbacky, což by ale přes marketing neprošlo.
Pod Volkswagen patřící designérské studio Italdesign v Mnichově ukázalo digitální koncept, který by si jméno SUV kupé možná i zasloužil. Pořád je to nafouklé vysoké auto, ale jen s jedním párem bočních dveří. Když si odmyslíme vysoký ponton karoserie, opravdu jako kupé i vypadá. Se 4,2 metry na délku není ani přehnaně přerostlé, na výšku má také „jen“ 1,5 metru. Vzhledem nenavazuje IDX na žádný existující model koncernu VW, paradoxně ale trochu připomíná Toyotu C-HR.
Italdesign EVX stojí na platformě MEB+, tedy na základě většiny dnešních elektrických vozů koncernu Volkswagen, i když už v modernizované formě. Auto zjevně existuje jen jako počítačový render. Jestli opravdu vznikne i jako fyzický model, nevíme, a pravděpodobnost sériové výroby je téměř nulová.
Nejde nicméně o první vůz, který kombinuje třídveřovou karosérii kupé s technikou a podvozkem SUV. Už v roce 1980 něco takového zkusila americká automobilka AMC, která uvedla model Eagle na rámovém podvozku. Krom verze kupé existovalo zvýšené auto i jako kabriolet, sedan, kombík nebo hatchback.
V Evropě vznikl v roce 1992 přes pět metrů dlouhý vůz Mega Track, za kterým stál výrobce těžkých čtyřkolek pro náctileté Aixam. Mega Track dostal šestilitrový dvanáctiválec z Mercedesu, pohon všech kol a karosérii připomínající supersporty. Velmi drahého modelu se nakonec vyrobilo asi jen šest kusů.
Zdroj: Italdesign, zdroj foto: Italdesign, zdroj videa: Italdesign