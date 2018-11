Portrét sedminásobného mistra světa Marca Márqueze: Tohle je zabiják s tváří dítěte!

Ve světovém motoristickém sportu patří k nejsledovanějším odvětvím formule 1, automobilové soutěže (rallye) a závody silničních motocyklů (MotoGP). A právě jedna stopa zná po závodě v japonském Motegi jako první svého šampiona pro tento rok.

Génius, nebo šílenec?

Rodiče Roser a Julie Márquezovi ze španělské Cervezy byli velcí fanoušci motocyklů a pracovali v motokrosovém klubu. Jejich starší syn Marc si sedl poprvé na motorku v roce 1997 ve věku čtyř let. Když mu bylo 15 let a 56 dní, odstartoval premiérově v závodě mistrovství světa a o dva měsíce později stál poprvé na stupních vítězů (2008). V Le Mans 2009 se stal v 16 letech a 88 dnech nejmladším Španělem, který dosáhl nejlepšího času v kvalifikačním tréninku v podniku světového šampionátu.

V listopadu 2010 získal titul mistra světa v kubatuře 125 cm(dnes Moto3) a v následující sezoně (2011) mohl být šampionem střední kategorie Moto2. V australském Phillip Islandu však narazil při tréninku v plné rychlosti do zadního kola Ratthaparka Wilairota a za trest odstartoval do závodu z posledního místa. Tehdy se však poprvé projevila dvojí tvář Marka Márqueze.

Španěl se rád usmívá na lidi kolem sebe a to vyvolává dojem, že není schopen nikomu ublížit. Jakmile si nasadí přilbu, stane se úplně jiným člověkem. Hranice mezi genialitou a šílenstvím je hodně úzká a nikdy nevíte, kdy a v jaké situaci v závodě se projeví.

V sezoně 2013 se stal nejmladším šampionem v královské třídě MotoGP a je tady další šrám na pověsti šampiona. Po výjezdu z boxů narazil do soupeře a byl vyloučen, titul mu však neunikl. V mistrovství světa 2014 vyhrál prvních deset závodů, získal titul a ve stejné sezoně vyhrál kategorii Moto3 jeho mladší bratr Alex. Poprvé v historii se stali šampiony dva bratři v jednom roce.

Předjíždět za každou cenu?

Zásadním momentem v kariéře Márqueze byl závod v malajském Sepangu 2015. Kolize s Valentinem Rossim bude mít dodnes výklady zvýhodňující jednoho, či druhého závodníka. Zahraniční média považovala srážku za ideální zápletku pro hollywoodský film, avšak Marc Márquez na ni dodnes nahlíží jinak. „Postoj všechno, nebo nic jsem hodil přes palubu. Došlo mi, že i druhé místo a dosažené body mohou mít význam,“ řekl na podzim 2016, kdy byl potřetí mistrem.

Jeho přístup mu pomohl k zisku titulů také v dalších dvou sezonách (2017 a 2018), ale povaha Marka Márqueze se vrátila. Příběh z letošní Argentiny byl důkazem, že jezdec vnímá svět pouze ve svůj prospěch. Na startu nedovoleně roztlačoval motocykl a neposlouchal sportovní komisaře. Dostal trestný průjezd boxovou uličkou. Po penalizaci narazil při stíhací jízdě do několika soupeřů a poslal k zemi Valentina Rossiho.

Smutnou stránkou šampionovy osobnosti je, když občas nechápe, že určité věci nemůže. Na druhé straně je Márquezova jezdecká genialita. „Jeho posez na motorce zejména v zatáčkách neumí nikdo jiný na světě. Odborníci by z jeho jízdy dokázali udělat diplomovou práci. Navíc má ohromné sebevědomí ve vlastní schopnosti. Proto udělá v kritické situaci něco, co si nedovolí nikdo jiný, a zvládne to,“ myslí si Karel Abraham. Sedm let jezdí v královské kategorii MotoGP, tudíž zná Marka Márqueze hodně dobře.

Český závodník Lukáš Pešek má za sebou jednu sezonu v MotoGP (2013). Aktuálně vlastní závodnickou školu a je odborným komentátorem televizních stanic Nova Sport 1 a 2. „Na konci minulého roku jsem prohlásil, že Márquez překoná všechny rekordy v mistrovství světa. Říkal jsem to i letos pro komentáře Světa motorů. Vzhledem k tomu, že mu je teprve pětadvacet let, budou statistici brzy přepisovat své tabulky. Vsadím se a vyhraju,“ tvrdí rezolutně Lukáš Pešek.

Marc Márquez

Narozen: 17. 2. 1993

Debut v MS: Portugalsko 2008

Starty v MS: 183

Vítězství: 69

Stupně vítězů: 115

Nejlepší tréninky: 78

Nejrychlejší kolo: 60

Úspěchy: mistr světa 125 (2010), Moto2 (2012), MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018)

Rekordy Marka Márqueze

Ve věku 25 let a 246 dní se stal nejmladším jezdcem, který dosáhl na sedm světových titulů. Rekord patřil Miku Hailwoodovi (26 let a 140 dnů).

Patří mezi osm závodníků, kteří získali sedm nebo více světových titulů ve všech třídách MS silničních motocyklů. Připojil se k těmto osobnostem: Giacomo Agostini (15), Angel Nieto (13), Carlo Ubbiali (9), Mike Hailwood (9), Valentino Rossi (9), John Surtees (7) a Phil Read (7).

Je nejmladším jezdcem v historii, který dosáhl na pátý titul mistra světa královské kubatury MotoGP (25 let a 246 dnů). Rekord držel Valentino Rossi (26 let a 221 dnů), když v roce 2005 získal páté prvenství v MotoGP.

Zařadil se mezi čtyři jezdce historie (Mick Doohan, Valentino Rossi, Giacomo Agostini), kteří si připsali pět a více světových vavřínů.

Všech pět titulů z královské kubatury získal v sedle Hondy. Vyrovnal tak Micka Doohana, jenž byl dosud nejúspěšnějším jezdcem japonského výrobce.

V historii MS je jen jeden Španěl, jenž vyhrál víc titulů než Marc Márquez. Jeho krajan Ángel Nieto získal v období let 1969 a 1984 celkem 13 titulů (7x 125 cm 3 , 6x 50 cm 3 ).

, 6x 50 cm ). Během posledních devíti let vyhrál minimálně pět závodů v každé sezoně MS, ve které startoval. Je prvním jezdcem v historii MS (od roku 1949), jemuž se toto podařilo. Překonal vlastní rekord z roku 2017.

Letos vyhrál víc závodů (8) než kdokoliv ze soupeřů v MotoGP. Totéž platí pro umístění na stupních vítězů (13) a starty z nejlepší pozice (5).

Kolize Marka Marqueze

MALAJSIE 2011. Vrazil do zadního kola Ratthaparka Wilairota.

ARAGON 2013. Po srážce s ním spadl týmový kolega Dani Pedrosa.

AUSTRÁLIE 2014. Srážka po výjezdu z boxů a vyloučení ze závodů.

ARGENTINA 2015. Narazil do zadního kola Valentina Rossiho a spadl.

NIZOZEMSKO 2015. Srážka s Rossim v poslední zatáčce, soupeř vyhrál.

MALAJSIE 2015. Narazil do Rossiho a měl podíl na jednom z největších skandálů v historii MotoGP.

ARGENTINA 2018. Nedovoleně roztlačoval motocykl na startu, dostal trest. Po penalizaci narazil při stíhací jízdě do několika soupeřů.