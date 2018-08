Mauck MSV 1120s je luxusním obývákem na kolech: Může být váš za dvacetinu původní pořizovací ceny!

Pod značkou MSV si spíše představíme francouzské sporťáky Venturi, které se dříve takto jmenovaly. Jenže tohle je úplně o něčem jiné. Jedná se o luxusní, dalo by se říci obytný automobil, vyráběný společností Mauck Special Vehicles sídlící v americkém státě Ohio. V letech 1996 až 1999 vzniklo údajně pouhých přibližně sto kusů tohoto vozu. Vzhledem k velmi individuálnímu přístupu k zákazníkovi se jeho ceny lišily v závislosti na vybavení. Za méně než 200.000 amerických dolarů, tedy kolem pěti milionů korun jste však tento vůz jako nový patrně nepořídili.

Jenže obytné auto není youngtimer s potenciálem zhodnocení. V současné době se proto jeden Mauck MSV 1120s prodává za přibližně 10.000 USD, tedy zhruba dvacetinu původní částky. Otázkou je, co za tyto peníze vůz nabízí.

Jako v biz jetu

Pohled na pracoviště řidiče příliš nadšení nebudí. Trochu to připomíná Pontiac Trans Sport z let 1990 až 1996. Tedy přemíra šedých, laciných plastů a ovladače na středovém panelu jak z nějakého pracovního stroje. Navíc chybí airbag ve volantu. Snad jen bohatě vybavený přístrojový štít situaci trochu zachraňuje. Tohle že stálo nové přes 200.000 USD?

Mnohem lépe vůz vypadá zvenku. Tady zaujme nezvykle rozměrná prosklená plocha karoserie vůči zbytku. Aby se zabránilo nadměrnému ohřevu kabiny a zejména její obytné části, jsou skla výrazně tónovaná Velmi svébytně je vyřešen přístup na přední sedadla. Boční dveře se otevírají podobně jako u supersportovních automobilů.

To hlavní, co tento vůz nabízí, se ukrývá v zadní části. Kůží čalouněné tři pohovky připomínají svým uspořádáním jednak luxusní kluby a dále kabiny moderních letadel kategorie biz jet. Nechybí intercom, řešený klasickým sluchátkem, kterým se může osazenstvo zadní části dovolat do kabiny (i to připomíná některá dopravní letadla).

Ve vybavení nechybí ani třeba televizní přijímač s plochou obrazovkou, satelitní přijímač, audio stereo od Kenwood či couvací kamera, usnadňující řidiči parkování. Dále je zde bar a jiné vymoženosti, byť ve většině případů poplatné 90. létům.

Kde to má motor?

Pohonnou jednotkou vozu je v tomto případě osmiválec Chevrolet o objemu 454 ci (kubických palců), tedy 7,44 litru, spojený jak jinak než se samočinnou, v tomto případě čtyřstupňovou, převodovkou. V hnacím ústrojí je dále použit diferenciál Ford. Celý pohon našel své místo nikoliv vpředu, ale až za zadní poháněnou nápravou, podobně jako třeba u současných autobusů.

Podvozek využívá ocelový prostorový rám, na nějž je usazena karoserie z kompozitních materiálů. Zavěšení kol je nezávislé s pneumatickým odpružením. Tato technika zaručuje velmi dobrou ochranu proti korozi, stejně jako solidní jízdní vlastnosti. Mnoho součástek pochází z velkosériové produkce. Třeba zadní skupinové svítilny jsou z Jeepu Grand Cherokee, přední lampy z Fordu Aeromax a další osvětlení je, světe div se, z Dodge Viperu. Inzerát uvádí, že výklopné zadní dveře a také nárazník prošly v minulosti lakováním.

Ze servisní historie dále zmíníme výměnu akumulátoru v roce 2015 a výměnu oleje v samočinné převodovce na podzim 2016. V únoru 2017 byla přidána další baterie, jistě z důvodu nedostatečné kapacity té původní v zimním období. Opravovala se také klimatizace, jež přestala s léty těsnit. Počítadlo ujeté vzdálenosti ukazuje v současné době proběh 25.000 mil (40.000 km). To není mnoho. Tak co, nemáte zájem?