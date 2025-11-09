Honda boří pravidla tuhosti karoserie: Nově se schválně ohýbá!
Automobilka Honda znovu ukazuje, že se nebojí zpochybnit zažité pravdy. Zatímco většina výrobců roky bojuje o co nejtužší karoserii, Japonci teď tvrdí opak.
Nová platforma, která má dorazit do sériové výroby už v roce 2027, se při jízdě v zatáčkách záměrně deformuje. Podle Hondy to má zlepšit přilnavost, stabilitu a celkový pocit z řízení.
Desítky let platilo, že ideální auto musí být co nejpevnější. Každá nová generace dostávala silnější výztuhy, vyšší torzní tuhost a marketingová oddělení to prezentovala jako důkaz pokroku. Jenže to má podle Hondy své limity.
Auto, které je příliš tuhé, přestává podle japonské automobilky pracovat se silami, které na něj působí v zatáčkách. Honda se proto rozhodla jít netradiční cestou – místo toho, aby s deformací bojovala, naučila se ji řídit.
Konstrukce se hýbe, aby auto drželo
Princip je přitom jednoduše geniální. Nová modulární platforma se jemně prohne v částech, kde to nejvíce pomáhá přilnavosti kol. Když vůz zatáčí, karoserie se mírně nakloní a vnější kola se lépe opřou o asfalt. Výsledkem má být vyšší stabilita, menší tendence k přetáčivosti a přirozenější reakce na volant.
Inženýři z Hondy tomu říkají řízení deformace – tedy přesně spočítané ohýbání konstrukce, které pomáhá jízdním silám, místo aby s nimi bojovalo. Využívají přitom detailní simulace, které ukazují, kde je možné konstrukci povolit, aniž by se narušila bezpečnost nebo tuhost při nárazu.
Je to podobné jako u závodních motorek MotoGP, jejichž rámy se také lehce kroutí, aby pomohly pneumatikám lépe držet stopu. Honda si zkrátka vzala zkušenosti z okruhových strojů a přenesla je do světa automobilů.
Lehčí, chytřejší a zároveň levnější
Zajímavé je, že díky tomuto přístupu Honda dokázala novou platformu i odlehčit. Tím, že už nepotřebuje tolik masivních výztuh, je konstrukce až o 90 kilogramů lehčí a zároveň zhruba o deset procent levnější na výrobu než současné řešení. Méně materiálu ale neznamená menší bezpečnost – deformace je řízená a omezená na oblasti, které neohrožují posádku.
Z inženýrského pohledu jde o mistrovský kousek. Honda by totiž dokázala skloubit zdánlivé protiklady: flexibilitu a stabilitu. Karoserie, která se při jízdě poddá silám, ale zároveň zůstává dostatečně pevná při nárazu, je něco, co zní jako sci-fi.
A aby toho nebylo málo, platforma je modulární. Znamená to, že ji Honda bude moci použít napříč různými modely – od kompaktních sedanů až po velká SUV nebo elektrické vozy z připravované řady Honda 0 Series. To zkrátí vývoj, sníží náklady a umožní rychlejší nasazení nových technologií do běžné výroby.
Také lepší komfort
Řízená pružnost přináší nejen lepší jízdní vlastnosti, ale i komfort – konstrukce totiž má také lépe pohltit vibrace a nerovnosti, které by jinak pronikly do interiéru. Podobný přístup už Honda aplikovala u střechy Hondy Prelude, která je z poměrně tenkého plechu. Šlo to poznat i když jsme na ni zkoušeli rukou zatlačit.
Honda ujišťuje, že všechno je dokonale spočítané. Deformace je přesně tam, kde má být, a chování vozu zůstává předvídatelné. Řidič tak necítí žádnou měkkost nebo nejasnost v řízení – naopak má lepší kontakt s vozovkou a jistější kontrolu.
První vozy s touto platformou by se měly objevit v roce 2027, nejprve ve střední velikostní třídě. Následně se technologie rozšíří i do elektrických modelů, kde se bude hodit hlavně díky úspoře hmotnosti a zlepšení jízdní stability při těžkých bateriích.
Zdroj: Honda