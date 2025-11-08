Předplatné
Registrace nových aut v Česku v říjnu 2025: Nejlepší měsíc od roku 2019

Ondřej Šámal
Uplynulý měsíc bylo na českém trhu zaregistrováno nejvíce osobních aut od srpna 2019. Dominantní zůstává Škoda, daří se ale také čínským nováčkům.

Přírůstek 23.298 nových automobilů je nejvyšším od srpna 2019, kdy bylo podle údajů Svazu dovozců aut (SDA) zaregistrováno 25.026 vozů. Za prvních deset letošních měsíců bylo zapsáno 205.735 nových automobilů, celková čísla za rok 2025 proto velmi pravděpodobně překročí hranici 240.000 exemplářů. Té český trh dosáhla naposledy v roce 2019, tedy před globální pandemií koronaviru, kvůli kterému prodeje na několik let klesly o desítky tisíc kusů.

Nejúspěšnější značkou zůstává Škoda s 8731 vozy a tržním podílem 37,48 %. Mladoboleslavští si ve srovnání s říjnem 2024 polepšili o nezanedbatelných 665 aut. Zhruba tolik se jich přitom v desátém letošním měsíci připsal Mercedes-Benz jako takový.

Na druhém místě najdeme Hyundai, kterému se přibližuje třetí Toyota. Zatímco japonská automobilka rostla, korejský konkurent si připsal pokles o 181 kusů. Z dvacítky nejlepších se dařilo také Dacii (+379 aut), jejíž vlajkové SUV Bigster si připsalo 345 aut, což stačilo na 14. pozici mezi všemi modely v říjnu. O tři stovky aut více má také Renault, Cupra zaznamenala nárůst dokonce o 343 vozů. Nahoru se vyhoupl i Citroën (+295 aut), čínská značka Jaecoo se díky 228 dostala na 20. místo.

Citroen Spacetourer Shine XK 2.0 Blue HDi • Zdroj: auto.cz

Mezi modely obsadily škodovky s octavií v čele hned prvních sedm míst. Mezi dvacítkou modelů s nejvyšším počtem registrací najdeme také obě elektrická SUV od Škody, přičemž úspěšnější je služebně mladší model Elroq, který velmi pravděpodobně kanibalizuje na prodejích většího enyaqu. Ten si totiž připsal pokles o 180 aut.

Registrace nových aut v Česku v říjnu 2025 - podle značek
PořadíZnačkaPočet (ks)Meziroční změna (ks)
1.Škoda8731665
2.Hyundai1615-181
3.Toyota1580231
4.Volkswagen1482-51
5.Dacia1177379
6.Kia925-54
7.Renault752300
8.Mercedes-Benz682-83
9.Ford563-137
10.Cupra482343
11.BMW46790
12.MG456146
13.Citroën451295
14.Volvo44568
15.Peugeot439-34
16.Opel402117
17.Suzuki37744
18.Audi351-34
19.KGM/SsangYong26028
20.Jaecoo228-
Zdroj: SDA  

Na osmém místě najdeme Toyotu Corollu, která velmi pravděpodobně stále těží z nedávné nabídky značkového operativního leasingu s cenami hluboko pod konkurencí. Zajímavé je, že mezi dvacítkou nejlepších nenajdeme ani jeden volkswagen, ačkoliv mezi značkami je tenhle největší evropský výrobce hned čtvrtý.

Registrace nových aut v Česku v říjnu 2025 - podle modelů
PořadíModelPočet (ks)Meziroční změna (ks)
1.Škoda Octavia1785211
2.Škoda Karoq13147
3.Škoda Kamiq124046
4.Škoda Scala1052241
5.Škoda Fabia1046193
6.Škoda Kodiaq960-56
7.Škoda Superb713-114
8.Toyota Corolla619326
9.Hyundai i30533-287
10.Kia Ceed476-34
11.Hyundai Tucson417-39
12.Dacia Duster365-61
13.Toyota RAV4356122
14.Dacia Bigster345-
15.Škoda Elroq311-
16.Škoda Enyaq283-180
17.Hyundai i20262100
18.Dacia Jogger253101
19.Jaecoo 7228-
20.Kia Sportage22723
Zdroj: SDA  

Zdroj: SDA a autorský článek, foto a video: auto.cz

