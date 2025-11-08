Registrace nových aut v Česku v říjnu 2025: Nejlepší měsíc od roku 2019
Uplynulý měsíc bylo na českém trhu zaregistrováno nejvíce osobních aut od srpna 2019. Dominantní zůstává Škoda, daří se ale také čínským nováčkům.
Přírůstek 23.298 nových automobilů je nejvyšším od srpna 2019, kdy bylo podle údajů Svazu dovozců aut (SDA) zaregistrováno 25.026 vozů. Za prvních deset letošních měsíců bylo zapsáno 205.735 nových automobilů, celková čísla za rok 2025 proto velmi pravděpodobně překročí hranici 240.000 exemplářů. Té český trh dosáhla naposledy v roce 2019, tedy před globální pandemií koronaviru, kvůli kterému prodeje na několik let klesly o desítky tisíc kusů.
Nejúspěšnější značkou zůstává Škoda s 8731 vozy a tržním podílem 37,48 %. Mladoboleslavští si ve srovnání s říjnem 2024 polepšili o nezanedbatelných 665 aut. Zhruba tolik se jich přitom v desátém letošním měsíci připsal Mercedes-Benz jako takový.
Na druhém místě najdeme Hyundai, kterému se přibližuje třetí Toyota. Zatímco japonská automobilka rostla, korejský konkurent si připsal pokles o 181 kusů. Z dvacítky nejlepších se dařilo také Dacii (+379 aut), jejíž vlajkové SUV Bigster si připsalo 345 aut, což stačilo na 14. pozici mezi všemi modely v říjnu. O tři stovky aut více má také Renault, Cupra zaznamenala nárůst dokonce o 343 vozů. Nahoru se vyhoupl i Citroën (+295 aut), čínská značka Jaecoo se díky 228 dostala na 20. místo.
Mezi modely obsadily škodovky s octavií v čele hned prvních sedm míst. Mezi dvacítkou modelů s nejvyšším počtem registrací najdeme také obě elektrická SUV od Škody, přičemž úspěšnější je služebně mladší model Elroq, který velmi pravděpodobně kanibalizuje na prodejích většího enyaqu. Ten si totiž připsal pokles o 180 aut.
|Registrace nových aut v Česku v říjnu 2025 - podle značek
|Pořadí
|Značka
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda
|8731
|665
|2.
|Hyundai
|1615
|-181
|3.
|Toyota
|1580
|231
|4.
|Volkswagen
|1482
|-51
|5.
|Dacia
|1177
|379
|6.
|Kia
|925
|-54
|7.
|Renault
|752
|300
|8.
|Mercedes-Benz
|682
|-83
|9.
|Ford
|563
|-137
|10.
|Cupra
|482
|343
|11.
|BMW
|467
|90
|12.
|MG
|456
|146
|13.
|Citroën
|451
|295
|14.
|Volvo
|445
|68
|15.
|Peugeot
|439
|-34
|16.
|Opel
|402
|117
|17.
|Suzuki
|377
|44
|18.
|Audi
|351
|-34
|19.
|KGM/SsangYong
|260
|28
|20.
|Jaecoo
|228
|-
|Zdroj: SDA
Na osmém místě najdeme Toyotu Corollu, která velmi pravděpodobně stále těží z nedávné nabídky značkového operativního leasingu s cenami hluboko pod konkurencí. Zajímavé je, že mezi dvacítkou nejlepších nenajdeme ani jeden volkswagen, ačkoliv mezi značkami je tenhle největší evropský výrobce hned čtvrtý.
|Registrace nových aut v Česku v říjnu 2025 - podle modelů
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda Octavia
|1785
|211
|2.
|Škoda Karoq
|1314
|7
|3.
|Škoda Kamiq
|1240
|46
|4.
|Škoda Scala
|1052
|241
|5.
|Škoda Fabia
|1046
|193
|6.
|Škoda Kodiaq
|960
|-56
|7.
|Škoda Superb
|713
|-114
|8.
|Toyota Corolla
|619
|326
|9.
|Hyundai i30
|533
|-287
|10.
|Kia Ceed
|476
|-34
|11.
|Hyundai Tucson
|417
|-39
|12.
|Dacia Duster
|365
|-61
|13.
|Toyota RAV4
|356
|122
|14.
|Dacia Bigster
|345
|-
|15.
|Škoda Elroq
|311
|-
|16.
|Škoda Enyaq
|283
|-180
|17.
|Hyundai i20
|262
|100
|18.
|Dacia Jogger
|253
|101
|19.
|Jaecoo 7
|228
|-
|20.
|Kia Sportage
|227
|23
|Zdroj: SDA
Zdroj: SDA a autorský článek, foto a video: auto.cz