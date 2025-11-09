Jedno z pouhých dvaceti Maserati MC20 Leggenda je k vidění v Praze. A je na prodej!
Pražský showroom značky Maserati nabízí nejen pohled na unikátně zbarvenou edici Leggenda sporťáku MC20. Vůz je dokonce na prodej.
Automobilka Maserati má ve své historii řadu důležitých, ba legendárních modelů a MC12, vzácnější sourozenec Ferrari Enzo, k nim bezpochyby patří. Právě jemu ve dvou verzích – silniční a závodní s černozelenými barvami závodního týmu Vitaphone – vzdaly před rokem a půl hold dvě speciální edice šestiválcového sporťáku MC20. Pod názvy Icona a Leggenda byly vyrobeny v počtu po dvaceti exemplářích.
Jeden z exemplářů edice Leggenda je aktuálně k vidění v pražském showroomu Maserati. Nabízí obdobné lakování jako závodní MC12, tedy černé boky a mátově zelenoý matný pruh od kapoty přes střechu až na záď. Toto zbarvení je doplněno žlutým trojzubcem vpředu i na bocích, žlutými logy MC20 na dveřích i na zádi, černými koly a černým semišovým interiérem.
Označení Leggenda není nijak přehnané. Toto MC20 sice odkazuje na jedno konkrétní MC12 GT1, ovšem i to má za sebou řadu úspěchů ve vytrvalostních závodech. Piloti týmu Vitaphone s ním dokázali třikrát zvítězit a dvakrát dojet druzí ve čtyřiadvacetihodinovce na okruhu Spa-Francorchamps.
Model MC12 GT1 v letech 2004-2010 získal 27 vítězství v šampionátu FIA GT, třikrát si připsal vítězství ve zmíněné čtyřiadvacetihodinovce a s týmem Vitaphone vyhrál šest týmových šampionátů a pět šampionátů jezdců včetně dvou mistrovství světa FIA GT1. Aby toho nebylo málo, také s ním získal pro Maserati dva šampionáty konstruktérů.
Vůz ovšem není jen k vidění, nýbrž i na prodej, a to jako nový, tedy se zanedbatelným kilometrovým proběhem; konkrétní počet kilometrů prodejce neuvádí. Víme tedy, jak hluboko je třeba sáhnout do kapsy – konkrétně pro 277.840 tisíc eur, tedy 6,76 milionu korun bez DPH. Anebo do bitcoinové peněženky pro 3,176 bitcoinu, jehož aktuální hodnota je 2,1 milionu korun.
