Japonská rallye v cíli: Ogier vyhrál, drama o titul pokračuje
Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally2) vyhrál Japonskou rallye, která byla předposledním podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Druhý skončil lídr šampionátu a jeho týmový kolega Velšan Elfyn Evans. O titulu mistra světa jezdců se rozhodne v Saúdské Arábii poslední víkend v listopadu.
V neděli byly na programu tři rychlostní zkoušky, které absolvovaly posádky každou dvakrát. Závěrečná erzeta dlouhá 16,44 kilometru se jela jako Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Celkem čekalo na účastníky posledních 72,38 měřených kilometrů.
Fourmaux ztratil dveře
Předpověď počasí o hustém dešti se v neděli naplnila a mokrá trať se stala osudnou Francouzi Adrienu Fourmauxovi (Hyundai i20N Rally1), který do okamžiku incidentu figuroval na třetím místě. Jeho vůz se RZ16, což byla druhá nedělní zkouška, dostal mimo trať a po jednom nárazu dokonce ztratil dveře na straně navigátora. “Při brzdění jsem dobře neviděl nájezd do zatáčky a uprostřed bylo hodně bláta. Trochu jsme vjeli do příkopu, narazili do stromu a poškodili dveře,” uvedl jezdec pro server Dirtfish.com.
Navigátor, na jehož stranu šel náraz, neutrpěl žádné zranění a dokonce udržel itinerář v rukou. Posádka se dostala do cíle zkoušky, ale ze soutěže odstoupila. Především z bezpečnostních důvodů. Navíc ve dveřích, které odletěly z vozu zůstal spolujezdcův mobilní telefon, ale především - jízdní výkaz který musí mít posádka u sebe během celého průběhu soutěže. “Hned jsem si uvědomil, sakra, můj výkaz jízd je na dveřích, stejně jako můj telefon. V dané situaci bylo bezpečnější, když jsme auto odstavili,” uvedl navigátor Andrea Coria.
Pro tovární tým Hyundai to byla pohroma. V sobotu musel odstopupit s poškozenou hnací hřídelí Belgičan Thierry Neuville a v neděli Adrien Fourmaux, oba, kteří byli nominováni do hodnocení značek. Estonec Ott Tänak nominován nebyl, aby se mohl soustředit na možný boj o titul mistra světa jezdců. Nakonec byl jediným, kdo s hyundaiem soutěž dokončil, ale šampionem již být nemůže. Hyundai vyšel poprvé v sezoně v podniku MS zcela naprázdno. Naopak posádky s vozy Toyota obsadily na domácí soutěži kompletní stupně vítězů.
Přetahovali se o desetiny
Pokračoval souboj na prvních dvou místech mezi Ogierem a Evansem, který byl nejenom bitvou o vítězství, ale současně je i soubojem o titul mistra světa. Pro Ogiera by to byl devátý triumf, Evans se může radovat vůbec poprvé. Francouz Ogier, kterému bude za pět týdnů dvaačtyřicet let, vedl od čtvrté zkoušky až do cíle po RZ20. Poslední den vyhrál čtyři a celkem deset měřených úseků.
V hustém dešti začal poslední den rychleji Evans, byť na RZ15 jen o 0,8 sekundy. Velšan však nasadil tempo především na další erzetě. V její polovině po sedmi kilometrech měl na mezičasech k dobru 7,5 sekundy náskoku. Ovšem pak ho vyvedly z tempa nečistoty, které na trať vyházel při své nehodě před ním jedoucí Fourmaux. Na předposlední zkoušce “zatáhl” Ogier a vyhrál ji o 3,2 sekundy. Boj o každý bod pokračoval na zvlášť bodované závěrečné Power Stage, kde byl nejrychlejší Ogier, byť jen o pouhých 0,096 sekundy před Evansem na rychlostní zkoušce dlouhé 13,98 kilometru.
Pršelo, jen se lilo
Ogierovy připomnělo počasí závěr desáté soutěže koncem srpna v Paraguayi, kde vinou hustého deště v závěru soutěže přišel o nějaký čas, ale naštěstí pro něj neztratil několik důležitých bodů. “Museli jsme kompletně změnit nastavení a rychle se adaptovat. Na začátku jsem se trochu hledal, ale naštěstí se mi podařilo brzy najít rytmus. Měnily se podmínky podle toho, jestli pršelo více nebo méně. Bylo to však pro všechny stejné. Jsem rád, že to nedopadlo jako v Paraguayi, protože jsem tady potřeboval nejenom vyhrát, ale získat co nejvíce bodů,” zhodnotil výsledek Ogier.
Popáté v sezoně skončil Evans na druhém místě a celkově to byly jeho deváté stupně vítězů ve třinácti podnicích sezony. Velšan bodoval ve všech soutěžích letošního šampionátu a jeho nejhorším výsledkem jsou dvě šestá místa. “Na jedné dopolední erzetě mě rozptyloval nepořádek na silnici. Přilnavost však byla celkově i dešti velmi vysoká, takže bylo docela těžké najít limit, protože se dalo větší rychlostí. Byl tam prostor pro více odvahy. Jednou se mi však smeklo auto ze svahu, ale naštěstí se mám podařilo vrátit se na trať a moc času jsme neztratili. Celkově to byl zábavný víkend. Poslední den jsme se hodně snažili, ale Seb je celý rok výjimečně rychlý. Jeli jsme sem pro vítězství, ale i takhle je to v pořádku,” komentoval situace Evans.
Třetím ve hře o titul, byť s odstupem 24 bodů na vedouího jezdce šampionátu, zůstává Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1). Dvojnásobný mistr světa ohlásil po této sezoně odchod z rallye a chce se věnovat okruhovým závodům, především formulovým. V Japonsku vyhrál úvodní supererzetu. O den později však v rychlém úseku poškodil o svodidlo, při nevinně vyhlížejícím incidentu, zavěšení levého zadního kola. Propadl se až na 23. místo, ale v cíli byl nakonec hodnocen jako šestý. Posbíral čtrnáct bodů a za jistých okolností stále není bez šance. “Celkově to byla docela obtížné. Pro nás to nebyl víkend, který jsme chtěli, ale někdy to tak je. Poslední den byl docela ošemetný, chybělo mi více proměnlivého asfaltu. Nemám s těmito pneumatikami na mokrém asfaltu moc zkušeností. Můžeme se z toho však pokusit poučit,” uvedl Rovanperä v cíli poslední zkoušky soutěže.
Konečné pořadí (po RZ20 z RZ20)
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:21:08,9; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +11,6; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:16,6; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +3:18,1; 5. Munster, Loukka (Luc./Ford Puma Rally1) +6:48,7; 6. Rovanperä, Halttunen (Fon./Toyota GR Yaris Rally1) +7:01,5; 7. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +9:35,5; 8. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +10:41,6; 9. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Škoda Fabia Rally2) +11:36,2; 10. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +12:26,0; 11. Kovalainen, Kitagawaová (Fon., Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +14:51,0; 12. Arai, Tachikui (Jap./Škoda Fabia R5) +15:08,2; 13. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +15:21,7; 14. Kamada, Matsumoto (Jap./Škod Fabia R5) +24:58,7; 15. Nutahara, Azuma (Jap./Toypta GR Yaris Rally2) +26:52,5; ... 17. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +40:24,6. Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí (po 13 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 272 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 269; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 248; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 213; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 166; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 111; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 96; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 94; 9. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 70; 10. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 36; 11. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 26; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 16; 13. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 16; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 12; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 17. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 18. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 19. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 20. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 3; 21. Černý (ČR/Ford Fiesta Rally3) 2; 22. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 24. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1; 25. Mareš (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 692 bodů; 2. Hyundai 464; 3. Ford 191.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 74, Rovanperä 59, Tänak 39, Evans 37; Solberg 19, Fourmaux 8; Neuville 6, Katsuta 4.
Vyhrané RZ: Ogier 57, Tänak 50; Rovanperä 50 Evans 22, Fourmaux 21, Neuville 17, Katsuta 13, Solberg 9, Pajari 4, Munster 2, Rossell 1.
Výsledky jsou neoficiální.
Poslední soutěží MS bude Rallye Saúdská Arábie (25.-29. 11).