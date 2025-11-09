Takto by dnes mohl vypadat slavný mamut! Designér si vzal do parády Mercedes S W140
Přetavit ikonický design slavného auta ze začátku 90. let nemusí být snadným úkolem. Render Mercedesu třídy S W140 od designéra Vladimira Loktinova je však po všech stránkách působivý.
V roce 1991 posunul Mercedes-Benz opět o něco výše laťku pokroku v osobních automobilech. Na jaře v Ženevě se představila od základu nová třída S. S interním označením W140 nahradila tehdy už dvanáctiletou předchozí řadu W126, která byla obchodně mimořádně úspěšná.
Zatímco u W126 byli tvůrci v některých oblastech zdrženlivější, neboť v duchu trendu konce 70. let chtěli nabídnout luxusní auto, které bude zároveň šetrné vůči životnímu prostředí (ano, už tehdy se to řešilo), a tedy působilo o špetku skromněji než předchozí řada W116, u nové W140 se odvázali jako jen málokdy předtím i potom.
Auto bylo výrazně větší než předchůdce, takže záhy si vysloužilo přezdívku mamut. Nabídlo stejně jako dříve dvě délky na dvou rozvorech a vrcholem se stal druhý německý poválečný dvanáctiválec pohánějící verzi 600 SE/SEL. Mnichovské BMW 750i/L E32 z roku 1986 doslova zdrtil výkonem motoru vyšším o 80 kW.
Později Mercedes uvedl reklamní slogan „To nejlepší, nebo nic“, který by však výborně pasoval právě na W140. Pro dokreslení – pozdější třída S W220 byla sice technologicky i jízdně dále, jenže opět byla poněkud menší, navíc léta ukázala, že Benz u ní trochu slevil z vyhlášené kvality a dílenského zpracování mamuta.
Jak ale přenést design a celkový koncept W140 do dnešní doby? Vždyť od ukončení výroby uplynulo 27 let, od zahájení dokonce 35 let. Cílem tvůrce digitální kresby (renderu) Vladimira Loktinova bylo, abyste W140 poznali na první pohled, ale aby zároveň působila svěže a moderně.
Proto tvůrce pouze mírně změkčil na dnešní poměry už příliš hranaté tvary. To zahrnovalo přepracování panelů karoserie, jejich vyhlazení. Někdejší velké vnější kliky nahradily, jak velí doba, výsuvné. Render počítá také s moderním vnějším osvětlením. Namísto halogenových a výbojkových světlometů jsou moderní diodové svítilny s unikátním světelným podpisem. Celek dokreslují 45paprsková kola s průhledným aerodynamickým krytem.
Změnám neunikla ani kabina. Právě ta na původním autě dnes působí možná zastaraleji než karoserie. W140 je z doby, kdy byly interiéry mercedesů navzdory mnoha prvkům výbavy stále dost tradiční. Teprve následující generace přinesla v tomhle směru obrat.
Loktinov to udělal jednoduše. Prostě vzal interiér současné třídy S (W223), který je ultramoderní a citlivě, a tudíž s nezbytnými změnami jej zakomponoval do retušované karoserie W140. Nechybí ani prosklená panoramatická střecha. Opět prvek moderních aut, který u původní W140 nebyl k dispozici. Pouze klasické střešní okno.
Pokud jde o pohon, vyšel tvůrce renderu z toho nejlepšího, co Mercedes nabízí. A sice agregátu V12 biturbo (M 275/M 279), který je oficiálně k dispozici pouze v Maybachu S 680.
Zdroj: Auto Bild Foto: Instagram/vladimirloktionov