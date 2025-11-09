První elektromobil Bentley přijde za rok. Britové prozradili něco z techniky
Zatím bezejmenné SUV značky Bentley se bude nabíjet 350 kilowatty a mělo by zvládnout rychlost přes 320 km/h. Vedení automobilky u něj nešetří superlativy.
Automobilka Bentley již upustila od svého plánu přejít na výrobu výhradně elektrických aut, přesto elektromobily nabídne. Ten první se má ukázat „ke konci roku 2026“, tedy za rok, prozradil britskému webu Autocar Frank Walliser, šéf značky.
Chystaný vůz, který zatím nemá název, je podle automobilky „luxusním městským SUV“ a bude v hierarchii stát pod modelem Bentayga; jeho délka bude pod pěti metry. Podle Matthiase Rabeho, šéfa vývoje Bentley, má také dobrý poloměr zatáčení, aby lépe fungoval ve městě. Zda mu pomůže natáčení zadní nápravy, můžeme však zatím jen spekulovat.
Podle Rabeho je novinka „komfortní jako flying spur a agilní jak continental GT“. Také má mít „velmi rychlé“ časy zrychlení na 100 i 200 mil za hodinu, tedy 160 a 320 km/h. Bude to podle něj „nejlepší bentley na silnici“. Interiér bude potažen 30 čtverečními metry kůže a bude prošitý 150 metry niti, resp. 130 tisíci stehy.
Detaily techniky zatím nejsou známé, ale automobilka uvedla, že vůz zvládne nabíjení rychlostí až 350 kW a bude stát na platformě PPE, kterou vyvinulo Audi a Porsche. Kromě několika audi na ní také stojí chystané elektrické Porsche Cayenne, které ve vrcholném provedení nabídne přes 800 koní a 108kWh baterii. Není však známo, jak blízko si technicky bude nové cayenne s elektrickým bentley.
Podle Wallisera je první elektro-bentley „světově prvním skutečně luxusním městským SUV“, takže můžeme očekávat postupné odhalování vozu v průběhu příštího roku.
zdroj: Autocar | foto, video: Bentley