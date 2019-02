Kdy bude Max Verstappen mistrem světa? Mrkněte na jeho závodní začátky

V sedmdesátiletých dějinách F1 najdeme desítky významných jezdeckých osobností. Představujeme mladíka, který se mezi ně může v nejbližších letech zařadit.

Když táta mlátil mámu

Jeho otec Jos odjel ve formuli 107 závodů, byl týmovým kolegou Michaela Schumachera a patřil k jeho blízkým přátelům. Manželku a matku svého syna Sophii Kumpenovou tloukl a šel za to i do vězení. Po rozvodu mu však byl tehdy desetiletý Max přidělený na výchovu a bylo jasné, že ho povede ke kariéře automobilového závodníka. Belgická matka dodnes tvrdí, že syn má národnost pouze po ní, a ne nizozemskou po otci.

Po motokárové kariéře vstoupil v březnu 2015 v Austrálii do formule 1 jako člen týmu Toro Rosso, sesterské stáje Red Bull Racingu. Ve věku 17 let, 5 měsíců a 15 dní se stal nejmladším jezdcem, který kdy nastoupil na start závodu F1. Když Red Bull na jaře 2016 vyhodil Rusa Daniila Kvjata, převzal jeho místo. Bylo mu 18 let, 7 měsíců a 15 dní, když se stal v Barceloně nejmladším vítězem závodu.

Občas kosí soupeře

Kariéru Verstappena mladšího provázely také incidenty a byly dost drsné. V belgickém Spa 2016 se nejprve připletl po startu s piloty Ferrari Kimim Räikkönenen a Sebastianem Vettelem do kolize. V průběhu samotného závodu se dostal dvakrát do tvrdého střetu právě s Räikkönenem.

„Jezdci Ferrari mi překazili závod, nebudu jim nic usnadňovat. Rozhodující okamžik nastal v první zatáčce. Kdyby k tomu nedošlo, nebyl bych tak agresivní na Räikkönena,“ prohlásil Max. Fin mu ovšem nezůstal nic dlužen: „Ještě nikdy mi jezdec nezabrzdil na rovince z plné rychlosti. Kdybych nešlápl na pedál, trefil bych ho. Něco v jeho způsobu jízdy není správné a měl by mu to někdo říct.“

Těžký exces předvedl loni v Číně, kde při divokém pokusu o předjíždění doslova torpédoval vůz Sebastiana Vettela. Za manévr ho dokonce zkritizoval otec Jos. „V některých případech by neškodilo myslet. Nechci, aby měnil jezdecký styl. Budeme o tom mluvit. Tohle nesmí dělat,“ prohlásil bývalý jezdec F1.

Jedenadvacetiletý Max má za sebou ve 81 závodů formuli 1 a loni byl v mistrovství světa celkově čtvrtý. Je těžké válčit s ikonami, jako jsou Lewis Hamilton a Sebastian Vettel, kteří mají dohromady devět titulů mistrů světa. „Doufám, že budu snad třetí. Počítám reálně a mohlo by to být ještě lepší,“ netají se sebevědomím.

Pilot stáje Red Bull Racing F1 prohlašuje: Neumím se pořád omlouvat

Podle webových stránek Maxe Verstappena a portálu Redbullcontentpool.com jsme poskládali odpovědi na zajímavé události minulé sezony i výhledy na nadcházející.

Byl to zábavný a dobrý týmový kolega. To se nestává často, ale zda mi bude chybět? Věřím, že Danielovi bude chybět to, co měl u Red Bullu.

Není vhodné sedět v tomto okamžiku vedle Hamiltona nebo Vettela. Kdybych ale neměl jinou možnost, určitě bych to udělal. Myslím si však, že se mohu stát šampionem s Red Bullem, pokud budu mít pod zadkem odpovídající materiál.

Po zhlédnutí televizních záběrů si myslím, že v mnoha závodech nejeli jeho piloti naplno. Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo a já bychom se snadno stali mistry světa s vozem, jaký měl Mercedes.

Neměl jsem potřebu posílat Renault do háje, určitě by letos udělali pokrok. Bylo to rozhodnutí managementu. Doufejme, že nás čeká dlouhodobá spolupráce. Chci věřit jejich projektu a může být úspěšný.

Ten člověk je frustrovaný, měl by se soustředit na sebe. Kdyby se místo naříkání na mou adresu koncentroval na svůj tým, byli by už mistry světa.

Fanoušci dávají snadno své názory na sociální sítě, i když danou osobu vůbec neznají. Do očí se vám to často bojí říct. Říkám jim klávesnicoví bojovníci. Lidé se nemohou vcítit do kůže jezdce, protože to nikdy nezažili. Určitě nikomu nedoporučuji, aby uháněl na veřejné komunikaci 300 km/h, ale pokud jedete na limitu, můžete udělat chybu.

Vždy musíte být otevření. To jsem se naučil. Omlouvám se, pokud se s tím nedokáže někdo vypořádat, ale já tady nejsem od toho, abych se připojil k olympijské myšlence. Chci vyhrát.

Určitě je dobré vidět, co obnáší učinit tato důležitá rozhodnutí. Občas nemusí být pro pilota příjemné, ale musí být učiněno a všichni se musíme řídit pravidly. Je dobré zažít odlišné věci v závodění, ne jen sedět v autě.

Vyprovokoval mě jeho úsměv. V tu chvíli jsem byl ještě plný emocí. Připouštím, že to nebylo správné, ale na trati ta vina nebyla jenom moje.

Možná tomu spousta lidí nebude věřit, ale umím být kritický, když udělám chybu. Nejsem však typ, který bude křičet do médií: Omlouvám se, omlouvám se! A přitom si myslet něco jiného. Jen když bude okolí spokojené.

Obvykle s tátou a mým manažerem Raymondem. Znají mě nejlépe, ale nikdy to nejsou dlouhé rozhovory, to mi moc nesedí. Nepotrpím si na moc řečí.

Na prvních testech se to ještě úplně nepozná, ale snad už v Austrálii budu schopen říci, jak asi nadcházející sezonu zvládneme.

Co si myslí Josef Král: Nesmí hledat výmluvy

Český automobilový jezdec Josef Král sleduje dění ve formuli 1 půldruhého desetiletí. Získal řadu známých, umí analyzovat informace a jeho postřehy jsou trefné.

Myslím, že ano. Ovšem dávku arogance potřebuje každý, pokud chce něco dokázat. Podívejte se na šampiony Hamiltona, Vettela, Alonsa nebo v motorkách Marqueze. Jdou za svým cílem. Člověk musí být žralok a mezi nimi ten nejostřejší. Otázkou je, jak daleko může zajít a jakou cenu za to zaplatí.

Nepochybně tam je jezdecký i povahový potenciál, ale Max ho umí ukrotit. Za poslední dva roky ohromně vyspěl vzhledem, povahou i jezdecky. Tenhle svět špičkových automobilů člověka mentálně rychle ostarší.

Dosud nešel do auta s tím, že může vyhrát, protože vůz na to neměl. Když mu to šlo, udělal výsledek, ale nebyl tak výrazný jako třeba Alonso. Ten z formule vytáhne víc, zatímco Max se mu spíše přizpůsobuje.

Kdybych si měl v tuhle chvíli vsadit, věřil bych, že titul získá spíše Charles Leclerq z Ferrari. Max je zatím se sebou spokojený. Pokud v nejbližších dvou letech mohutně nezatáhne, nikdy ho nezíská. Navíc mu nahrává přestup Red Bullu k motorům Honda, takže se letos může vymlouvat.

Pokud mu auto sedí, umí předvádět nezvyklou motokárovou stopu a je schopný převálcovat i mercedesy a ferrari. Měl by si takovou bojovnou náladu udržovat častěji.

Max Emilian Verstappen