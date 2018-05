Mercedes-AMG představuje GT S Roadster, ostrý mezičlánek se sympatickým výkonem

Mercedes-AMG GT S Roadster je novou výplní mezery mezi běžným provedením GT Roadster a nejsilnější variantou GT C Roadster . Ve všech případech se o pohon stará čtyřlitrový osmiválec se dvěma turby. Zatímco v základu poskytuje výkon 350 kW, v „céčku“ je to o 60 kW více. „Esko“ je logicky usazeno mezi nimi, disponuje výkonem 384 kW při 6250 otáčkách a 670 N.m točivého momentu v širokém pásmu od 1900 do 5000 otáček.

říká Tobias Moers, předseda Mercedes-AMG. Ten v novém provedení vidí vydařenou alternativu pro zákazníka AMG GT Roadster, jenž ale žádá o něco více výkonu. Ostatně jednotlivé technické parametry všech variant lze porovnat v přiložené tabulce…

Mercedes-AMG: porovnání jednotlivých variant modelu GT Roadster AMG GT Roadster AMG GT S Roadster AMG GT C Roadster Motor 4l V8 4l V8 4l V8 Objem [cm3] 3982 3982 3982 Výkon [kW/min] 350/6000 384/6250 410/5750-6750 Točivý moment [N.m/min] 630/1700-5000 670/1900-5000 680/1900-5500 Komb. spotřeba [l/100 km] 11,4 11,5 12,5 Emise CO2 [g/km] 261 262 284 Zrychlení 0-100 km/h [s] 4 3,8 3,7 Maximální rychlost [km/h] 302 308 316

S osmiválcem o dvou turbech sprintuje auto z klidu na stovku 3,8 sekundy, přičemž umí pokračovat na maximální rychlost 308 km/h. Svižné tempo obstarává sedmistupňová samočinná dvouspojková převodovka, ideálním jízdním vlastnostem zase pomáhá elektronicky řízený samosvorný diferenciál vzadu (klasický GT Roadster má diferenciál mechanický) či systém adaptivního tlumení ADS. Mercedes neopomenul ani rozložení hmotnosti, chlubí se poměrem 47 (vpředu) ku 53 (vzadu).

Systém ADS nalezneme již ve standardu, na základě daných podmínek upravuje chování tlumičů pro každé kolo zvlášť. Řidič může fungování podvozku uzpůsobit jedním z dostupných jízdních režimů, v „esku“ jsou to Comfort, Sport a Sport+, Race a Individual, kde si jednotlivé aspekty automobilu nastavíte přesně dle svých představ. Kromě chování motoru, převodovky a citlivosti plynového pedálu se mění i nastavení ESP, které tu má tři fáze. Samostatné tlačítko na středové konzole dostalo přepnutí automatu do manuálního režimu, kterého můžete využít ve všech jízdních Me.

O řádné zastavení z vysokých rychlostí se starají kompozitní brzdové kotouče, zákazníkům je však k dispozici i keramická brzdová soustava AMG, jež se bude hodit zejména zájemcům o okruhové hrátky. Ve srovnání s běžnými brzdovými kotouči se toto řešení chlubí úsporou hmotnosti o rovných 40 %. Výkonná auta ale nejsou jen o silných motorech a vyspělých brzdách, důležitým faktorem je i samotné zpracování. Tým Mercedes-AMG vsadil na hliník a další lehké kompozitní materiály, aby maximalizoval úsporu hmotnosti.

Po designové stránce k žádné revoluci nedošlo, výrazná široká maska umocňuje rozkročené vzezření celého auta, celková stavba však zůstává elegantně nízká. Světlomety disponují výkonnými LED světlomety, od kterých si Mercedes slibuje vyšší bezpečnost a zároveň zachování atraktivního sportovního vzhledu. Obutí je voleno stejně jako u výkonnějšího „céčka“, tedy devatenáctipalcová kola (265/35 R19) vpředu a dvacetipalcová (295/30 R20) vzadu.

Ve sportovním duchu se samozřejmě nese i pracoviště řidiče, nechybí sportovní volant či sedačky čalouněné umělou kůží v kombinaci s mikrovlákny, které lze pořídit v několika barevných provedeních. Kdyby vám ani to nestačilo, můžete sáhnout po sezení AMG Performance s vyšší boční oporou a výrazně tvarovanými opěradly. Sezení navíc disponuje systémem Airscarf, jenž je integrován do opěrky hlavy a umí „topit“ i v oblasti kolem hlavy. To když si budete chtít vychutnat jízdu bez střechy i v ne zrovna letních dnech.

Z příplatkových položek si nevymazlíte jen interiér, ale dokonce i jízdní vlastnosti. Balíček AMG Dynamic Plus totiž přináší i natáčecí zadní nápravu, která je u GT C Roadsteru standardem. Kromě toho dostanete navíc i dynamičtěji nastavený motor a převodovku, pozměněné řízení a sportovnější odpružení.

Mercedes-AMG GT S Roadster lze již objednávat. Dodávky k prvním zákazníkům se očekávají v průběhu července letošního roku.