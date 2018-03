Mexická rallye, 2. etapa: Ogier si jede pro výhru

Za ním se na místech na stupních vítězů drží Brit Kris Meeke (Citroën C3 WRC) a Španěl Dani Sordó (Hyundai i20 Coupé WRC). Po defektu pneumatiky se z výhry na pátou příčku propadl Francouz Sebastien Loeb (Citroën C3 WRC).

Sobotní etapa připravila pro jezdce 140,35 kilometrů rychlostních zkoušek. Posádky absolvovaly dvě identické smyčky, vždy po třech šotolinových zkouškách severně a východně od Leonu. Neuvěřitelně úzké a technicky náročné silnice, lemované zrádnými kameny a kameny, vyžadovaly přesnou, ale flexibilní jízdu. Program druhého dne uzavřely tři krátké asfaltové zkoušky ve zmíněném Leonu, který je centrem letošní Mexické rallye.

Mistr hodně riskoval

Sebastien Ogier začal druhou etapou na páté příčce, ale na začátku druhé poloviny soutěže se už dokázal dostat do čela. Bylo to díky problémům některých soupeřů, ale také zásluhou drtivého tempa, ve kterém šel na hranici svých možností. „Zkusil jsem tlačit, ale na těchto písčitých úsecích to bylo náročné. Upřímně, mám za sebou skvělý den. Jel jsem naplno a vyplatilo se. V závěru jsem na krátkých erzetách mírně slevil z rizika, protože pneumatiky byly hodně opotřebované,“ zhodnotil sobotu Ogier.

Tři rychlostní zkoušky vyhrál během sobotní části soutěže Kris Meeke a s druhým místem je Brit zatím spokojený. „Etapa byla hodně komplikovaná s velkým množstvím volných kamenů na cestě. Dařilo se mi držet celý den dobrý rytmus a později využít Sebastienovy problém s defektem. Škoda jedné chyby, kdy jsem dělal v prachu hodiny, byla to hloupost. Poslední den bude hodně teplo, musíme zvolit správné pneumatiky,“ uvedl Meeke.

Loeb si vynadal za chybu

Devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb začal skvěle a hned na začátku soboty se dostal na první místo, které hájil do čtrnácté erzety. Držel dobré tempo, ale přišel problém s pneumatikou. „Nevypadalo to, že můžeme udělat defekt. Bohužel stalo se,“ uvedl k situaci Loeb v cíli erzety. Se spolujezdcem Danielem Elenou měnili levé přední kolo na trati a ztratili 2:24 minuty. Z první příčky se musel poroučet na pátou pozici, ale stále není ze hry o stupně vítězů.

Po skončení etapy se ke svému defektu ještě vrátil se zajímavým vyjádřením: „Nečekal jsem před začátkem soutěže, že bych mohl být takto vpředu. Bohužel v jedné zatáčce byly na vnitřním okraji kameny, které nevypadaly nebezpečně, ale bohužel přišel defekt. Chybou bylo, že jsme měnili pneumatiku. Je to zvyk z dálkových soutěží, kdy gumu musíte hned vyměnit. Bohužel chybí mi zkušenosti, jak vydrží současné pneumatiky. Neměli jsme zastavovat, ztratili bychom méně času. Teď musíme dojet do cíle. Je však pro mě uklidňující vědět, že jsem neztratil nic ze svých jezdeckých schopností.“ V průběžném pořadí je Loeb pátý. Na čtvrté místo mu schází 51,3 sekundy a na stupně vítězů 1:32,9 minuty.

Nevěděl, jestli má defekt

Smolařem druhého dne byl Thierry Neuville, jehož potíže z prvního dne pokračovaly i v sobotu. V jedenácté rychlostní zkoušce zůstal stát minutu po průjezdu brodem, než motor jeho hyundaie znovu naskočil. Posledních sedm kilometru měl navíc pomalý defekt pneumatiky. V RZ14 vyjel v rychlé levé zatáčce z tratě a pravým zadkem vozu trefil přírodní břeh. Rychlostní zkoušku však dokončil se ztrátou půl minuty, ale v dalších erzetách opřel auto o svah ještě dvakrát. „Hodně to klouzalo. Nevěděl jsem, zda mám defekt a pak přišly nárazy,“ komentoval své počínání Neuville.

Nenápadně jede jeho týmový kolega Andreas Mikkelsen, který vyhrál v sobotu jednu erzetu a je zatím čtvrtý. Nejlépe si z celé sestavy Hyundai vede Španěl Dani Sordó. Na čtrnácté zkoušce, kde měl problém Loeb, dostal defekt, ale měřených úsek na zcela zničené pneumatice dokončil. Zatím je druhý, pouhých jedenáct sekund mu schází na druhého Meeka.

Tänak měl jen dvacet koní

Sobotní etapa začala nešťastně pro Toyotu, protože hned v úvodní zkoušce dne (RZ11) vypovědělo službu turbodmychadlo motoru vozu Otta Tänaka. „Zpočátku nic nesignalizovalo možný problém. Ale sedm kilometrů před cílem erzety selhalo turbo. V jednu chvíli jsme měli asi jen dvacet koní,“ komentoval Estonec sarkasticky situaci, vinou které přišel o třetí místo v průběžném pořadí.

Další člen tovární týmu Tyota Gazoo Racing Jari-Matti Latvala měl první den problémy s alternátorem a po vynechání dvou erzet se propadl na dvanácté místo. Neztratil však odhodlání a touhu bojovat o body a jeho snaha mu přinesla vylepšení na devátou pozici. „Neměl jsem v průběhu rychlostních zkoušek žádný problém a krok za krokem se moje pozice zlepšovala. Poslední den jsou na programu plynulé úseky, na kterých bych si mohl ještě polepšit. Samozřejmě chci zabojovat o nějaké body také na závěrečné Power Stage,“ řekl Latvala.

WRC2 ovládá Tidemand a Škoda

V kategorii WRC2 vede s přehledem švédská dvojice továrního týmu Škoda Motorsport Pontus Tidemand se spolujezdcem Jonasem Anderssonem s náskokem 5:42 minuty. Úřadující mistři světa WRC2 se současně posunuli na 7. pozici celkové klasifikace. „Je velmi těžké najít opravdu správný rytmus, ale myslím, že jsem ho nakonec našel. Vše je o nalezení správné rovnováhy. Když jedete příliš pomalu, ztrácíte koncentraci a vůz nefunguje tak dobře,“ uvedl Tidemand.

Finové Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen (rovněž Škoda Fabia R5), kteří museli odstoupit ve druhé rychlostní zkoušce po nárazu do velkého kamene, se vrátili podle regulí Rallye 2 s penalizací zpět do klasifikace Mexické rallye. V průběhu soboty zajeli čtyři nejrychlejší časy a jsou aktuálně na 5. místě v kategorii WRC2. „Ráno jsme museli být opatrní. Potom, co se nám stalo včera, se zaměřujeme na učení se a získávání více zkušeností,“ zhodnotil situaci Rovanperä.

Spokojený je zatím šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek: „Pontus se nyní musí soustředit na omezení rizika, zatímco Kalle musí na mexických zkouškách dát vše do získávání zkušeností. Naše Škoda Fabia R5 opět prokazuje na obtížném šotolinovém povrchu svoji rychlost a spolehlivost.“

Poslední den čekají na účastníky Mexické rallye tři rychlostní zkoušky o celkové délce 46,46 kilometru. Program uzavře závěrečná Power Stage, na které získává prvních pět v cíli bonusové body od pěti do jednoho.

Průběžné pořadí

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 3:25:03,1; 2. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +35,9; 3. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +46,8; 4. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:28,4; 5. Loeb, Elena (Fr./Citroën C3 WRC) +2:19,7; 6. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +4:44,6; 7. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +9:24,2; 8. Greensmith, Parry (Brit./Ford Fiesta R5) +9:24,2; 9. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +15:59,6; 10. Heller, Olmos (Chile/Ford Fiesta R5) +21:43,0; … 12. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +32:39,0; 13. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +58:18,5; 14. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +1:12:19,3.

Zbývající program Mexické rallye

–15.18 RZ20 (24,32 km); 17.08 RZ21 (11,07 km); 19.18 RZ22 (11,07 km).