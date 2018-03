Mexická rallye, cíl: Ogier vyhrál a vede mistrovství

Poslední den čekaly na účastníky Mexické rallye tři rychlostní zkoušky o celkové délce 46,46 kilometru. Program uzavřela závěrečná Power Stage, na které získává prvních pět v cíli bonusové body od pěti do jednoho.

Nedělní etapa začala nešťastně pro aktuálně druhého Krise Meeka (Citroën C3 WRC), který položil na bok svůj vůz. „Přijel jsem na kostky a auto sklouzlo v klesající levé zatáčce do příkopu,“ vysvětloval Brit v cíli erzety. Tam se dostal o 47,5 později než nejrychlejší Jari-Matti Latvala (Toyota). V cíli celé soutěže Meeke ještě dodal: „Cítím se jako blbec. Měl jsem rychlost, skvělé auto, startovní pozici. Mým cílem bylo vítězství, nepodařilo se mi splnit úkol. Nikdy jsem nebyl tak zklamaný ze třetího místa.“

Lídr bojoval do finiše

Obhájce titulu Sebastien Ogier, který se dostal na vedoucí pozici po čtrnácté rychlostní zkoušce, když měnil kolo v té chvíli lídr soutěže Sebastien Loeb (Citroën C3 WRC). Vycítil šanci, vyhrál čtyři rychlostní zkoušky a vybudoval si rozhodující náskok. Poslední den držel tempo, ve zbývajících erzetách skončil druhý, v další čtvrtý.

Před závěrečným testem prohlásil: „Volili jsme pneumatiky s ohledem na závěrečnou Power Stage. Přilnavost na trati nebyla nejlepší, ale profil posledních rychlostek je plynulý,“ těšil se Francouz. Odmítl taktizování a závěrečnou Power Stage jel naplno až do cíle.

Bylo to z toho druhé místo v této speciálce a výhra v letošním s náskokem 1:13,6 minuty před druhým v pořadí. „Cítím se úplně fantasticky a často se mi tady v minulých letech dařilo. Atmosféra byla díky skvělým divákům opět úplně fantastická,“ vyprávěl nadšený Ogier do mikrofonu.

Za ním se radoval Dani Sordó (Hyundai i20 Coupé WRC), který musel odstoupit z Rallye Monte Carlo. V Mexiku se držel od začátku na pozicích zajišťující stupně vítězů, vyhrál tři rychlostní zkoušky a po chybě Meeka dodržel to, co řekl: „Po Krisově zaváhání není kam pospíchat.“ Vedle druhého Sordá bodoval pro značku také čtvrtý Nor Andreas Mikkelsen. Zásluhou jejich výsledků si tým Hyundai udržel průběžné první místo v Poháru konstruktérů.

Loeb: Užíval jsem si jízdu

Spokojený byl také pátý v cíli Sebastien Loeb (Citroën C3 WRC), který se vrátil do světového šampionátu po třech letech a dvou měsících. V Mexiku jel naposledy v roce 2012. Začal na desátém místě, od druhého dne úspěšně zaútočil na první příčku, ale udržel ji pouze tři rychlostní zkoušky. Ve čtrnácté speciálce měnil kolo po defektu a sám si to později vyčetl, že měl raději pokračovat s poškozeným pravým předním kolem.

Poslední den začal a soutěž dokončil na pátém místě. „Už dlouho jsem nejel vpředu jako první a čistil soupeřům trať. Byla to zábava. Poslední den jsem se bavil jízdou a přiznávám i opatrněji, abych dojel do cíle a přivezl týmu body do šampionátu. Už se těším na další start,“ prohlásil Loeb v cíli, zjevně v dobrém rozmaru. Francouz se objeví hned při dalším podniku na Korsice a o týden později nastoupí do prvního závodu mistrovství světa v rallyekrosu.

Latvala boj nevzdal

Soutěž se vůbec nevydařila továrnímu týmu Toyota Gazoo Racing. První den měl Jari-Matti Latvala problémy s alternátorem a Esapekka Lappi poslal vůz do rokle. Ve hře zůstal pouze Ott Tänak, kterému však na začátku druhého dne vypovědělo službu turbodmychadlo jeho toyoty. Boj nevzdal Latvala a z dvanáctého místa si polepšil na osmé v cíli. „Mám výborný pocit, už jsem to říkal spolujezdci. Od druhého dne nešlo jet lépe,“ zhodnotil Fin svůj mexický výkon.

Hodnocení kategorie WRC2 ovládl naprosto jednoznačně obhájce titulu v této třídě Švéd Pontus Tidemand s vozem Fabia R5 z továrního týmu Škoda a ujal se vedení v průběžném hodnocené. Jeho týmový kolega, sedmnáctiletý Kalle Rovanperä hned na druhé erzetě chladič o velký kámen. Do soutěže se vrátil a obsadil páté místo ve WRC2.

Konečné pořadí

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 3:53:58,0; 2. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:13,6; 3. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +1:29,2; 4. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:48,4; 5. Loeb, Elena (Fr./Citroën C3 WRC) +2:34,6; 6. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +5:03,0; 7. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +10:34,7; 8. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +15:47,1, 9. Greensmith, Parry (Brit./Ford Fiesta R5) +17:19,3; 10. Heller, Olmos (Chile/Ford Fiesta R5) +24:28,1; 11. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +31:07,8; 12. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +33:16,3; … 14. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +1:02:52,8; … 16. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +1:13:28,8.

Průběžné pořadí (po 3 z 13 rallye):

1. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 60; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 51; 3. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 34; 4. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 32; 5. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 30; 6. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 26; 7. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 23; 8. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 20; 9. Sordó (Šp./HYundai i20 Coupé WRC) 18; 10. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 10; 11. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 10; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 8; 13. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 9; 14. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 6; 15. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 16. Suninen (Fin./Ford Fiesta RS WRC) 4; 17. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 18. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 1; 19. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1.

1. Hyundai Shell Mobis WRT 84; 2. Citroën Total Abu Dhabi WRT 71; 3. M-Sport Ford WRT 38 68; 4. Toyota Gazoo Racing WRT 51; 3. 4..

Ogier 26; Neuville 18, Sordó 8, Loeb 3, Tänak 2, Neuville 1, Meeke 1.

Tänak 15, Neuville 11, Ogier 9, Meeke 6, Breen 3, Loeb 3, Mikkelsen 3; Sordó 3, Paddon 2, Lappi 2, Evans 2, Latvala 1, Suninen 1.

Výsledky jsou neoficiální

Dalším podnikem je Korsická rallye (6.-8. dubna).