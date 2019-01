Mexický Vuhl 05RR může i na silnice. Za skoro tři miliony  

Závodní hračka Vuhl 05RR se objevila coby prototyp už v červnu 2016 na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Pak si v ní mohli zajezdit rovněž virtuální závodníci, stala se součástí hry Forza Motorsport 7. Jenže mexický výrobce, firmu založili bratři Guillermo a Iker Echeverriové, ve vývoji neustal a uplynulý víkend vypustil do světa první info o produkční specifikaci – včetně fotek. Definitivní verzi také ukázal v metropoli, kde se konal také Závod šampionů. Název Vuhl je zkratkou z Vehicles of Ultra High-performance and Lightweight.

05RR váží 660 kg, je tedy o výrazných 65 kilo lehčí než standardní model 05. Pochopitelně tuhle dvoumístnou raketu zvolí ti, kteří chtějí více výkonu. A toho dostanou víc než dost, u prosté redukce váhy totiž nezůstalo. Auto pohání přeplňovaný čtyřválec od Fordu. EcoBoost má ale v jeho případě objem 2,3 l, zatímco původní verze bez dvou písmen z léta 2013 měla jen dvoulitr s 289 koňmi (213 kW) a 450 N.m. Turbomotor je u novinky naladěn na 390 koní (287 kW) a dává rovných 550 newtonmetrů točivého momentu. Jeho násobky posílá dozadu šestistupňová sekvenční převodovka Sadev místo manuální, řadí se páčkami pod volantem.

Hodnoty výkonu se ve srovnání s dva a půl roku starým prototypem nezměnily, stejně jako maximální rychlost 255 km/h, akcelerace z klidu na stovku trvá nakonec 2,8 s. Vuhl 05 byl o 10 km/h a sekundu pomalejší. Musí to být zážitek vzhledem k tomu, že stroj nemá dveře, středu, žádná okna, jen dvě sedačky a ochranné oblouky za nimi. Přilby jsou tedy nutností, koneckonců, výrobek mexického startupu konkuruje Arielu Atom KTM X-Bow a jednomístnému BAC Mono . Poměrem výkonu a hmotnosti 591 koní na tunu se zase může směle postavit Ferrari F12tdf

Auto zhublo i díky závodní spojce, lehkému setrvačníku a karbonovým kolům. Pohonná jednotka se ve srovnání se standardní 05 přiblížila k zemi, těžiště kleslo o 50 mm. Přilnavost je příkladná, ti klienti, kteří hodlají využít potenciálu vozu na okruhu, pak mohou zvolit tvrdší setup podvozku a slicky místo standardních pneumatik se vzorkem. Zadní samosvorný diferenciál a patřičně ostré řízení ale dostanou všichni. Nezapomínejme na to, že Vuhl 05RR může i na běžné silnice! Přitom má masivní zadní křídlo a difuzor, těmito prvky byl vybaven už prototyp.

Vuhl hodlá 05RR prodávat nejen doma v Mexiku, ale i v USA a Evropě. Ceny zatím nejsou oficiálně známy. Britští Bespoke Performance z Ware v hrabství Hertfordshire nabízejí auto za 95.995 liber, tedy skoro 2,81 milionu korun. Na webu ale mají pouze fotky prototypu a odkaz na brožuru s nižší cenou 89.995 liber (2,63 milionu korun).

