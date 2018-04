Motocyklová VC Ameriky 2018: V MotoGP na Marca Márqueze nikdo neměl

Zahřívací tréninky na dnešní Velkou cenu Ameriky na Circuit of the Americas (používá se i zkratka COTA) vyhráli Marc Márquez (MotoGP), Álex Márquez (Moto2) a Gabriel Rodrigo (Moto3). Na rozdíl od včerejšího proměnlivého počasí dnes svítilo slunce, i když se po obloze chvílemi honily i mraky. Na závody už bylo nebe modré a trať zůstávala suchá. A jak probíhaly a dopadly závody?

Čtyřdobé litry, tedy MotoGP, se staly kořistí Marca Márqueze, který po drobném souboji s Andreou Iannonem (Suzuki) už následně nedal nikomu šanci. Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek měl navrch zpočátkuMárquez, bratr Álex, ale Francesco Bagnaia jej dojel a udolal. Marcel Schrötter ustál hrozivě vypadající pád bez jakéhokoliv zranění.patřily Jorgemu Martínovi, který přetavil včerejší pole position v triumf.

MotoGP

Těsně před sobotní půlnocí středoevropského letního času se měnilo pořadí na roštu. Marc Márquez byl po incidentu z kvalifikace, ve kterém zpomalil Mavericka Viñalese, přeřazen do druhé řady, ztratil tři místa. Svému soupeři se sice omluvil, ale spravedlivý trest jej neminul. Trojnásobný hříšník z Termas de Rio Hondo tak přidal na své konto další vroubek. Šestinásobný mistr světa by si měl uvědomit, že MotoGP není rallyekros ani destruction derby a nejezdí po okruhu sám. Zkušeností má dost, jeho současné excesy jsou nemístné. Nicméně Hondu sponzoruje Repsol, promotér šampionátu Dorna je španělskou společností a v jejím čele stojí Katalánec Carmelo Ezpeleta...

Polu Espargarovi (KTM) byl včerejší postup do druhé kvalifikace k ničemu, neboť za své chování k Lüthimu (Marc VDS/Honda) vyfasoval také posun o tři příčky, takže vyrážel do závodu z 15. místa. Pořadí dvou prvních řad na startovním roštu tak bylo následující: M. Viñales – Iannone – Zarco – M. Márquez – Rossi – Lorenzo. Lorenzovi se při cestě na start ducati divoce rozvlnila, ale ustál to. Před závodem samotným nesměla chybět trocha amerického patosu: hymna a průlet stíhaček.

Klání královské kubatury vypsané na 20 okruhů zahájil v 21 hodin našeho času nejlépe Andrea Iannone před Marcem Márquezem a Maverickem Viñalesem. Marc se ale brzy dostal do čela. Zato Johann Zarco bez respektu bojoval s Valentinem Rosim, mezi nimi byl ještě průběžný lídr seriálu Cal Crutchlow. Rossi se ale vzápětí vyhoupl na čtvrté místo. Andrea Iannone se však Márqueze držel jako klíště a dokonce ho i předjel. Modrá suzuki ukazovala svou rychlost už včera! Jenže Katalánec s konkurenční oranžovou hondou sea ujel jí.

Iannone ale tempu nestačil a brzy jej pokořil Viñales. Cal Crutchlow vydržel na nervózní LCR Hondě jen osm kol, pak v nájezdu do cíle upadl. Triumf z Argentiny tak nezopakoval. Odstoupil i Karel Abraham. Nejdramatičtěji vypadal souboj Zarca, Doviziosa a Pedrosy o páté místo, Dani však ztratil kontakt. Havárie potkala i druhý stroj Suzuki s Álexem Rinsem za řídítky, v první zatáčce do kopce pak upadl Hafizh Syharin (Tech 3 Yamaha). „Dovi“ se ke konci vzdálil i Zarcovi a o tom, kdo skončí na prvních sedmi příčkách už nemohlo být pochyb.

Circuit of the Americas ještě nepoznal jiného vítěze MotoGP než Marca Márqueze. Napravil si reputaci? Je skvělým závodníkem, to bezpochyby, ale čtyři penalizace v posledních dvou závodech ukazují jeho temnější stránku. Navíc nevede šampionát...

Potěšilo zmrtvýchvstání Yamahy (Viñales druhý, Rossi čtvrtý). Andrea Iannone se na bronzové příčce udržel až do konce, není jeho odchod od Suzuki poněkud předčasný? Vyrojila se další spekulace, že by mohlo samurajské S nabídnout i satelitní stroj Marcu van der Strattenovi. Stáj Marc VDS jezdí dosud s motocykly Honda. Andrea Dovizioso dorazil pátý, ale dostal se do čela průběžné tabulky bodování jezdců o bod před Márqueze.

VC Ameriky MotoGP 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 41:52,002 min 2. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +3,560 s 3. Andrea Iannone Suzuki Team Suzuki Ecstar +6,704 s 4. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +9,587 s 5. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +13,570 s 6. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 +14,231 s 7. Dani Pedrosa Honda Repsol Honda Team +18,201 s 8. Tito Rabat Ducati Reale Avintia Racing +28,537 s 9. Jack Miller Ducati Alma Pramac Racing +28,671 s 10. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +28,875 s DNF Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team odstoupil

1. Andrea Dovizioso 46, 2. Marc Márquez 45, 3. Maverick Viñales 21, 4. Cal Crutchlow 38, 5. Johann Zarco 38...

Moto2

Jules Danilo (SAG Team/Kalex) musel kvůli problému s elektrikou vyrážet do závodu z boxů. Po startu klání Moto2 vypsaného na 18 kol se v čele objevilÁlex Márquez. Okamžitě odskočil Bagnaiovi, Pasinimu a Viergemu o sekundu. Joan Mir s Dominiquem Aegerterem museli hned v první zatáčce vyjet mimo asfalt, protože se potkali s Lucou Marinim, bylo tam velmi těsno. Havaroval Sam Lowes, ten bude mít po návratu do Moto2 asi složitý rok, přitom na šestistovce jezdit umí, ale často padá. „Pecco“ Bagnaia s Mattiou Pasinim si ale nedarovali ani centimetr dráhy.

Pasini ovšem podlehl Xavimu Viergemu a později i Marcelu Schrötterovi. Dostal se do velké grupy, kde byli i oba tovární jezdci KTM a Iker Lecuona. Danny Kent, mistr světa Moto3 z roku 2015 se odporoučel k zemi. Na prvních třech místech panoval klid, dále to však vřelo. Marcel Schrötter absolvoval divoký highsider, povinný airbag v kombinéze zafungoval a Němec měl také štěstí, že se rychle odsunul mimo trať. Incident mohl skončit mnohem hůř, pády v chumlu mívají bohužel i tragická finále...

Francesco Bagnaia mezitím rychle stahoval vedoucího Álexe Márqueze a Oliveira se vydal za Viergem. A poradil si s ním, takže se dostal na bronz. Ve dvanácté zatáčce spadl Stefano Manzi, ale ten jel vzadu, motorku zvedl a pokračoval dál. Bude posledních 7 kol napínavých? Alespoň zpočátku ano „Pecco“ s Álexem bojovali na ostří nože, právě takové motocyklové závody přitahují fanoušky nejen k obrazovkám. Xavi Vierge bohužel na čtvrtém místě nevydržel, potkal se s asfaltem. Vyšvihl se tam Joan Mir.

Brzy ale bylo rozhodnuto. Márquez Bagnaův nástup nezachytil a prohrál skoro o 2,5 s. Jako by tomu „Pecco“ nechtěl ani uvěřit, že vyhrál... Třetí místo je pro Miguela Oliveiru a KTM po neslané nemastné kvalifikaci určitě vzpruhou. Mir dorazil do cíle osamoceně čtvrtý, bitvu o páté místo s Bradem Binderem vyhrál Iker Lecuona. Pasini se musel spokojit až se sedmou příčkou. Dobrou zprávou je i to, že Marcel Schrötter vyvázl z divoce vypadající nehody bez újmy.

VC Ameriky Moto2 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 39:30,016 min 2. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +2,464 s 3. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo +3,704 s 4. Joan Mir Kalex EG 0,0 Marc VDS +5,376 s 5. Iker Lecuona KTM Swiss Innovative Investors +6,867 s 6. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo +6,876 s 7. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team +9,308 s 8. Jorge Navarro Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +10,510 s 9. Dominique Aegerter KTM Kiefer Racing +10,595 s 10. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 +11,497 s

1. Francesco Bagnaia 57, 2. Mattia Pasini 47, 3. Álex Márquez 47, 4. Miguel Oliveira 43, 5. Lorenzo Baldassarri 39...

Moto3

Vedení v americkém závodě, který byl vypsán na 17 okruhů a začínal po 18. hodině našeho času, se po zhasnutí červených světel ujal Jorge Martín. Hned na začátku závodu spadlo pět jezdců (Rodrigo, Toba, Norrodin, Ramírez, Rodrigo a Masia), ale pokračovalo se dál. K zemi se mimo tento chumel odporoučel i Antonelli, který narazil do Alonsa Lópeze. Vpředu kromě Martína a Fabia di Giannantonia jezdili Dennis Foggia, Arón Canet a Marco Bezzecchi, Do špičky se dotáhl i Philipp Öttl. V čele se střídala hlavně trojice Italů... Bulega naopak pokračoval v letošních tragických výkonech a havaroval.

Arón Canet se naopak propadal, ani Foggia tempo neudržel, zatímco vpřed mířil Enea Bastianini. Ve vedení se objevil dokonce i Öttl, do Top 10 se dotáhli také Livio Loi a náš Jakub Kornfeil. První pětka ale ujížděla, nicméně Belgičan s naším závodníkem a Andreou Mignem se ji pokusili stáhnout. Viděli jsme i záběry, kdy jely na dlouhých rovinkách čtyři stroje na špičce vedle sebe! Jorge Martín nasadil k trháku a vyšel mu. Když Fabio di Giannantonio udělal chybu, pole se dále roztrhalo.

První dvě pozice byly dvě kola před koncem víceméně jasné: Martín a Bastianini a v takovém pořadí dorazili jezdci i do cíle. Jorge vyhrál podruhé letos, ale teprve potřetí v kariéře. O poslední místo na pódiu si to ale tvrdě rozdávali Bezzecchi a di Giannantonio, připojili se k nim ale i Migno s německým jezdcem. Nakonec měl nejvíce štěstí Marco Bezzecchi, na čtyřku se prosmýkl Andrea Migno. Jakub Kornfeil si připsal na konto velmi solidní sedmé místo.

VC Ameriky Moto3 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jorge Martín Honda Del Conca Gresini Moto3 39:12,869 min 2. Enea Bastianini Honda Leopard Racing +1,451 s 3. Marco Bezzecchi KTM Redox PrüstelGP +4,112 s 4. Andrea Migno KTM Ángel Nieto Team Moto3 +4,172 s 5. Fabio di Giannantonio Honda Del Conca Gresini Moto3 +4,186 s 6. Philipp Öttl KTM Südmetall Schedl GP Racing +4,374 s 7. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +5,452 s 8. Arón Canet Honda Estrella Galicia 0,0 +7,971 s 9. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +8,287 s 10. Livio Loi KTM Reale Avintia Academy +8,711 s

1. Jorge Martín 55, 2. Arón Canet 50, 3. Marco Bezzecchi 43, 4. Fabio di Giannantonio 37, 5. Enea Bastianini 33...

Václav Duška jr.