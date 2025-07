Jezdíte driftem, nebo spíš powerslidem? Je v tom vůbec rozdíl?

Bez ohledu na to, jak tomu říkáme, po technické stránce jde o to, aby kola zadní nápravky ztratila přilnavost dříve než ta přední. V opačném případě by se vozidlo chovalo nedotáčivě. O přetáčivosti nebo nedotáčivosti rozhoduje takzvaná boční směrová úchylka pneumatik. Pokud je při dané rychlosti a působící odstředivé síle, tedy v zatáčce, větší na zadní nápravě, bude takové auto přetáčivé, pokud na přední, tak naopak neotáčivé.

Jízda řízeným smykem je primárně možná s vozy s poháněnou zadní nápravou. Ne však beze zbytku. I mnohá auta s pohonem předních kol tohle umožňují. Musí být však naladěna hodně agilně. Smyk zadní nápravy lze ovšem vyvolat také za pomoci ruční (parkovací) brzdy nebo záměrně zvětšením přilnavosti přední nápravy třeba přibrzděním a současně trhnutím volantem. Jedná se vlastně o záměrně vyvolanou a následně řidičem kontrolovanou přetáčivost.

O tom, zda vozidlo driftuje, nebo jede powerslidem, rozhoduje místo v zatáčce, kde dojde ke ztrátě přilnavosti kol zadní nápravy, lidově utržení. V podstatě lze říci, že o driftování mluvíme v okamžiku, kdy ke ztrátě přilnavosti kol zadní nápravy dojde ještě před vrcholem (apexem) zatáčky, kterou chceme takhle projíždět, kdežto o powerslide se jedná v případě, že k záměrné ztrátě přilnavosti zadních kol dojde až ve vrcholu (apexu) zatáčky nebo ještě lépe za ním.

Jinak řečeno, o powerslidu mluvíme v případě, že se až výjezd ze zatáčky odehrává v řízeném přetáčivém smyku. Ale nájezd do ní je takzvaně čistou stopou. Při driftu do zatáčky najíždíte už se ztrátou přilnavosti kol zadní nápravy, tedy v řízeném přetáčivém smyku. A pokračujete v něm po celou zatáčku až do výjezdu z ní.

Je legální předjet středoproudaře vpravo? Odpovídá policie i asociace autoškol Marek Bednář Bezpečnost

Samo pojmenování „powerslide“ značí, že k utržení zadních kol slouží primárně výkon motoru, samozřejmě při vypnuté stabilizaci jízdy a protiprokluzového systému. Typické třeba pro staré Porsche 911, kde lze zatáčku opouštět v řízeném smyku (powerslidu) pouhým zadupnutím pedálu plynu do podlahy.

Výkon motoru ale potřebujete také k tomu, abyste auto uvedli do driftu. V obou případech si ale lze přirozeně pomoci volantem a také brzdami. U méně výkonného vozu s pohonem zadní nápravy. U auta s poháněnou přední nápravou vám motor není nic platný. Tady je proto nezbytná kombinace brzdění a řízení.

Víte, kde máte v autě vestu a lékárničku? Na nejčastějším místě vám moc nepomůže Marek Bednář Bezpečnost

Zdroj: Road & Track, wikipedia

Foto Road & Track

video TSRB/youtube