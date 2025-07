Koncept dvanáctiválcového Lincolnu Continental je na prodej. Existuje jediný

Na počátku nového milénia vypadal svět aut úplně jinak než dnes. Motory plnily emisní normu Euro 3 a když bylo potřeba víc výkonu, prostě se přidaly dva či čtyři další válce a pár litrů objemu místo turbodmychadel. Rozmach SUV teprve začínal a v Americe ještě byl velký podíl zákazníků, který chtěl tradiční „ameriky“ – rozměrné luxusní sedany.

Když tedy Lincoln v lednu 2002 přišel s konceptem Continental, viděli jsme ho prostě jako desátou generaci tohoto modelu, prodávaného s pár přestávkami už od 40. let minulého století. Byla by to pro model zásadní změna – devátá generace měla V8 vpředu napříč s pohonem předních kol, koncept desáté měl šestilitrový dvanáctiválec od Astonu Martin – ten tehdy patřil Fordu, stejně jako Lincoln – a pohon zadních kol.

Lincoln Continental Concept (2002) | Zdroj: Mecum

Automobilka vůz označovala za ukázku svého budoucího designového jazyka. Výrazná na něm byla zejména vysoká dolní linka oken, čelní maska v retro stylu či protisměrně otvírané zadní dveře, stejně jako měly lincolny v 60. letech 20. století. Uvnitř byly displeje a osvětlení s technologií OLED; oboje se od té doby stalo běžné.

Možná ne běžná, ale rozhodně běžnější než tehdy jsou dnes také 22“ kola, která koncept obouval. A naopak inovativní otvírání kufru, který vám náklad podal de facto na šuplíku, se standardem nestalo a víka zavazadelníků sedanů se otvírají pořád stejně.

Lincoln Continental Concept (2002) | Zdroj: Lincoln

Koncept Continental pomohl Lincolnu představit modernizovaný sedan Town Car a SUV Navigator pro modelový rok 2003, ale sám o sobě se do prodeje nikdy nedostal. Devátá generace tohoto jména skončila v červenci 2002 bez přímého nástupce; desátá generace přišla až v roce 2017 na zhruba čtyři roky a měla motor – vidlicový šestiválec o 2,7, 3,0 nebo 3,7 litru objemu – opět vpředu napříč.

Onen působivý koncept však nedošel záhuby v lisu, nýbrž dodnes existuje. A bude na prodej v aukci Larry’s Legacy, pořádané domem Mecum v sobotu 20. září letošního roku v Chicagu. Aukce je bez minimální ceny, stejně jako všechny ostatní vozy v rámci této aukce. Těch je celkem téměř tři stovky a řada z nich jsou koncepty či speciálně upravené vozy. Mimo mnoha jiných je v nabídce i Citroën 2CV či velorex. A ani u jednoho auta zatím není uveden odhad výsledné ceny.

Je to samozřejmě koncept, a tedy jezdit s ním po silnicích nebude s největší pravděpodobností možné. Pro fanoušky retrofuturismu by to však mohl být zajímavý, byť většinou statický přírůstek do sbírky.

zdroj: Mecum, Motor1 | zdroj foto: Mecum, Lincoln | zdroj videa: Marek Bednář/Michal Dokoupil/Auto.cz