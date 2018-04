Motocyklová VC Argentiny 2018: MotoGP pro Cala Crutchlowa, Márquez bez bodů

Zahřívací tréninky na dnešní Velkou cenu Argentiny na okruhu Termas de Rio Hondo vyhráli Marc Márquez (MotoGP), Luca Marini (Moto2) a Enea Bastianini (Moto3). Jezdilo se nejprve na vlhkém okruhu, ale nepršelo. A jak dopadly závody?

Čtyřdobé litry, tedy MotoGP, se staly kořistí Cala Crutchlowa, který vyřídil Johanna Zarca i Álexe Rinse. Už na startu panoval chaos kvůli pneumatikám, začátek musel být odsunut. šampion Marc Márquez vršil chybu za chybou a dostal celkem tři tresty. Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek měl navrch Mattia Pasini. Musel se potýkat s Xavim Viergem, Miguelem Oliveirou a chvíli i s Lorenzem Baldassarrim, ale v čele se udržel až do samotného konce.patřily suverénnímu Marcovi Bezzecchimu (Redox PrüstelGP/KTM), který před sebe na pomalu osychající trati po celý závod nikoho nepustil. Znamenalo to pro něj první vítězství v kariéře vůbec.

MotoGP

Před kláním královské kubatury začalo opět pršet, jenže jen drobně. Neprestižnější třída měla startovat v osm hodin večer středoevropského letního času. Ještě předtím bylo v pit lane opravdu rušno, protože drtivá většina pole se rozhodla nazout slicky. To znamená, že zmizela z roštu. Jack Miller už je ale na pole position měl od začátku... Vedení závodu rozhodlo start posunout oficiálně z bezpečnostních důvodů, všichni kromě nejrychlejšího v kvalifikaci by museli vyjíždět z boxů!

Seřadí se však na grid na svá původní místa? Pravidla to v tomto případě nepovolují a na trati tím pádem probíhaly vášnivé diskuse týmových manažerů s ředitelstvím místo toho, aby se závodilo. Dokonce se na roštu objevily cedulky se startovními čísly, ale v jeho zadní části... Což znamenalo, že Miller na prvním místě získá výhodu 50 metrů, které zhruba odpovídají rozdílu mezi klasickým startem z pole position a z boxů. Po čtvrthodině pole vyrazilo do dvou zahřívacích kol. Marc Márquez ještě nemohl najít svou pozici na roštu a panikařil, tlačil svou hondu sem a tam.

Nakonec se ve 20:23 skutečně startovalo, místo na 25 jen na 23 kol. Miller brzy svou výhodu ztratil, měl za sebou právě Márqueze a Pedrosu, ale Daniho vykopl mohutný highsider ze sedačky. Nezvládl souboj se Zarcem. Marc se dostal brzy do čela. Dostane za své počínání na roštu nějaký trest? Rins se Zarcem bojovali o bronz a blížil se k nim Cal Crutchlow. Objevily se bílé vlajky, jezdci mohli opět vyměnit své stroje, pokud chtěli, protože pořád drobně pršelo. Márquez obdržel trest, průjezd boxovou uličkou rychlostí 60 km/h, odbyl si ho, ztratil 27 sekund a zpět vyjel dvacátý těsně před Álvarem Bautistou. Do čela se tedy opět vrátil Jack Miller, jenže měl za sebou další tři jezdce.

Pátý jezdil Andrea Dovizioso těsně před Titem Rabatem, za nimi s odstupem obě tovární yamahy. Kam se dostane Marc Márquez a kdo vyhraje? Agresivní jízdu španělského šampiona málem odnesl Áleix Espargaro a hříšník se musel odporoučet o jedno místo vzad. Za Doviziosem začalo být pěkně těsno a Hafizh Syahrin dělal umístěním v Top 10 radost týmovému šéfovi Hervému Poncharalovi. Millerovi se své soupeře setřást nepodařilo. Dokonce se do čela dostal Rins, ale probrzdil. Z první čtyřky on jediný sedlal tovární stroj, konkrétně značky Suzuki. Viñales s Rossim zdolali Doviziosa, brzy se před něj dostal i Márquez! Na čele se rozhořela opravdová bitva v době, kdy do finiše chybělo necelých 8 kol! Miller, Rins, Zarco a Crutchlow se nemuseli obávat ataku dalších soupeřů, od Viñalese je dělila díra skoro 14 sekund.

Spadl Bradley Smith (KTM). Jack Miller se nevešel do ideální stopy v jedné ze zatáček a ztratil kontakt. Místo něj převzal otěže Crutchlow (LCR Honda). Márquez pokračoval ve stíhací jízdě, ale potkal se s Valentinem Rossim, kterého poslal kolenem mimo trať a „Vale“ upadl. Vydrží Katalánec na pátém místě, kterým projel cílem, nebo za svůj atak Rossiho bude z pořadí vyškrtnut? Rozhodnutí bylo rychlé, půlminutová penalizace jej odsunula mimo body. Zaslouženě...

Důležitější bylo to, že argentinskou GP na stále sušším a sušším asfaltu vyhrál Cal Crutchlow těsně před Johannem Zarcem (Tech 3 Yamaha) a Álexem Rinsem, ten vybojoval v MotoGP své první pódium. Jack Miller nakonec dorazil po šachovnicovou vlajku čtvrtý. Brit zvítězil potřetí v kariéře a dostal se na čelo průběžné klasifikace po dvou závodech. Posledním mužem z Albionu, který vedl žebříček jezdců nejprestižnější třídy, byl v roce 1979 Barry Sheene...

Moto2

Po startu suchého závodu Moto2 vypsaného na 23 kol se v čele objevil nejrychlejší z kvalifikace Xavi Vierge před fantastickým Miguelem Oliveirou (vyjížděl ze třetí řady). Jenže třetí Lorenzo Baldassarri zatáhl a na konci prvního kola už byl na čele. Oliveiru vybrzdil Mattia Pasini a později i Álex Márquez. Nedařilo se ani druhému jezdci Red Bull KTM Ajo, Brad Binder upadl. První šestka se Samem Lowesem na chvostu jela pohromadě a Pasini se protlačil na čelo! Mladší z bratrů Márquezů naopak udělal chybu a propadl se, ale Vierge jej brzy následoval.

Vedoucího Pasiniho se držel Portugalec Oliveira, který ožil a zpět se blížil „Balda“. Zkusil se za nimi vydat i A. Márquez, exmistr světa Moto3 (2014), ale zůstal ve dvojici s Viergem. Lowes také chyboval, odcouval na konec Top 10 a později z ní zmizel. Naopak Remy Gardner kroužil šestý, za ním loňský šampion nejslabší kubatury Joan Mir a už veterán této třídy Dominique Aegerter. I oni spolu válčili. Xavi Vierge se přibližoval k vedoucímu triu, jenže bronzový Baldassarri začal ztrácet.

Vytvořila se tak dvě dua a Xavi se dokonce dostal na provizorní pódium. 6 kol před cílem Oliveira vybrzdil Pasiniho a třetí Vierge se také dotáhl! Jenže piloti chybovali, stačily dvě zatáčky a všechno bylo jinak. Přesně o tomhle jsou motocyklové závody! Najednou nebyli bez šance ani Baldassarri s Márquezem, ale tempo neudrželi.

Mattia Pasini si nakonec vítězství ve své 100. GP Moto2 v kariéře (celkově to byl pro něj už 210. start) pohlídal před včera i dnes výborným Xavim Viergem a Miguelem Oliveirou. Dostal se také do čela průběžné tabulky šampionátu. „Balda“ se udržel na čtyřce. Remy Gardner, syn světového šampiona pětistovek z roku 1987 Wayna Gardnera, se za šesté místo stydět nemusí, stejně jako Mir za sedmičku. Katarský vítěz „Pecco“ Bagnaia dokroužil devátý. Pasini i vítěz Moto3 Bezzecchi pocházejí z Rimini, odkud to není daleko do Misana...

VC Argentiny Moto2 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team 40:37,538 min 2. Xavi Vierge Kalex Dynavolt Intact GP +0,850 s 3. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo +1,414 s 4. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 +5,178 s 5. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +5,431 s 6. Remy Gardner Tech 3 Tech 3 Racing +10,425 s 7. Joan Mir Kalex EG 0,0 Marc VDS +13,379 s 8. Dominique Aegerter KTM Kiefer Racing +13,460 s 9. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 +22,038 s 10. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP +22,867 s

Moto3

Albert Arenas (Ángel Nieto Team Moto3/KTM) měl v katarském warm upu hodně ošklivou havárii. Zavadil o zadní kolo KTM Jaumeho Masii (Bester Capital Dubai/KTM) a šel k zemi. Zlomil si klíční kost, na startu prvního závodu chyběl, ale v Termas de Rio Hondo už od pátku kroužil a byl dosti rychlý...

Vedení v argentinském závodě, který byl vypsán na 21 okruhů jako mokrý, se po zhasnutí červených světel ujal Marco Bezzecchi. Tatsuki Suzuki havaroval hned v prvním kole, stejně jako Makar Jurčenko, ale oba později pokračovali dál. Někteří jezdci včetně polemana Arbolina nazuli komplet slicky, jiní jen vzadu. Jorge Martín, vítěz z Kataru, zajel v zahřívacím kole do boxů a vyměnil mokré gumy za suché stejně jako Öttl! Za Bezecchim bojovali Rodrigo s Bastianinim, Marco však ostatním ujížděl, brzy si vypracoval několikasekundový náskok.

Bastianini se brzy propadl za di Giannantonia, Norrodina, Masiu a a Caneta, Arbolino nezvolil dobrou strategii a jezdil až ve třetí desítce. „Diggi“ zdolal Rodriga a vozil se druhý na čele skupiny pěti jezdců, později dokonce odskočil. Martín na suchém obutí byl v tu dobu nejrychlejší ze všech, musel se ale prokousat polem dopředu. Trať neosychala příliš rychle. Na stříbro se probil Jaume Masia, ale pouze na chvilku, i když jel skvěle.

Rodrigo se propadl do druhé grupy vedené Italem Foggiou. Nejrychlejší kolo zajel Jurčenko na hladkých gumách, přiblížil se 1:57 min. V boxech skončil Bulega. Di Giannantonio bojoval s Canetem o stříbro, pole za nimi už se trochu roztrhalo. Na zemi se ocitl i Darryn Binder, ale kvůli počínání Japonce Toby. Brzy jej následoval Arenas a z Top 10 Foggia. Jaume Masia chtěl moc, ťuknul do „Diggiho“ zadního kola a šel k zemi. To už se závod chýlil ke konci.

O suverénním vítězství Marca Bezzecchiho ale nebylo pochyb! Canet se ubránil útokům di Giannantonia a dorazil druhý. Výpadky soupeřů posunuly do Top 10 Tonyho Arbolina, Jorge Martín, kterému nakonec patřil nejlepší čas na jeden okruh, to těsně nestihl. Oslavenenc Kuba Kornfeil, týmový kolega vítěze, si dojel alespoň pro dva body a dal si tak drobný dárek k 25. narozeninám.