Tohle jsou ty nejlepší motory roku 2018. Dařilo se tříválcům, vyhrála i Tesla

Již podvacáté se letos konala anketa. I letos byly výsledky vyhlašovány v několika kategoriích podle objemu, vedle spalovacích motorů byl hledán i nejlepší elektromotor. Vůbecbyl vyhlášen 6,5litrový dvanáctiválec z Ferrari 812 Superfast, jakovůbec bylo označeno další maranellské dílo, osmiválec z 488 GTB.

Pro laickou veřejnost jsou ale jistě zajímavější výsledky z běžných kategorií. Mezi těmi nejmenšími, v kategorii do objemu jednoho litru, se vítězem stalod Volkswagenu, který tentokrát porazil povedený konkurenční 1.0 EcoBoost od Fordu, vítěze z minulých ročníků.

říká člen hodnotící poroty Dave Humphreys.tvrdí zase jeho americký kolega Marc Noordeloos.

Tříválec zvítězil také v kategorii od jednoho litru do 1,4 litru, a to konkrétněz dílny Skupiny PSA, který porazil čtyřválec 1.4 TSI ACT od VW Group nebo 1.2 Turbo od Toyoty. Vítězem v této kategorii je už počtvrté v řadě.

prohlašuje Yves Maroselli z francouzského deníku Le Figaro. Jiní porotci zase vyzdvihují jeho úspornost.

A do třetice všeho dobrého, tříválec je vítězem také v kategorii mezi čtrnáctistovkami až osmnáctistovkami. Jde o, která vyhrála počtvrté v řadě. Letos však byla upravena, v souvislosti s příchodem modernizované i8. Řecký novinář Nikos Kounitis si vzhledem k jejím kvalitám myslí, že tříválcový hybrid je budoucností spalovacích motorů.

Vítězem mezi osmnáctistovkami až dvoulitry je už čtyřválec,. Podruhé v řadě tak překonal dvoulitr Mercedes-AMG, který se z vítězství v této kategorii radoval v předchozích letech.říká o nástupci někdejšího šestiválce porotce Nikos Kounitis.

Nejlepším z dvoulitrů až 2,5litrů se opět stal, který v této kategorii vyhrává pravidelně už od roku 2010. Letos to však byl tuhý koncernový boj, na druhé příčce skončil 2,5litrový čtyřválec od Porsche (z jeho 718 Cayman S).tvrdí šéfredaktor tureckého magazínu Otohaber Halit Bolkan.

To už se dostáváme k šestiválcům.je nejlepším motorem roku 2018 v kategorii od 2,5 litru do třílitrů, zvítězil tak potřetí v řadě.tvrdí Nikos Kounitis o motoru, který porazil třeba třílitr z BMW M3 či 2,9litr z Alfy Romeo Giulia QV.

Mezi třílitry až čtyřlitry je vítězem, který byl zároveň vyhlášen nejlepším motorem roku 2018 i nejlepším výkonným motorem roku. V kategorii s velkým náskokem porazil osmiválcové biturbo z dílny Mercedes-AMG či čtyřlitrový boxer Porsche.komentuje indický novinář Yogendra Pratap.

Kategorii největších agregátů, s objemem nad čtyři litry, ovládlo také Ferrari, a to, který porazil dvanáctiválec z Lamborghini Huracán nebo osmiválec z BMW M5.prohlašuje porotce John Carey. Jeho kolega Nikos Kounitis zase předvídá, že v době elektromobilů a autonomních vozidel bude tenhle dvanáctiválec glorifikován jako jeden z posledních vzdorů spalovacích motorů.

Anketa od loňska zahrnuje i hodnocen, přičemž stejně jako před rokem se z vítězství v této kategorii radovala jednotka Tesly.říká na její adresu automobilový novinář Angus MacKenzie. Stejný motor zvítězil i mezi ekologickými jednotkami, když porazil 1,5litrový tříválec z plug-in hybridního BMW i8 či elektrický motor z BMW i3.

O vítězi ankety International Engine of the Year 2018 rozhodovala porota skládající se ze 70 respektovaných motoristických žurnalistů z celého světa. Ze známých jmen je to například Georg Kacher nebo Paul Horell, Česká republika je v anketě zastoupena Tomášem Hyanem. Porotci každému motoru udělují body na základě jejich jízdních zkušeností a technických znalostí, každý má 25 bodů, které musí rozdělit mezi pět jednotek v každé kategorii s tím, že jednomu agregátu může dát minimálně jeden a maximálně patnáct bodů. Nejlepší motor roku je vybírán z vítězů z jednotlivých kategorií, nejlepší nový motor musí být uveden po červnu 2017 a v prodeji se musí objevit alespoň ve dvou zemích do června 2018.