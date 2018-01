Nejošklivější superauto se vrací na scénu. Oživený Edonis bude nadále využívat techniku Bugatti  

Vedle zavedených výrobců sporťáků a supersportů existují i menší firmy, které se snaží prorazit. Zatímco Pagani nebo Koenigseggu se to povedlo a dnes už také patří mezi známé hráče na trhu, Edonis vyvinutý na začátku milénia upadl více méně do zapomnění. V Las Vegas sídlící společnost Casil Motors se ho však 17 let od jeho premiéry rozhodla oživit.

Firmou B Engineering vyvinutý Edonis na začátku třetího tisíciletí šokoval svým vzhledem, agresivní kontroverzní křivky nepřipomínaly nic z tehdejšího automobilového světa a vlastně i dodnes vůz působí jak z jiné planety.

Druhou specialitou byla technika od Bugatti. Edonis totiž vyvinuli bývalí pracovníci Bugatti, z éry výroby v italském Campogallianu, v jejichž čele stál Nicola Materazzi, inženýr, který vyvíjel Lancii Stratos nebo Ferrari F40. Pro základ využili komponenty modelu EB 110 včetně upraveného šasi. Jen třeba motor se zásadně změnil, převrtán byl 3,5 litru na 3,8 litru, původní čtveřice turbodmychadel pak byla nahrazena dvojicí dmychadel, avšak větších. A motor už nepoháněl všechna kola, ale jen zadní.

Video

Právě na tomto charakteru chce stavět i Casil Motors, která se výrobu Edonisu rozhodla oživit. Jestliže B Engineering chtěl postavit 21 kusů auta, ale nikdy zřejmě nepostavil více než dva, americká společnost plánuje produkci 15 exemplářů.

Výroba Edonisu SP-110 bude probíhat u B Engineering, která se dodnes specializuje na servisování Bugatti EB 110. Využity pro ni budou nikdy nepoužité podvozky původně určené pro EB 110, které zůstaly nevyužité poté, co Bugatti v roce 1995 zkrachovalo.

Zákazníci za auto zaplatí v přepočtu asi 17,5 milionu korun. Pro objednání je třeba zaplatit zálohu ve výši 2.500 dolarů, což je asi 51.000 korun.

Automobil bude k dispozici ve dvou verzích, zákazníci si budou vybrat mezi původním designem (tzv. Fenice) a inovovaným (Rinascita). Upravené tvary si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii, jedná se o bílý kousek. Má přepracovanou záď s novým difusorem a jinou příď s výraznějšími chladicími otvory. Výsledkem je tak ještě agresivnější působící superauto než dříve. Firma navíc tvrdí, že nové aerodynamické prvky pomáhají jízdním vlastnostem.

Interiér bude možné upravit na míru zákazníka, který si bude moci vybrat mezi luxusním zpracováním nebo třeba spartánskou výbavou. Karoserii pak bude možné nalakovat i odstíny původně dostupnými pro EB 110.

Dvakrát přeplňovaný dvanáctiválec o objemu 3,8 litru z původního Edonisu bude zachován. Vyladěn bude na 529 kW (originál měl 500 kW), což mu podle autorů umožní zrychlit z 0-96 km/h za 3,4 sekundy a překonat rychlost 354 km/h. Stejně tak se nadále počítá s šestistupňovým manuálem a pohonem jen zadních kol, což bude znamenat, že Edonis pořád bude bestií, kterou od začátku chtěl být.