Lotus prý zvažuje konec výroby v Británii. Tamní vláda tomu chce zabránit

V roce 2017 se malá britská automobilka Lotus dostala do vlastnictví koncernu Geely, který ji odkoupil spolu s tehdejším majitelem Proton. Pro Lotus to znamenalo potřebný přísun peněz a také rozšíření nabídky modelů. Kromě spalovací Emiry se značka díky financím dočkala také elektrické Evije, SUV Eletre a sedanu Emeya.

Poslední dva zmíněné modely se ale místo tradiční továrny v britském Hethelu vyrábí v čínském Chengdu, kde vznikla specializovaná továrna. V Británii se mají sportovní vozy vyrábět i po konci Emiry a podle původních plánů měly být elektrické. Pravděpodobněji nakonec půjde o hybridy, podle webu Financial Times ale možná nakonec sejde i z toho.

Geely prý totiž pobočce v Británii oznámilo, že má výrobu přesunout do USA a v Hethelu ji ukončit. Spojené státy jsou největším trhem pro spalovací Lotusy, jenže kvůli nejisté situaci s cly už letos musel Lotus na nějakou dobu export i přerušit. Produkce přímo na místě by tento problém vyřešila. Výroba v Hethelu neběží už od půlky května, údajně kvůli problémům s dodavatelským řetězcem, způsobeným novými americkými cly, v dubnu tam navíc přišlo o práci 270 lidí. Podle Financial Times by na úplné uzavření továrny, postavené na bývalé letecké základně, mohlo dojít už příští rok.

Lotus zprávu okomentoval tím, že jde jen o spekulace a fámy. Ve vyjádření zveřejněném na sociálních sítích se píše, že pro Lotus je Spojené království srdcem. Zároveň zmiňuje, že právě Británie je největším trhem značky v Evropě a že výroba bude pokračovat dle plánů. Ale také zde stojí, že Lotus aktivně zkoumá možnosti, jak vylepšit efektivitu a konkurenceschopnost na světových trzích, což už dává prostor ke spekulacím. Komentář ale přišel až po tom, co britská vláda naznačila případnou podporu pro zachování pracovních míst v Hethelu.

Začátkem července se cla na dovoz do Spojených států snížila na 10%, díky dohodě mezi USA a Británií. Generální ředitel Lotus Technologies Qinfeng Feng přesto investorům řekl, že firma by ráda převedla výrobu do USA. „V tento moment probíráme s našimi partnery v USA plány na lokalizaci výroby, abychom se zcela vyhnuli vlivům celní politiky,“ řekl Feng. Jestli to znamená kompletní převedení výroby, nebo jde jen o kusy pro tamní trh, ale není jasné. Ve Spojených státech by dávala smysl i výroba modelů dnes produkovaných v Číně. Na ty je totiž clo mnohonásobně vyšší, než na vozy z Británie.

Lotus se ani pod novým majitelem nezbavil dlouholetých finančních problémů. Do roku 2028 měly roční prodeje značky dosahovat 150.000 aut, na čemž hlavní podíl měly mít modely vyráběné v Číně. Jenže zájem o ně není zdaleka tak velký, jak firma očekávala. Loni se i přes meziroční nárůst 74% prodalo celosvětově jen 12.134 Lotusů, z čehož jen 57% připadlo na Eletre a Emeyu, a firma vykázala ztrátu 786 milionů dolarů. Přichází tedy změna plánů a budoucí vozy dostanou také hybridní pohony, jako první SUV Eletre.

Lotus Eletre • Zdroj: Lotus

Zdroj: Lotus a Financial Times, zdroj foto: Lotus, zdroj videa: Lotus