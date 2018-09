Nové BMW řady 3 na dalším videu z výroby: Na trh dorazí příští rok

x

Video zachycuje novou „trojku“ ve výrobní hale v závodě v Dingolfingenu. Z toho, co je patrné ze záběrů, můžeme usuzovat základní tvary nové karoserie, která údajně přinese vynikající aerodynamiku s koeficientem čelního odporu vzduchu crovno 0,22.

Ze záběru z kabiny je patrné použití digitálního přístrojového štítu, stejně jako centrální obrazovky infotainmentu.

Vůz bude dle dostupných informací využívat novou platformu CLAR, přičemž si zachová primárně poháněnou zadní nápravu, na rozdíl od připravované nové generace BMW řady 1. Nová platforma slibuje snížení hmotnosti průměrně o 50 kg, a to i přesto, že nová trojka má být větší než stávající generace. Neoficiální zdroje mluví o prodloužení rozvoru náprav o 20 mm. Pokud by to takto bylo, bude rozvor u novinky činit 2830 mm. Podobně délka vozu se má zvětšit o zhruba 60 mm, tedy na 4703 mm. V nabídce má být i varianta s pohonem všech kol xDrive. Z techniky, která je patrná z videa, můžeme zmínit řešení přední nápravy, která zůstane věrná tradičnímu konceptu modifikovaného McPhersonu s dvojicí spodních příčných ramen. Nová generace řady 3 tak neadoptuje lichoběžníkové zavěšení z větších modelů značky.

Se třemi i šesti, s diesely i hybridy

V nabídce pohonných jednotek se počítá s motory se třemi a čtyřmi válci, vrcholem bude tradiční šestiválec. Pod označením M340i M Performance se bude ukrývat přeplňovaný řadový šestiválec o objemu 3,0 litru a výkonu 360 koní. Tato špičková verze bude zkraje dostupná s pohonem zadních kol, záhy by však měla dorazit i verze xDrive s poháněnými všemi koly. Ještě více dynamiky nabídne nové vrcholné kupé M4 GTS, v jehož motoru automobilka nabídne mimo jiné systém vstřikování vody podobně jako u závodních motorů. Smyslem je zvýšit výkon motoru, přičemž to současně slibuje také snížení spotřeby paliva a emisí, což je v realitě všedních dnů patrně větší přínos této technologie.

I v příští řadě 3 se počítá se vznětovými motory. Menší bude mít tři válce, větší nabídne čtyřválec. BMW slibuje nabídku vysokého vstřikovacího tlaku systému common-rail. A sice 2000 až 2200 u tříválců 316d o objemu 1,5 litru, respektive 2000 až 2500 u čtyřválců. Tříválec 316d má údajně nabídnout výkon 100 kW namísto současných 85 kW. V novém modelu 325d se však očekává až 2700 barů. Chybět ale nebudou ani vznětové šestiválce 330d a 340d. Vrcholem dieselových verzí má být model M 340d xDrive.

V nabídce mají být také verze poháněné na elektřinu. V první fázi se bude jednat o model 330e plug-in hybrid, který známe už ze stávající generace. Kupodivu, dle dostupných zdrojů se neočekává ryze elektrická varianta. Tedy minimálně zpočátku produkce.

I v nové generaci řady 3 se počítá s odvozenými variantami karoserie. Půjde jednak o tradiční kombi Touring a dále o kupé, které stejně jako v současnosti bude samostatnou modelovou řadou 4.

Nová „trojka“ se na trhu tedy objeví v příštím roce po své světové premiéře. Ta se odehraje již příští týden na pařížském autosalonu.