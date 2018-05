Octavia Cup na Red Bull Ringu: Kvalifikace slušně!  

První den pokračovala smůla z Mostu, během obou měřených tréninků si šedivka postavila hlavu a turbo netlakovalo. Místo obvyklých 1,9 baru se zmohlo maximálně na 1,2, jel jsem tak v podstatě s atmosférickým motorem. Časy tomu samozřejmě odpovídaly, na prvního jsem ztrácel asi deset sekund. Nejvíc mě ale štvalo, že se nenaučím brzdné body, byl jsem zkrátka moc pomalý na to, abych neznámý okruh dostal pod kůži.

A dneska to byly od rána hodně velké nervy, turbo nakonec za ztrátu tlaku nemohlo, chyba byla v regulaci. A součástka putovala až z Mladé Boleslavi… Cestou se zastavila v zácpě, nakonec dorazila dvě hodiny před kvalifikací. Kluci stihli auto zprovoznit chvilku před začátkem kvalifikace, do toho jarní deštík, osychající trať a já jako trémista od přírody jsem jenom drkotal zubama.

Nakonec to byl ale zatím největší zážitek v Octavia Cupu. Auto fungovalo skvěle, trať mi neskutečně sedla, v posledních dvou zatáčkách jsem se pod přilbou tlemil jak malej. Dvě rychlé pravé, závěrečná se zhoupnutím do dolíku… To byla taková sranda a adrenalin, že ze mě zklamání ze včerejška a obavy z neznámého prostředí kompletně spadly.

Z devátého místa a hlavně z času mám obrovskou radost, vždyť na prvního Michala Matějovského ztrácím jenom dvě sekundy. Tak blízko jsem se k prvnímu za celý závodní víkend v Mostě nedostal, a to je severočeská trať jediná, kterou alespoň trochu znám. První závod se jede zítra v 16:15, druhý pak v neděli o půl desáté. Rád bych dojel, snad jsem si smůlu už vybral. Hrozně se těším!

Kvalifikace Octavia Cup, Red Bull Ring 2018