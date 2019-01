Opel Combo Van přijíždí na český trh. Má hlídání přetížení a zatím jen diesely

Lehké užitkové vozidlo Opelu se na českém trhu představuje již v páté generaci. Zatímco Combo Life je určen pro osobní využití náročnějších rodin, Combo Van , které do tuzemska dorazilo nyní, poslouží jako plnohodnotný pracovní nástroj. Navíc jej lze pořídit za velmi slušné peníze, akční cenovka základní verze se totiž bez DPH vejde pod hranici 300 tisíc korun.

Připomeňme, že nový Combo Van lze pořídit s délkou 4,4 metru, případně 4,75 metru při volbě verze XL. K dispozici je taktéž zdvojená kabina Crew Cab s pěti sedadly a nákladovým prostorem odděleným pevnou stěnou. Ať už sáhnete po jedné či druhé verzi užitkového automobilu, dostanete ve skříni mezi podběhy kol prostor pro dvě europalety. Novinka disponuje nákladovým prostorem až 4,4 ma užitečným zatížením až 948 kg. Maximální přepravní délka má hodnotu 3440 mm. Potěší i výklopná klapka v zadní části, díky které můžete vybrané předměty naložit nastojato.

Sourozenec Citroënu Berlingo Van a Peugeotu Partner je taktéž vybaven indikátorem přetížení, jenž informuje řidiče v případě, že by na palubě bylo příliš mnoho nákladu. V Combu Van však můžete mít celou plejádu asistenčních systémů, celkem rovných 19. Namátkou jde o prostorový kamerový systém či asistenta pro ochranu boků vozu prostřednictvím ultrazvukových senzorů.

Paleta pohonných jednotek zatím zahrnuje výhradně naftové motory, konkrétně patnáctistovku CDTI o výkonech 55, 75 a 96 kW, případně šestnáctistovku o síle 55 či 73 kW. Vyjma nejsilnější jedna-pětky se všechny agregáty párují s pětistupňovou manuální převodovkou. Až motor 1.5 CDTI/96 kW dostává šestistupňový manuál, přičemž na výběr je osmistupňová samočinná převodovka.

Naftovou patnáctistovku už dobře známe z jiných produktů skupiny PSA, kupříkladu dlouhodobě testovaného Peugeotu 308. Celohliníkový motor je vybaven variabilní geometrií lopatek a zahrnuje oxidační katalyzátor, vstřikování AdBlue, katalyzátor pro selektivní katalytickou redukci a filtr částic – vše v jedné sdružené kompaktní jednotce.

Pokud vám nafta nevoní, budete se muset spokojit s tříválcovou dvanáctistovkou s filtrem tuhých částic GPF, jež disponuje výkonem 81 kW a 205 newtonmetry točivého momentu. Ceny této verze však zatím zůstávají tajemstvím.

To už neplatí pro vznětové motory. Víme tak to, že Combo Van pořídíte se základním motorem 1.5 CDTI/55 kW a pětistupňovou manuální převodovkou v úvodní výbavě Selection za akční cenu 295.900 Kč. Vstupní verzi nechybí asistent pro rozjezd do kopce, palubní počítač, plechová příčka mezi kabinou a nákladovým prostorem či černá elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka.

Vybavenější varianta Enjoy má navíc nastavitelné sedadlo řidiče v šesti směrech s loketní opěrkou, odkládací prostor pod sedadlem řidiče, vyhřívaná zrcátka v barvě karoserie, tempomat či audiosystém se čtyřmi reproduktory a možností bezdrátového připojení telefonu.

Nejkošatější výbavu nabízí stupeň Dynamic s varováním před vybočením z jízdního pruhu, rozpoznáváním dopravních značek, senzorem únavy řidiče či varováním před čelní kolizí. Nechybí LED denní svícení v automatických světlometech, přední mlhovky s posvěcováním, manuální klimatizace, infotainment s osmipalcovou obrazovkou, vyhřívaný kožený volant či zadní parkovací senzory.