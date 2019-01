Dodávky Peugeot Partner a Citroën Berlingo Van vstupují na trh. Změří, kolik jste toho naložili  

Citroën Berlingo a Peugeot Partner jsou už dlouhá léta klíčoví hráči v oblasti malých užitkových vozidel. Na trh poprvé dorazily v roce 1996, kdy segment určitým způsobem změnily, místo vozů s opticky odděleným nákladovým prostorem (typu Citroënu C15) přišly se zakomponovanou zádí ke kabině. Okamžitě se staly hitem, a tak na český trh vstupují už ve své třetí generaci. Později je doplní též užitkový Opel Combo.

Malé užitkové automobily dorazily na trh až po svých osobních variantách, Peugeotu Rifter a Citroënu Berlingo. Zatímco v jejich případě měnil jméno Peugeot (osobní verze se dosud též jmenovala Partner), u užitkového modelu byl přejmenován Citroën, za již tradiční název Berlingo přibyl přídomek Van.

Evoluce schopností, revoluce techniky

Každý z modelů francouzských značek má na svém kontě od roku 1996 zhruba 1,5 milionu prodaných kusů, a tak nebylo potřeba něco revolučně měnit. Vysoké prodeje dokazují, že je to úspěšný recept. Ostatně sami zástupci značek přiznávají, že na první pohled byli překvapeni, že z hlediska schopností se v rámci mezigenerační proměny zase toho až tolik nezměnilo.

Jenže to by byla chyba si myslet, že jde jen o evoluci minulých generací. Technický základ je totiž zcela nový. V přední části automobily přebírají platformu EMP2 známou z osobních aut koncernu PSA, kterou však v zadní části doplňují o torzní příčku z platformy RG5, využívanou u předchůdců. Ta je vhodná z hlediska prostoru mezi zadními podběhy, toto řešení znamená, že šířka mezi podběhy činí 123 centimetrů, a tak se dovnitř vejdou dvě palety. Architektura EMP2 zase umožnila snížení hmotnosti, výhodou je i krátký převis nebo velký rejd.

Citroën Berlingo Van a Peugeot Partner – srovnání rozměrů jednotlivých verzí Verze L1 L2 Polocombi Počet míst 2-3 2-3 5 Délka (mm) 4403 4753 4753 Šířka (mm) 1848 1848 1848 Rozvor (mm) 2785 2975 2975 Objem nákladového prostoru (m3) 3,3 3,9 1,9

Moderní systémy

Navíc moderní architektura umožnila převzít nejnovější systémy, dosud vyhrazené osobním automobilům. Pro oba je tak k dispozici sledování mrtvého úhlu, sledování únavy řidiče, adaptivní tempomat, aktivní vedení v jízdním pruhu nebo elektronická parkovací brzda. Berlingo Van přidává i head-up displej, který u Partneru kvůli vyvýšenému přístrojovému štítu není potřeba.

PSA navíc vyzdvihuje unikátní senzor přetížení, který nabídku doplní později. Partner i Berlingo Van umějí monitorovat polohu kol vůči karoserii, na základě čehož zjistí hmotnost nákladu. Jestli je vozidlo naloženo na vyšší než nejvyšší povolenou hmotnost, upozorní na to řidiče varovnou diodou. Rovněž umí upozornit na to, že je vůz naložen na 90 % své přepravní kapacity. Majitelé se ale nemusejí bát, že by je auto příliš kontrolovalo. Informace o přetížení auto v řídící jednotce neuchovává, stejně tak se rozjede, přestože je přetíženo.

Stejně tak je unikátem systém Surround Rear Vision, alias digitální vnitřní zpětné zrcátko pro užitkové modely se zadními plechovými dveřmi. U nich by klasické vnitřní zpětné zrcátko bylo zbytečné, a tak jej nahrazuje kamera promítající svůj obraz na pětipalcový displej u stropu kabiny. Obraz je promítán v reálném čase, při couvání funguje jako parkovací kamera s vyznačeným směrem otáčení, navíc je doplněn o druhou kameru u pravého zpětného zrcátka, sledující mrtvý úhel.

Video

Sázka na patnáctistovku

Z hlediska motorů není žádným velkým překvapením, že gros nabídky tvoří turbodiesely, které mezi užitkovými vozidly zkrátka zůstávají populární. V tuto chvíli jsou k dispozici dvě varianty starého známého motoru 1.6 BlueHDi s 55 a 73 kW, které doplňuje 1.5 BlueHDi s 96 kW. V květnu ale bude šestnáctistovka v souvislosti s blížícím se příchodem přísnějších norem pro užitková vozidla nahrazena stejně výkonnými variantami modernější patnáctistovky. Ve stejné době nabídku obohatí také zážehový tříválec 1.2 PureTech s filtrem pevných částic, a to ve verzích s 81 a 96 kW.

Servisní interval je oproti osobním variantám díky jinému olejovému mazání upraven, u tříválce a šestnáctistovky činí 25.000 kilometrů, případně rok, zatímco u vznětové patnáctistovky činí 40.000 kilometrů nebo dva roky. Zástupci koncernu ale zároveň přiznávají, že vozidla jsou vybavena nepřímým monitorováním oleje, a tak si každý exemplář umí upravit interval podle potřeby, dle jízdního stylu.

Široká nabídka verzí

Samotná nabídka variant je hodně bohatá. Krátké provedení L1 s délkou 4,4 metru a nosností 650 kg, nebo 1.000 kg (podle volby) doplňuje 4,75 metru dlouhá verze L2. Nově se přitom neprodlužovalo jen pomocí zadního převisu, ale také pomocí prodloužení rozvoru.

Vedle čistě užitkové varianty tu bude i tzv. Polocombi, kterého se dočkáme někdy na začátku léta. To je kombinací dodávky s osobní verzí, má totiž druhou řadu sedadel, s lavicí převzatou z osobních variant. Proti nim se liší více spartánským interiérem s odhalenými plechy a horší hlukovou izolací. Navíc je tu speciální posuvná přepážka, kterou lze posunout za přední sedadla.

Později dorazí i různé přestavby od externích společností, ať už pick-up nebo verze s pohonem všech kol, se systémem od firmy Dangel, tradičního partnera PSA. Čtyřkolky se dočkáme v květnu. Kdo by čtyřkolku nepotřeboval, je tu systém grip control upravující nastavení elektronických systémů podle různého typu povrchu vozovky, případně worksite paket se zakrytovaným podvozkem a vyšší světlou výškou, díky zvýšenému odpružení a vyššímu profilu pneumatik.

Výbava je pak přizpůsobena použití vozidel. Místo dvou sedadel vpředu tu může být trojice sedaček. Její výhodou je možnost zvednutí sedáku a vytvoření tak dodatečného odkládacího prostoru o objemu 400 litrů. Nebo lze sklopit opěradlo dolů a vytvořit tak praktický stolek pro řidiče. A aby toho nebylo málo, je tu v takovém případě i možnost otvoru pro převoz dlouhých předmětů. Ten je široký 298 mm a vysoký 612 mm, díky němuž se dovnitř vejdou až 3.090 mm (u verze L1), respektive až 3.440 mm (L2) dlouhé předměty. Převoz dlouhých předmětů může zajistit i výklopný střešní otvor v zadní části vozidla.

Minimální rozdíly

Zatím jsme tedy hovořili o tom, v čem jsou Peugeot Partner a Citroën Berlingo Van shodní, liší se tedy vůbec v něčem? Hlavním rozdílem je design, přizpůsobený image dané značky. Berlingo Van tak využívá extravagantnější příď s rozdělenými světly po vzoru osobních Citroënů, zatímco Partner má elegantnější přední část. Vzadu se pak název modelu u Berlinga Van objevuje vpravo, zatímco u Partnera vlevo.

Jiný je i přístrojový štít. Partner přebírá řešení i-Cockpit s vysoko umístěnými budíky a malým volantem z osobních Peugeotů, zatímco Berlingo Van sází na klasiku, s přístroji viditelnými přes volant.

Peugeot Partner – technická data a české ceny na českém trhu Nosnost 650 650 650 1000 1000 1000 1000 1000 Délka L1 L1 L1 L1 L1 L1 L2 L2 Motor 1.6 BlueHDi 1.6 BlueHDi 1.5 BlueHDi 1.6 BlueHDi 1.6 BlueHDi 1.5 BlueHDi 1.6 BlueHDi 1.5 BlueHDi Zdvihový objem [cm3] 1560 1560 1499 1560 1560 1499 1560 1499 Největší výkon [kW/min] 55/3500 73/3750 96/3750 55/3500 73/3750 96/3750 73/3750 96/3750 Točivý moment [N.m/min] 230/1750 254/1750 300/1750 230/1750 254/1750 300/1750 254/1750 300/1750 Převodovka 5M 5M 6M 5M 5M 6M 5M 6M Max. rychlost [km/h] 151 165 185 151 165 185 165 185 Zrychlení 0-100 km/h [s] 17,9 12,3 9,8 17,9 12,3 9,8 12,3 9,8 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,4 4,3 4,5 4,4 4,3 4,5 4,6 4,5 Cena Access [Kč] 390.000* 415.000 - 410.000 435.000 - 455.000 - Cena Active [Kč] 435.000 460.000 495.000 455.000 480.000 515.000 492.000 527.000 Cena Polocombi [Kč] - - - - - - 485.000 - *Akční nabídka: 289.900 Kč

Shodné jsou i ceny jednotlivých variant, tedy až na akční nabídku. Peugeot Partner totiž pořídíte už od 289.900 korun bez DPH. Tato akční cena se vztahuje na krátkou verzi L1 s nosností 650 kilogramů s turbodieselem 1.6 BlueHDi (55 kW) pod kapotou, který je spárován s pětistupňovým manuálem. To u Citroënu Berlingo Van akční cena na tuto variantu činí 294.900 korun bez DPH.

Oba přitom mají shodnou základní výbavu čítající plnohodnotné rezervní kolo, 15palcová ocelová kola, airbag řidiče, stěrače s integrovanými ostřikovači, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektrické ovládání oken a elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka.

Citroën Berlingo Van – technická data a české ceny na českém trhu Nosnost 650 650 650 1000 1000 1000 1000 1000 Délka L1 L1 L1 L1 L1 L1 L2 L2 Motor 1.6 BlueHDi 1.6 BlueHDi 1.5 BlueHDi 1.6 BlueHDi 1.6 BlueHDi 1.5 BlueHDi 1.6 BlueHDi 1.5 BlueHDi Zdvihový objem [cm3] 1560 1560 1499 1560 1560 1499 1560 1499 Největší výkon [kW/min] 55/3500 73/3750 96/3750 55/3500 73/3750 96/3750 73/3750 96/3750 Točivý moment [N.m/min] 230/1750 254/1750 300/1750 230/1750 254/1750 300/1750 254/1750 300/1750 Převodovka 5M 5M 6M 5M 5M 6M 5M 6M Max. rychlost [km/h] 151 165 185 151 165 185 165 185 Zrychlení 0-100 km/h [s] 17,9 12,3 9,8 17,9 12,3 9,8 12,3 9,8 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,4 4,3 4,5 4,4 4,3 4,5 4,6 4,5 Cena Van [Kč bez DPH] 390.000 415.000 - 410.000 435.000 - 455.000 - Cena Van Plus [Kč bez DPH] 435.000 460.000 495.000 455.000 480.000 515.000 492.000 527.000 Cena Polocombi [Kč bez DPH] - - - - - - 485.000 - *Akční nabídka: 289.900 Kč bez DPH

Pro Berlingo Van je tu pak akční paket Climapack s klimatizací a rádiem s bluetooth za 10.000 korun bez DPH, zatímco u Partnera je tu ten samý balíček za 15.000 korun. Cenový rozdíl tak tento paket, který asi zvolí většina žadatelů, zase ceny obou dvojčat vyrovná. Peugeot zaujme zase standardně dodávanou servisní smlouvou Optiway, která nabízí bezplatný servis po dobu dvou let, respektive ujetí 70.000 korun, a to včetně výměny spotřebitelských dílů. Pro Berlingo Van je tu příspěvek na palivo v hodnotě 10.000 korun, a to buď prostřednictvím tankovací karty nebo slevy ve výši této částky.

Ceny příplatkové výbavy jsou pak vesměs stejné. Kamera Surround Rear Vision přijde u obou na 30.000 korun, indikátor přetížení 5.000 korun, trojmístná lavice s odkládacím stolkem pak 15.000 korun u nižších verzí, respektive 9.000 Kč u těch lépe vybavených.