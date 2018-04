Policejní služba sporťáku BMW i8 nekončí! Čeští policisté se však dočkají inovované techniky  

Čeští policisté se loni dočkali speciálního služebního vozu, když obdrželi k vyzkoušení plug-in hybridní sporťák BMW i8. Výpůjčku sice narušila mediálně proslavená nehoda, jen krátce po ní ale do služby nastoupil jiný exemplář. Služba i8 přitom pokračuje nadále.

Policie se totiž s českým zastoupením BMW dohodla na prodloužení zápůjčky. BMW i8 tak u českých policistů bude sloužit další půl rok nebo do završení nájezdu 20.000 kilometrů. Na stejnou dobu, respektive počet ujetých kilometrů byl vůz zapůjčen již loni.

V rámci prodloužení aktivní služby se i8 dočká inovované techniky. Nově bude vůz doplněn o speciální digitální záznamové zařízení RAM-CAM k pořizování videozáznamu dopravní situace. Zároveň plní funkci mobilního úsekového rychloměru pro měření průměrné rychlosti.

BMW i8 bylo Policii ČR zapůjčeno loni v květnu, krátce poté, co policisté od mnichovské značky dostali k vyzkoušení elektromobily i3 . Cílem bylo zjistit, jak na takový speciál reaguje veřejnost a zda najde u policie uplatnění. Automobil v typickém zbarvení české policie (stříbrný základ s modrými a zelenými reflexními prvky) zamířil na dálniční oddělení Jihomoravského kraje, sloužit měl tak na Vysočině, Zlínsku a Olomoucku.

Ještě v květnu však automobil havaroval v brněnských Chrlicích, a to při kontroverzní situaci. V době nehody totiž v autě seděl zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš, který tam podle policejních předpisů neměl co dělat. Nařízení ministerstva vnitra číslo 33/2011 stanoví, že v dopravních prostředcích mohou být přepravováni jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva a policie nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních nebo pracovních úkolů, což Kruliš nesplňoval. Podle některých zpráv Kruliš auto v době nehody dokonce řídil, tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec to ale vyvrátil a uvedl, že při nehodě zraněný Kruliš byl vyproštěn z místa spolujezdce.

Touto nehodou však služba BMW i8 u Policie ČR neskončila. Krátce na to totiž zápůjčka pokračovala , při havárii výrazně zničený kousek nahradil nový exemplář.