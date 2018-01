Poprvé za volantem VW Up! GTI. Oživí zájem mladých o řízení? Doufejme!

Mladé dnes už řízení obecně moc nezajímá. Když už přijde na téma automobilů, spíše než o jízdní vlastnosti a velikost stáda koní pod kapotou se starají o funkce multimediálního systému (má to wi-fi, ptají se) a možnosti jeho spárování s chytrým telefonem. Volkswagen by však zájem mladých o řízení rád znovu oživil. Podaří se to prostřednictvím nového Upu! GTI?

Volkswagen Up! GTI přichází jako třetí a nejmenší člen rodiny GTI wolfsburské značky. Tolik aut se znáčky GTI automobilka nabízela naposledy na začátku milénia, kdy tehdejší Golf GTI a Polo GTI doplnilo Lupo GTI. Právě na něj co do třídy Up! GTI přímo navazuje, sama automobilka ho ale raději srovnává s původním Golfem GTI z roku 1976.

Není to přitom takový nesmysl, jak se může na první pohled zdát. Dnešní Golf je možná o dvě třídy větší než Up!, jenže ten původní byl prakticky stejně velký jako aktuální minivůz vyráběný v Bratislavě. Byl dlouhý 3,7 metru (Up! GTI má 3,6 metru), prakticky stejný byl i rozvor (2.400 mm vs. 2.410 mm). A aby podobností nebylo málo, podobný je také výkon obou motorů. Srovnání s původním Golfem GTI tak rozhodně není volání do větru a jen nějaká marketingová vějička. Podaří se však Upu! GTI stát takovou legendou, jako se to povedlo původnímu Golfu GTI? Volkswagen doufá, že ano, přičemž bez šancí tohle autíčko není...

Volkswagen Up! GTI – srovnání rozměrů s dalšími GTI Model Up! GTI Golf GTI Mk1 Polo GTI VI Golf GTI Mk7 Délka (mm) 3600 3705 4067 4351 Šířka (mm) 1641 1628 1751 1790 Výška (mm) 1478 1390 1438 1492 Rozvor (mm) 2410 2400 2549 2626

Tradiční znaky GTI...

Ještě než se však usadíme za volant nového hot hatche a vyrazíme s ním přímo na silnice v okolí francouzského Nice, kde je aktuálně prezentován pozvaným novinářům, pojďme si ho detailněji prohlédnout. Volkswagen Up! má mnohé přednosti, jako perfektní obestavení vnitřního prostoru nebo chování dospělého auta, vzhled ale mezi jeho hlavní taháky nikdy nepatřil. Byla to zkrátka taková nic neříkající krabička.

Video

Varianta GTI jeho vizáž příjemně okořenila, v jádru ale stále zůstává konzervativním automobilem, jak je ostatně pro Volkswageny se znaky GTI odjakživa zvykem. Novinka přitom využívá tradičních detailů gétéíček, ať už vodorovný červený pás v masce doplněný o znak verze nebo voštinovou mřížku masky chladiče. Specialitou jsou pak černé pruhy na bocích karoserie, které nejenže vypadají stejně jako u původního Golfu GTI, ale dokonce jsou stejně široké a od sebe stejně vzdálené jako u originálního Golfu GTI.

Jestliže zepředu zůstává Up! i přes úpravy GTI stále trochu neforemný, zezadu je to paráda. Černé (celoskleněné) víko zavazadelníku oživil červený vodorovný pruh odkazující na stejný detail vpředu, nechybí tu ani šmrncovnější střešní spoiler. Proti běžným verzím zvětšený spoiler nepomáhá jen sportovnímu stylu, ale také zvyšuje přítlak na zadní nápravě. Tradičním detailem dnešních hot hatchů je pak difusor nebo výraznější koncovka výfuku. Kola jsou mimochodem 17palcová a vypadají jednoduše parádně.

...ale kde je golfový míček?

Na tradiční „GTI notu“ hraje také interiér. Tradičním detailem všech wolfsburských gétéíček je kostkovaný vzor užitý na sedadlech, který samozřejmě nemůže chybět ani v nejmenším členu rodiny. Poměrně měkká sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami navíc mají výrazné bočnice, které obstojně podrží tělo, tedy alespoň u řidiče, spolujezdec by v zatáčkách ocenil více opory. Přece jen řidiči pomáhá se zapřením se, jak drží volant. Naopak hlavice řadicí páky v legendárním tvaru golfového míčku v novince bohužel chybí. Hlavice má sice ve verzi GTI specifický tvar, není ale nijak hezká, byť funkčně k ní nemáme žádných výhrad. Drží se slušně a neklouže v rukou.

Výtečný je také tříramenný sportovní volant, jehož kožený věnec se skvěle drží. Ocenil bych ale ho mít níže a blíže k sobě. Výhodou je i jeho vzhled, to už se však tolik nedá říci o obložení palubní desky, motiv pixelů ve výsledku vypadá lacině. A pak nám příliš nesedí přístrojový štít, to ho nešlo u sportovní verze nějakým způsobem oživit? Stejné budíky jako v běžném Upu! tady působí poněkud nepatřičně a obyčejně.

Ke zbytku interiéru nemáme výhrad, je skvěle zpracovaný a využívá slušných materiálů, takže i v tom připomíná větší auta. Up! zkrátka nikdy nebyl nedochůdče, ale dospěle působící automobil. Díky skvělému obestavění vnitřního prostoru je uvnitř hodně místa, snad jen z hlediska šířky si s prostorově náročnějšími spolujezdci budete při řazení někdy blíže, než byste možná chtěli.

Ještě jedna výhrada by tu však přece jen byla, a tou je nahrazení externí navigace držákem pro chytré telefony se specifickou aplikací pro Up!. Přestože díky této aplikaci můžete sledovat i vybrané funkce vozidla a využívat pro její ovládání tlačítka na středovém panelu, kvalit zabudovaného multimediálního systému zkrátka nedosahuje. Na sluníčku se displej telefonu leskne, a tak pořádně není vidět jeho obraz, volkswagenovská aplikace pro navigaci a další funkce pak není zrovna intuitivní na ovládání. A co víc, ve složitých uličkách Nice a Monte Carla, kde jsme Up! mimo jiné testovali, každou chvíli nevěděla, kde se auto právě nachází.

To dnešní „smartphonové“ generaci řidičů bude zřejmě vadit, jenže možná díky tomu se v Upu! GTI spíše zaměří na jeho techniku a jízdní vlastnosti, které jsou mnohem zajímavější a u tohoto typu vozidla podstatnější.

85 kW bohatě stačí!

V útrobách této hot novinky pracuje přeplňovaný litrový tříválec o výkonu 85 kW, který už známe třeba z Golfu. Jenže v Upu! GTI už je přizpůsoben nadcházejícím emisním normám a měřícímu cyklu WLTP, což si vyžádalo jisté úpravy, které budou následovat u dalších modelů s tímto motorem. Konkrétně se jedná o zabudování filtru pevných částic, který má Up! GTI jako jeden z prvních Volkswagenů, vůbec prvním už je Tiguan s 1.4 TSI.

Volkswagen Up! GTI – srovnání s dalšími rychlými hatchbacky Model Volkswagen Up! GTI Abarth 595 Opel Adam S Motor 1.0 TSI 1.4 T-Jet 1.4 Turbo Zdvihový objem [cm3] 999 1368 1364 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 85/5000-5500 107/5500 110/5000 Točivý moment [N.m/min] 200/2000-3500 206/3000 220/3000-4500 Převodovka 6M 5M 6M Max. rychlost [km/h] 196 210 210 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,8 7,8 8,5 Komb. spotřeba NEDC [l/100 km] 4,8 6,0 5,9 Komb. spotřeba WLTP [l/100 km] 5,6 - - Základní cena [Kč] 369.900 485.000 446.900

U motoru umístěný filtr sníží emise pevných částic až o 95 %. Děje se to tak, že výfukové plyny jsou po průchodu výfukovým turbodmychadlem přiváděny přímo do filtru pevných částic, který díky speciální povrchové vrstvě plní současně funkci konvenčního katalyzátoru. V první fázi čištění výfukových plynů jsou zadržovány pevné částice a ve fázi regenerace přeměňovány na oxid uhličitý. Zároveň filtr minimalizuje i množství oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a nespálených uhlovodíků, které přeměňuje na CO, dusík a vodní páru. Druhý trojčinný katalyzátor zaručuje, aby byly limity emisí dodržovány i při vysokém zatížení.

Filtr tedy funguje podobně jako již dobře známé filtry pevných částic u vznětových motorů, jen díky práci v obecně vyšších teplotách nepotřebuje pravidelné vypalování sazí. Vypaluje je prakticky pořád, regenerace funguje jen při nízkých teplotách.

Zástavba filtru pevných částic si navíc vyžádala další úpravy agregátu. Jmenovitě jde o jinou geometrii lopatek turba, přepracované pístní kroužky, které zamezují pálení oleje, a upravené vstřikování. To nově pracuje s tlakem zvýšeným na 350 barů.

Z hlediska výkonu je motor vyzbrojený turbodmychadlem s elektricky ovládaným obtokovým ventilem či dvěma vačkovými hřídeli v hlavě válců naladěn na 85 kW, což víceméně odpovídá jedničkovému Golfu GTI. Ten z šestnáctistovky s elektrickým vstřikováním K-Jetronic vydoloval 81 kW. Jiná doba se tak ukazuje hlavně na točivém momentu, na 200 N.m novinky někdejší atmosférický agregát se 140 N.m zkrátka nestačí.

Na papíře se možná takové výkony nezdají nic moc a i konkurence dokazuje, že tu existuje výkonnostní potenciál pro případnou verzi Up! R (s tou se ale údajně nepočítá), jenže nezapomeňme na to, v jaké kategorii se nacházíme. Up! GTI není rodinné kombi, a tak i přeplňovaný tříválcový litr dokáže tenhle minivůz více než obstojně rozpohybovat. Vytočte motor nad dva tisíce otáček (nad volnoběhem je prakticky mrtvý) a dočkáte se nečekaného elánu až k nějakým 5500 otáčkám. Až před omezovačem otáček začíná ztrácet dech a je nutné přeřadit.

To všechno navíc doprovází velice zajímavý zvuk, jadrné burácení lehce evokuje vidlicové šestiválce. Jasně, když otevřete dveře, uvědomíte si, že této hudbě skutečně pomáhá zvukový generátor u čelního skla, jenže bude to skutečným zákazníkům vadit? Zřejmě ne, protože tyhle tóny se poslouchají velice dobře a znějí lépe (navíc mnohem přirozeněji) než třeba zvuk Škody Octavia RS evokující osmiválce.

Tříválcový agregát spolupracuje s šestistupňovou manuální převodovkou, která je v nabídce Upu! novinkou, běžné verze se spoléhají výhradně na pětikvalty. Koncernové manuály ve sportovně laděných autech nebývají žádným zázrakem (zdravíme třeba Seat Leon Cupra), v tomto případě nás ale převodovka nadchla. Má ideálně krátké dráhy a velice přesnou kulisu řazení, na rozdíl od jiných koncernových hot hatchů tu pak při ostrém zacházení nedochází k měknutí spojkového pedálu. Jedinou výhradou je tak zpřevodování dokazující, že se u něj myslelo spíše na emisní normy než zábavu za volantem. Trojku by stálo za to lehce zkrátit, abyste tolikrát nemuseli na klikaté cestě řešit, zda si ještě s vytočeným motorem vystačíte s trojkou, nebo zda už tam dáte čtyřku.

Zábavný prcek

Řadit sem a tam totiž budete v Upu! GTI rádi, protože za jeho volantem se budete nepřeberně bavit. Zapomeňte na skvělý, ale možná trochu nudný dnešní Golf GTI, v jeho miniaturním příbuzném se budete smát od ucha k uchu.

Za jeho volantem si totiž uvědomíte, že jeho umu jste opravdu schopni využít do plna i na běžných silnicích, aniž by vás někde v myšlenkách trápila hrozba dlouhého odpočinku někde v chládku nebo času stráveném bez řidičáku. S Upem! GTI jsme jezdili v horách nad Nice (vynikající je cesta na průsmyk Col de Vence, kdybyste se tam náhodou chtěli vydat), kde nám bohatě stačilo jet povolenými rychlostmi a stejně jsme si času stráveného za volantem tohoto auta užívali plnými doušky.

Díky kompaktním rozměrům a nízké váze (pohotovostní hmotnost 1.070 kilogramů) je Up! GTI neskutečně agilní i ve velice utažených zatáčkách, v nichž byste si s větším autem museli dávat hodně velký pozor. V Upu! maximálně budete bojovat s výhledem do boků, masivní přední sloupky rozhled dost omezují.

Stále relativně nízký výkon znamená, že kola jsou schopna sílu motoru zvládnout a přesunout na silnici, což znamená, že ani při ostrém průjezdu obloukem nedochází k žádnému protáčení kol. I z toho důvodu tu nebyl potřeba samosvorný diferenciál. To už fakt něco musí být, aby do řízení zasáhla elektronika. Elektronika bohužel zcela vypnout nelze, ve výsledku to ale ničemu nevadí. Zásahy elektronických pomocníků jsou velice jemné, navíc toho na řidiči nechávají opravdu hodně, a tak zasahují opravdu jen v případě, kdy už se řidič dostává do kritické situace, kdy mu pomáhají ji vyřešit. Řízení je příjemně tuhé, tolik informací od silnice ale neposkytuje.

Právě kvůli nízké hmotnosti nebyl ani nijak zásadně přepracován brzdový systém. Vzadu dokonce zůstávají bubny, přední kotoučové brzdy se pouze zvětšily z 14" na 15“. Ničemu to ale nevadí, Up! GTI brzdí slušně a brzdy nijak neuvadají. Po rychlých sjezdech z francouzských průsmyků možná byly trochu cítit, i nadále však spolehlivě fungovaly s jen lehce změknutým pedálem.

Podvozek pak přitvrdil, jak se dá u sportovně laděného automobilu očekávat. Ke zvýšení tuhosti došlo u přední nápravy i u zadní torzní příčky, naopak stabilizátory zůstaly zachovány. Světlá výška klesla o 15 mm, rozchod se rozšířil o osm milimetrů. Výsledkem úprav jsou hlavně nižší náklony karoserie, co se týče odpružení, na francouzských cestách fungoval podvozek Upu! výtečně. Od kol se neozývaly žádné hlučné rány, jednotlivé nerovnosti vůz zvládal s přehledem, s ohledem na krátký rozvor až nečekaně snadno. Definitivní verdikt si ale necháme až na první test tohoto autíčka na českých cestách, které tvrdost podvozku přece jen prověří lépe.

A nestojí moc!

Po prvních dojmech jsou tak naše pocity z Upu! GTI velice pozitivní. Volkswagen navíc za auto nežádá mnoho, základní cenovka činí 369.900 korun, ať už mluvíme o třídveřové nebo pětidveřové verzi. To se možná vzhledem k velikosti (tedy malosti) auta zdá hodně, vzhledem k jeho schopnostem a poskytované radosti je to ale velice slušná nabídka. Vždyť o segment větší Polo GTI už přijde na 569.900 korun.

A navíc za tuto cenovku dostanete slušnou výbavu. Už v základu vůz nabízí ambientní osvětlení, přední mlhovky, multifunkční kožený volant, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektrické ovládání oken, automatickou klimatizaci, rádio nebo vyhřívaná přední sedadla.

Atraktivní cenovka navíc není to jediné, ani provozní náklady nejsou nijak vysoké. Když jsme se totiž proklikávali menu palubního počítače, nadchnul nás motor Upu! GTI ještě jednou. Uvědomili jsme si totiž, jak takhle silné srdce je v takhle maličkém autě úsporné. I když jsme průsmyky nad Nice projížděli sem a tam v ostrém tempu, hlásil palubní počítač za danou trasu skvělých 12 litrů na sto. Přesun mezi Nice a Monakem ve spíše pomalejším tempu popojíždějícího štrúdlu aut znamenal sedm litrů. Za celý den ježdění se pak spotřeba ustálila na 7,4 litrech, a to na poklidné vyhlídkové tempo opravdu nebyl čas. Kdo z vás to má, dalo by se říci...

Udávaná normovaná spotřeba mimochodem činí 5,6 litru na 100 km. V tomto případě ale mluvíme už o té dle cyklu WLTP. Ve stávajícím cyklu NEDC činí kombinovaná spotřeba 4,8 litru na 100 km. I to je důkazem, že by nové normy mohly více odpovídat reálným hodnotám.

Závěr

Volkswagen Up! GTI by se rád stal stejnou legendou jako původní Golf GTI, nalákat by chtěl hlavně mladé zákazníky, u kterých by v době rozmachu autonomních systémů rád oživil vášeň o řízení. Po prvních jízdách máme jasno, že prostředky na to má. Jezdí skvěle, za jeho volantem se budete výtečně bavit, díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je velice agilní, motor mu poskytuje více než dostatek síly a navíc je úsporný.

Z objektivního hlediska Up! GTI možná není tak rychlý jako o třídu větší hot hatche, jenže s ním se budete bavit i v relativně nízkých rychlostech. A o tom to je! Je přece skvělé se za volantem smát od ucha k uchu a zároveň vědět, že stále jedete povolenou rychlostí a nejste jednou nohou (nebo oběma) v kriminálu. Většinu času navíc jedete na plný plyn a víte tak, že schopnosti Upu! GTI opravdu využíváte naplno.

Navíc i ta cena 369.900 korun je slušná, pro mladé je tak Up! GTI vcelku dostupný. Tomuhle autu tedy rozhodně fandíme! Šanci na oslovení mladých má Up! GTI velkou, jen jestli ta generace nejmladších řidičů odkojená chytrými telefony a youtubery není co se týče aut ztracená... Snad ne!