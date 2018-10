Porsche 964 od DP Motorsport vypadá jako původní 911  

Porsche s interním kódem 964 bylo předposlední devětsetjedenáctkou, která využívala původní skelet karoserie typu 901 , základ interiéru i vzduchem chlazené motory. Jako základ svýchji využívá věhlasný americký Singer. Ale nejen on. I němečtí DP Motorsport z Overtathu ležícího necelých 30 km východně od centra Kolína nad Rýnem ji umějí upravit. Tahle firma je možná nejznámější civilní podobou slavného 962 , popřípadě shooting brakem 944 Cargo, ale má bohaté zkušenosti. Ekkehard Zimmermann začínal už v polovině 70. let stavbou karoserií pro závodní 935 K3 bratří Kremerů a léty mu dorostl syn Patrick...

Nejnovější počin tedy vychází z civilního modelu 911 vyráběného v letech 1989-1994. Jenže... vypadá jako daleko starší, o čemž svědčí spousta chromování včetně rámečků světel, oken, zpětných zrcátek, klik dveří i vstupů vzduchu. Karoserie je však úplně nová, plastová, dále vyztužená uhlíkovými vlákny a kevlarem. Také je o 5 centimetrů širší než originál.

Atypická tmavě zelená autu sluší. Možná by se dala označit jako, ale Britové ji přece převzali od Irů, kteří uspořádali čtvrtý ročník automobilového mezinárodního poháru Gordona Bennetta v roce 1903. Předchozí vyhrál Brit Selwyn Francis Edge na voze Napier. Následující tedy mělo pořádat Spojené království, jenže na veřejných silnicích se nesměly automobilové závody konat a autodrom Brooklands ještě neexistoval. Takže se našli hodní Irové – a britské závodní vozy na památku převzaly jejich národní barvu.

Proč ale tahleodbočka? Protože nová kreace od DP dostala název The Speedy Irishman, tedy něco jako. Vzduchem chlazený plochý šestiválec nemá standardních 3,6, nýbrž 3,8 l a dává 239 kW (325 k), s motorem je spojena pětistupňová přímo řazená převodovka typu G50 a zadní diferenciál samosvorný. Ač se 964 nabízela jako první sériově i s pohonem všech kol, tenhle kousek má základ v Carreře 2. Na podvozku najdeme vinuté pružiny KW Clubsport. Znalci jistě ocení typická kola Fuchs, která k autu prostě patří, jenže pozor, tohle jsou sedmnáctky... Navíc obuty do Pilot Sportů od Michelinu. Pryž má rozměry 225/45 a 255/40.

Mix klasiky a moderny na vás dýchne i po otevření dveří. Dvoumístný kokpit (no dobře, 2+2, ale chtěli byste sedět vzadu?) má sportovní sedačky od Recara a tříramenný děrovaný volant Momo Prototipo. Kvalitní hnědá kůže, látka, tmavý umělý semiš a laminované pravé dřevo, vše je dotažené do detailu včetně budíků s bílými ručičkami a zelenými čísly. Řidič a půvabná spolujezdkyně se také nemusejí bát, že se na cestě ztratí. Auto je totiž vybaveno navigací pro klasiky přímo z katalogu automobilky. Větší než 3,5palcová obrazovka by se sem prostě nehodila... Zařízení kombinuje i rádio a nechybí mu ani USB a Bluetooth.

Pokud by někdo prahnul po takové 911, u DP Motorsport mu ji rádi postaví. Tenhle kousek už jistě svého majitele má. Nebo že by to byl showcar, když už najel 707 km? Každopádně je třeba zaplatit 198 tisíc eur, tedy 5,11 milionu korun. Čekal snad někdo, že bude levná? Pokud chcete ušetřit, přistavte vlastní auto...

Jordi Miranda/DP Motorsport