Porsche Project Gold: Nová stará 911 se vydražila za hromadu peněz  

Když se pustí mezi tzv. restomods samotné Porsche, vzbudí to mezi fanoušky řádné pozdvižení. Project Gold je známou věcí. Někteří byli možná zklamání, že úprav neprovedla automobilka, respektive divize Classic více – a třeba do stylu chromovaných modelů 901 , jako to dělá kupříkladu Singer. Jenže ten vychází z dřívější generace 964

Porsche 993 Turbo ročníku 1998, tedy jedno z posledních vyrobených s klasickým vzduchem chlazeným motorem bylo náležitě aktualizováno, zdaleka nejen o výraznou a oslnivou zlatožlutou kovovou barvu, kterou zdědilo ze současné Turbo S Exclusive Series. Práce trvaly rok a půl a dostalo 52 tisíc nových dílů, skelet je však dvě dekády starý. Plochý šestiválec se dvěma turby dostal posilu na 331 kW (450 k) místo původních 300 kW (408 k). Dostal větší dmychadla, keramické komponenty a novou řídicí jednotku Bosch Motronic. Také točivý moment vylétl z 540 na 585 N.m, tohle porsche má manuální převodovku a čtyřkolku. Také boční výdechy se rozšířily, zadní blatníky pocházejí z Turba S 993. Kola jsou tmavá se zlatými akcenty, obdobná kombinace se opakuje i v kokpitu.

Project Gold byl odhalen 24. srpna a představen na Porsche Rennsport v Laguna Seca 27. září 2018, nyní se stal součástí nabídky RM Sotheby's k 70. výročí založení společnosti Porsche. Dražba proběhla přímo v Porsche Experience Centre v americké Atlantě. Aukce trvala pouze deset minut a objevilo se celkem 37 nabídek. Auto našlo nového majitele za masivních 2.743.500 eur (70,9 milionu korun). Jednorázový projekt, který byl určen pouze k dražbě, tak stál mnohem víc, než se původně čekalo (odhad byl pouze 154.473 eur, tedy necelé 4 miliony korun). Konečná částka odpovídá devíti novým 911 GT2 RS, popřípadě patnácti 911 Turbo, taktéž série 991 II. A ještě zbyde... Šťastný vlastník se ovšem nesveze v normálním provozu. Vůz má ručně vyražené číslo podvozku, které navazuje na poslední vyrobený exemplář s přeplňovaným motorem série 993 , ale silniční homologaci postrádá.

Oslava se tedy vydařila, alespoň v tomto ohledu. Výtěžek si ale Porsche neschová do kasičky, poputuje na dobrou věc: konto letos založené neziskovky, nadace, která nese jméno Ferryho Porscheho. Ta podporuje vzdělávací, výzkumné, sportovní, kulturní a společenské iniciativy ve Stuttgartu a Lipsku, tedy místech, kde automobilka v Německu vyrábí své vozy.

Z Projectu Gold se ovšem mohou radovat i majitelé starších vzduchem chlazených Porsche 911 z let 1980-1998. Hliníkové víčko nádrže a černou koncovku výfuku, která je použita na vydraženém voze, totiž divize Classic nabídne v běžném prodeji coby příslušenství.