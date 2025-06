Syntetické palivo HVO pro vznětové motory: Jak moderní nafta pomáhá starým dieselům?

Problematikám automobilových paliv i emisí se ve Světě motorů věnujeme dlouhodobě. Již v roce 2016 jsme v našem speciálu Diesel (zaměřeném na techniku, servis a spolehlivost vznětových motorů) podrobně představili hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) coby palivo blízké budoucnosti a vyzkoušeli jej ve Škodě Octavia II 1.9 TDI-PD/77 kW z roku 2009.

Měření z roku 2016

Konstatovali jsme tišší chod motoru, ale hlavně naměřili citelně nižší kouřivost. Vůz, kterému výrobce stanovil součinitel absorpce 1,0 m-1 na naftu, vykázal hodnotu 1,05 (z hlediska měření emisí nevyhovuje, STK by nezískal), po natankování HVO však jen 0,62 (vyhovuje, STK získal). Zároveň jsme naměřili mírně nižší výkon motoru (83,5 místo 86,5 kW), což má vysvětlení v nižší hustotě (kolem 780 kg/m³, nafta 800 až 845). Starší vstřikovací zařízení bez zpětné vazby jsou totiž nastavena objemově (v mililitrech na zdvih), takže když do nich místo nafty dáte lehčí palivo, je ho pak ve válcích méně na hmotnost, což znamená méně energie v každém pracovním zdvihu. Článek tehdy velkou pozornost nevzbudil – z nadlimitní kouřivosti svých vozů si tehdy ještě Češi těžkou hlavu nedělali, neboť na SME vládly volné mravy.

V průběhu let však přituhovalo: Data z měření se online zapisují do sdílené databáze ISTP a jsou strojově vyhodnocována. Dle doby akcelerace při měření se pozná, zda technik šlápl na plyn předepsaným způsobem (rychle a úplně), nebo se snažil více kouřícímu vozu vyhovět. Za branou stanice měření emisí může číhat státní dozor, který vozidlo otočí a přinutí jej absolvovat znovu. V tu chvíli technik nemůže zahrát obvyklou písničku, že vozidlo bylo při kontrole u něj v pořádku a k závadě způsobující kouřivost došlo až dalším provozem. Prvního července navíc začala fungovat ministerstvem dopravy nově zřízená Inspekce silniční dopravy (INSID), která má už pravomoc samostatně zastavovat vozidla a kontrolu kouřivosti u dieselu zvládne na místě. Majitelé starších vznětových aut (ta bez filtru se vyráběla do roku 2010) tak mají stažené žaludky nejen každé dva roky před STK.

Kouří a nenechá toho

V čísle 44/2024 jsme přitom vysvětlovali, že po starých dieselech sice nikdo dnes nechce nižší kouřivost, než stanovil výrobce v době jejich vzniku, ale že víc přesto kouří i ty, o které se majitelé snaží starat. Třeba u zmíněných TDI-PD to bývá souběh mnoha dílčích opotřebení, kdy nenajdete nějakou jednu věc, jejíž výměna za peníze odpovídající ceně vozu by zabrala. Nevyřešila by to možná ani generálka motoru, neboť kvalita náhradních dílů dostupných na trhu pro malá auta je zcela jiná než těch, z nichž byla kdysi vyrobena. A že pro majitele může být velmi těžké si přiznat, že nadlimitní kouřivost je jednou z nejvážnějších závad, neboť její oprava je velmi drahá, až nemožná. A že jejich naleštěná, garážovaná a zachovalá oktávečka je vlastně bezcenná. Logicky hledají jiné možnosti.

Škoda už používá syntetickou náhradu nafty. Vyrábí se z odpadních tuků a olejů Ondřej Šámal Novinky

Co má normu, je legální

Zatímco v roce 2016 jsme museli HVO do Čech vyloženě propašovat od finské firmy Neste a legálnímu použití ve vozidle bránila přinejmenším nezaplacená spotřební daň, tak dnes se množí čerpací stanice, které čisté HVO nabízejí jako samostatný produkt. Právě v roce 2016 vznikla první norma EN 15940 pro takzvané parafi nické motorové nafty ze syntézy či hydrogenace (XTL), mezi něž HVO patří. Připomeňme, že HVO přesahuje všechny jakostní parametry standardní motorové nafty ČSN EN 590, až na zmíněnou hustotu. Proto musí mít vlastní normu. Dnes je tak prodej HVO a jeho použití v provozu zcela legální a zatížený stejnou spotřební daní 9,95 Kč/l jako nafta. Jeho nejčastějšími spotřebiteli jsou velké přepravní firmy, kterým HVO pomáhá splnit takzvaná ESG kritéria, mezi něž patří úspora CO2. HVO ji má 90 procent proti standardní naftě. Nejprve se tak zabydlelo v neveřejných čerpacích stanicích právě dopravců, aktuálně však roste počet i těch veřejných: Orlen, OMV, Eurowag, dohromady už s jistotou přes třicet míst po republice. My jsme HVO našli na čerpací stanici Orlen (dříve Benzina) v Rokycanech.

Pořádný diesel nastupuje

Od hodného čtenáře Michala jsme si zapůjčili Mercedes-Benz E300 Turbodiesel (S210) z roku 1998. Už v roce výroby šlo o slušnou živoucí fosílii – nepřímý vstřik čepovými tryskami, řadové (byť už elektronicky ovládané) čerpadlo a výkon 130 kW nemilosrdně vyhnaný otáčkami – ty přeběhové zde činí až 5400 min-1. A k tomu najeto 700 000 km. Takový stroj by měl kouřit pořádně. Do místního autoservisu Svejkovský, který je také stanicí měření emisí, míříme se zbytkem standardní nafty v nádrži. Výsledek 0,57 m-1 nás „zklamal“, když je hluboko pod stanoveným limitem 0,9. Přesto míříme k čerpačce a do nádrže pouštíme 60 litrů HVO. Za jeden litr platíme počátkem června 35,90 Kč, zatímco aditivovaná nafta Efecta Diesel je zde za 32,50 Kč. Rozdíl tedy činí 2,40 Kč na litru. Jelikož celkový objem nádrže je 70 l, tak vzniklá směs obsahuje 14 % nafty a 86 % HVO. Před měřením emisí musíte vůz trochu projet – ve vedeních a hlavně v palivovém filtru může být až půl litru nafty, což u úsporného dieselu může vystačit až na 20 km. Do válců žravého třílitrového mercedesu HVO doteče, než přejedeme Rokycany – znát je to hned dle zázračného zmizení dieselového nýtování. Ano, díky vysokému cetanovému číslu (standardní motorová nafta 51 až 55, prémiová až 60, HVO 70) jsou zejména staré diesely po natankování HVO citelně tišší.

Zlepšení o 40 %

Opakované měření ukáže očekávaný výsledek: Součinitel absorpce poklesl z 0,57 na 0,34. Tedy téměř o 40 procent. Rozdíl je tak zhruba stejný jako při měření octavie před devíti lety. Za sníženou kouřivost HVO vděčí nízkému obsahu aromátů a vysokovroucích podílů, zmíněnému cetanovému číslu a paradoxně i té nižší hustotě (je pak vlastně nižší maximální dávka paliva). Těch 40 né motoristy, ale naštěstí neumožní projít gaunerům, kteří na údržbu svého auta kašlou či mají nedovolené úpravy. Zkušenost je taková, že právě zmíněná Octavia II s kódem motoru BXE coby jeden z nejčastějších kouřících průšvihářů mívá do 1,3 m-1, když nemá žádnou vážnější závadu. Takovou HVO zachrání. Vraky s netěsnými ventily EGR, zcela zaneseným sáním, ojetou vačkovou hřídelí a dalšími závadami kouří třeba 2,0 a ty už neprojdou ani na HVO. Je na svědomí motoristy, zda si za HVO připlatí při každém tankování, nebo jen jednou za dva roky před povinnou STK.

V Česku už natankujete obnovitelnou naftu HVO100. Je hodně drahá Marek Bednář Novinky

Nová kategorie XTL - Z bioodpadu i ze vzduchu

Pod kategorií XTL a jakostní normou ČSN EN 15940 se mohou skrývat parafinické nafty vyráběné syntézou (skládáním menších molekul uhlovodíků) nebo hydrogenací (dělením delších) z různých zdrojů.

BTL (Biomass-to-Liquid): Do této podkategorie patří i HVO, které vzniká hydrogenací (působení vodíku za vysokého tlaku a teploty, který rozerve stávající chemické vazby dlouhých a pro palivo nevhodných uhlovodíkových molekul) odpadních rostlinných olejů či kafilerních tuků.

GTL (Gas-to-Liquid): Tyto nafty vznikají syntézou (skládáním) z krátkých uhlovodíkových molekul, zejména metanu CH4, který je převažující složkou zemního plynu. Zemní plyn lze nahradit bioplynem – pak i GTL snižuje uhlíkovou stopu.

PTL (Power-to-Liquid): Tato nejmodernější tzv. e-fuels se vyrábějí z vody (té odeberete vodík) a CO2 zachytávaného ze vzduchu (z něj je uhlík). Proces potřebuje hodně elektrické energie a vyplatí se tam, kde je dlouhý sluneční svit, ale zároveň velká vzdálenost do míst, kde by se elektrická energie spotřebovala. Místo drahé přenosové sítě se u obrovské solární elektrárny postaví továrna na PTL, které se distribuuje produktovody a dále tankery. Leaderem v této oblasti je nyní Saudi Aramco.

Vozy Škoda a XTL - Prvonáplň nových dieselů

Všechny vznětové vozy Škoda vyrobené od 25. týdne roku 2021 (tj. modelový rok 2022) jsou homologovány na nafty XTL, mezi něž patří právě i HVO. Pokud obsahuje mazivostní přísady (jde o HVO určené pro pohon vozidel), neznamená pro vstřikovací systém ani jinou část motoru vyšší namáhání, a nevyžaduje tak žádné úpravy oproti provozu na naftu. Obě paliva lze nadále libovolně míchat. Proč jsou tedy škodovky na HVO oficiálně schválené až od nějakého data, když ani u těch starších jeho natankováním nic neriskujete? Jde o nejvyšší výkon, který je předmětem homologace. Software motoru musí být napsán tak, aby si dokázal nižší hustotu XTL kompenzovat vyšší dávkou. Zkrátka u škodovek, které mají na víčku nádrže nápis XTL, je zaručeno, že při provozu na HVO bude výkon aspoň takový, jaký je uvedený v technickém průkazu.

Velkou výhodou HVO je extrémně dlouhá skladovatelnost, kdy ani po deseti letech nebyly zaznamenány chemické změny bránící provozu vozidla. Proto od letošního dubna tvoří HVO první náplň všech vyrobených dieselových škodovek.