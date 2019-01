Legendární Walter Röhrl testoval Porsche Taycan: Prý jede jako nic před tím!

Německá závodní legenda Walter Röhrl má benzin v krvi. A nemá rád elektromobily. Když dostal nabídku otestovat připravovaný Porsche Taycan, tedy elektrický sportovní sedan, chvíli údajně váhal. Nakonec ale svolil a vzniklo velmi zajímavé video.

V okamžiku, kdy Röhrl usedl za jeho volant, neměl tým automobilky Porsche, která jízdu tohoto šampióna natáčela a fotografovala, s vozem Cayenne skoro šanci. Vždyť Röhrl se doprovodnému autu s filmařem a fotografem ztratil, jakmile oba vozy opustily brány legendárního testovacího okruhu firmy Porsche ve Weissachu v Německu. Když už doprovodný vůz Röhrlem a jeho Taycan konečně dostihl, bylo to jen proto, že slavný závodník zajel na krajnici a zastavil…

Po jízdě pak zástupci Porsche požádali Waltera Röhrla o rozhovor, v němž by shrnul dojmy z jízdy a vůbec názor na připravovaný elektrický Taycan.

Výkony jako nikdy před tím

Popisovaná jízda nebyla první Röhrlovou v připravovaném Taycanu. Německá rallyeová legenda měla možnost si tento vůz vyzkoušet již o několik měsíců dříve. Auto v držení vývojového týmu Porsche Walter Röhrl tehdy zhodnotil takto. „Je to velice vzrušující, jelikož nové technologie přicházejí ve stále rychlejším tempu. Velice rád si tento vůz vyzkouším za čas, abych mohl porovnat, jak se dále vyvinul.“

A Röhrl rozhodně nebyl zklamaný. Spíše naopak. Vždyť po vystoupení z vozu auto ihned komentoval slovy. „Taycan funguje ve vysokých rychlostech až neuvěřitelně dobře. Skutečně velkolepé.“ Co si o novince dále myslí, prozradil v krátkém rozhovoru:

„Je to neskutečné: V celé své dlouholeté kariéře v rallye jsem nikdy neokusil takové výkony. Taycan jede i ve vysokých rychlostech skvěle“.

„Jsem velice překvapen tím, jak auto maskuje svoji hmotnost. Vývojáři a ladiči udělali skvělý kus práce v otázce ladění, stejně jako v navržení auta tak, aby mělo co možná nejnižší těžiště. Také řízení a dokonce i brzdy se ovládají velmi dobře“.

Video

„I kdybych řídil poslepu, stejně bych poznal, že sedím v Porsche. Celkové vyvážení, citlivé řízení a ano, také brzdy, které jsou oproti běžným autům se spalovacím motorem odlišné z důvodu rekuperace, vše je uděláno velmi dobře. A to je to, o čem by Porsche mělo být“.

Následně se do rozhovoru vmísili Robert Meier, vedoucí projektu Taycan a Ingo Albers, odpovědný za podvozek ve fázi výroby. Oba jsou na nový Taycan náležitě hrdí, takže bylo hned jasné, kam se dotazy přesunou. Vzhledem k jejich odborným znalostem se vše rychle stočí od brzd a jejich dávkování k obecnějším tématům. Třeba k chlazení baterií, výměníku topení pro vyhřívání kabiny a průměrnou tepelnou účinnost napříč širokým rozsahem jízdních profilů.

Hned bylo zřejmé, že Röhrl považuje některé záležitosti ohledně elektromobility za stále nevyřešené. Šampión proto hbitě využil oba pány z vývoje Porsche, aby se jich zeptal na podrobnosti týkající se právě elektromobility. Také ho zajímalo, zda se některé záležitosti zvládnou dořešit, než se Taycan za zhruba rok objeví v sériové výrobě.

„Jak málo mi ve skutečnosti chyběl zvuk motoru. Nikdy by mě nenapadalo, že neburácející pohonná jednotka ve skutečnosti nemá vliv na jízdní výkony vozu. Naopak mě zaujalo ticho při jízdě, rozhodně neznámé u auta s takovými jízdními výkony a vlastnostmi“.

„Jednoduše v jízdních výkonech. Dokonce ani při řízení nejrychlejších rallyeových aut jsem nikdy nezažil tak skvělou dynamiku. A hlavně okamžitou reakci na přidání plynu. Každý byť jen nepatrný pohyb pravé nohy mě vždy velmi pobavil."

„Moc toho není. Myslím si, že už v této fázi vývoje se jedná o vynikající produkt. V čem však spatřuji problém, je infrastruktura. Nabíjecích stanic je stále málo. V praxi to znamená další zdržení při dobíjení vozu, a to i přesto, že při využití rychlo nabíječky se Taycan dobije za pouhé 4 minuty tak, že je schopen ujet dalších 100 km.“