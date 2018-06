Před 30 lety se model Premier pokusil zachránit automobilku AMC. Neuspěl...

Na začátku historie AMC stály automobilky Nash a Hudson. V předválečném období platili za úspěšné výrobce, v období po válce, zejména pak v 50. letech, se ale automobilky dostaly do vážných finančních potíží. Následně se značky sloučily, čímž v roce 1954 vznikla firma AMC. V té době patřily údajně oběma někdejším úspěšným automobilkám pouhá čtyři procenta trhu s novými auty v USA. Přesto obě jména – Nash a Hudson, nakonec žily na nových modelech ještě další čtyři roky. Rok 1958 tak byl posledním, kdy bylo možné takto pojmenovaná nová auta koupit. Následně vznikla značka Rambler, kterou nesl americkým kompaktní vůz, prodávaný bývalými dealery obou značek – Nash a Hudson.

Označení AMC se tak na autech objevilo poprvé až v roce 1966. Šlo o přejmenování původního vozu Rambler Ambassador na AMC Ambassador. Jak prosté. K uvedené změně značky údajně došlo proto, že Rambler si lidé spojovali s levným produktem. AMC mělo v kupujících navodit dojem lepšího zboží. Zda se to podařilo, zůstává otázkou.

Malý americký vůz

AMC se dařilo stále více, takže v roce 1970 představilo vůz Kaiser Jeep. Když pak v 70. letech propukla ropná krize, mělo AMC hned dvě esa v rukávu. Tím prvním byl model Pacer. První americký hatchback se třemi dveřmi. Krátký, ale zato nezvykle široký vůz mistrně reagoval na tehdejší federální požadavky na ochranu ovzduší a bezpečnější auta. Sice vypadal jako zvětšenina evropských hatchbacků, avšak měl stále pohon zadních kol a pod kapotou kromě řadového šestiválce také „povinný“ vidlicový osmiválec. Dodnes zvláštně řešený vůz platil ve své době za velmi moderní.

Ještě před Pacerem uvedlo AMC model Eagle. Jakýsi předchůdce toho, čemu se dne říká crossover. Eagle byl ale spíše „kombíkem“, ovšem výrazně zvýšeným. Svým způsobem tak předznamenal příchod terénních verzí kombi, například Audi Allroad či Volvo Crosscountry. Eagle měl ovšem ještě vyšší světlou výšku. V té době se Jeep stal samostatnou značkou, samozřejmě v rámci AMC. Kromě uvedených vozů vyrábělo AMC také sportovní auta kategorie pony cars. A sice modely AMX a Javelin. Šlo o přímou konkurenci Fordu Mustang, Chevroletu Camaro či Pontiacu Firebird

Renault nás podpoří

Na sklonku 70. let však začalo AMC stagnovat. Dosud nabízená auta začala přicházet do let a nová se nevyvíjela. V tu chvíli přispěchal na pomoc francouzský Renault, který byl v té době kontrolovaný státem. Do skomírajícího amerického podniku nalil 150 miliónů dolarů. Renault se tímto snažil proniknout na americký trh, kde měl na rozdíl od Evropy zcela zanedbatelný podíl. Jak v té době poznamenal New York Times, „AMC by bylo bez pomoci Renaultu patrně ztraceno. Naopak Renault potřeboval ke své expanzi zhruba tisícovku dealerství napříč Spojenými státy. A bez AMC by je patrně zřídit nedokázal.“

Přítomnost Renaultu AMC pomohla, takže prodeje začaly opět růst, přičemž svého vrcholu dosáhly v roce 1979. Přesto důvod k bouchání šampaňského nebyl, neboť na „velkou trojku“ AMC stále ztrácelo. Prodeje kdysi revolučního Paceru stagnovaly, takže jediným opravdu úspěšným modelem byl „crossover“ Eagle. Nakonec to byl právě tento model, který zůstal v 80. letech jediným modelem s americkým původem, konkrétně od AMC. Zbytek produkce tvořily amerikanizované verze Renaultů 9 a 11 - Alliance, respektive Encore. Za účelem zamezení cla, začal Renault stavět na americkém kontinentě dokonce továrnu na výrobu renaultů pro americký trh. Konkrétně v Bramalee v Kanadě.

Jenže co se nestalo. Uvnitř samotného Renaultu existovali lidé, kteří měli na spojení s AMC a jeho finanční podporování poněkud odlišný názor než někdejší úzké vedení v čele ředitelem společnosti Georgesem Bessem. Ten s nimi ale zásadně nesouhlasil. Na pozadí těchto rozporů se stalo něco zcela neočekávaného. Besse byl v roce 1986 zastřelen v pařížských ulicích při řízení svého vozu údajně skupinou přívrženců komunismu a údajným důvodem vraždy bylo Besseho rozhodnutí propustit 60.000 zaměstnanců firmy. Následovník Besseho pak velice rychle z celého spojení francouzské státní automobilky s AMC vycouval.

Premier? Spíš by mu slušelo jméno Dernier

Výsledkem „spojení“ AMC s Renaultem ale nebyly pouze výše zmíněné vozy Alliance a Ecore coby amerikanizované Renaulty 9 a 11. Ve druhé polovině 80. let se objevil také u nás kdysi občas vídaný model Medallion. Nešlo o nic jiného než o americkou verzi Renaultu 21 z roku 1986. Na první pohled se Medallion od „jednadvacítky“ lišil velkými nárazníky, které odpovídaly tamějšímu pětimílovému předpisu, a také bohatší výbavou. V ní nechybělo třeba kožené čalounění či v USA povinná klimatizace. Pod značkou Renault se vůz prodával třeba v latinské Americe.

Medallion se poprvé objevil v roce 1987, tedy rok po premiéře výchozí R21. Tím úplně posledním autem, které se ještě stihlo prodávat pod značkou AMC, se stal model Premier. Technicky vycházel z velkého Renaultu 25, který byl ale o dva roky starší než R21. To znamená, že měl koncepci s podélně uloženým motorem vpředu (jako Medallion), převodovkou za ním, ale zároveň pohon předních kol. Američané ale auto dost předělali, takže třeba místo přední lichoběžníkové nápravy R25 používal Premier modifikovaný McPherson. Kromě čtyřválce o objemu 2,5 litru, který byl původní konstrukcí AMC, se pod jeho kapotou objevil rovněž šestiválcový třílitr, pro změnu od evropského konsorcia PRV (Peugeot Renault Volvo).

Trochu ironické pojmenování Premier vzhledem k souběhu dějin… Ve stejném roce totiž Renault značku AMC prodal konkurenčnímu Chrysleru za 1,5 miliardy dolarů. Nově vzniklá divize dostala pojmenování Jeep - Eagle. Medallion přežil pod značkou Eagle jen do roku 1989. Novější Premier zůstal ve výrobě coby Eagle Premier až do prosince 1991, poslední kusy se k zákazníkům dostaly o rok později. Kromě AMC Premier a Eagle Premier se vůz prodával také pod značkou Dodge Monaco. Nástupcem se stal Eagle Vision, což byl jen jinak označený Chrysler Vision.

Na rozdíl od Medallionu, který na první pohled prozrazoval, že je vlastně jen trochu upraveným Renaultem 21, se Premier mohl pochlubit originálními tvary, které neměly s velkou R25 pranic společného. Snad jen obří přední převis a v něm uložený motor připomínaly velký Renault. Odlišná byla také palubní deska, která i z dnešního pohledu upoutá zajímavými tvary. Výbava vozy byla bohatá, což je ale pro americká auta nejen z té doby příznačné. Značka Eagle následně žila pod hlavičkou Chrysleru až do roku 1999.