Před lety porazil jezdec století slavného Schumachera. A ani o tom nevěděl

Kuriózní boj dvou slavných závodníků se odehrál v roce 2007. Hlavními postavami byli Walter Röhrl a Michael Schumacher. Röhrl se do historických tabulek zapsal úspěšnou štací v rallye v letech 1973 až 1987. Roku 2000 byl za své závodnické schopnosti oceněn titulem Jezdec století. Michaela Schumachera netřeba blíže představovat – sedm titulů mistra světa F1, 91 vítězství, 155 stupňů vítězů, 68 pole positions. Tolik ve zkratce.

Jak je tedy možné, že se tyto dvě hvězdy setkaly na závodním okruhu, ale ani jedna o tom nevěděla? V roce 2007 Porsche na ikonickém Nürburgringu provádělo závěrečné testy modelu 911 GT2 997. Automobilka měla po ruce řadu konkurenčních vozů k benchmarkingu a Röhrl všechny poctivě zkoušel.

Jedním z dostupných aut bylo i Ferrari 599. K jeho překvapení v průběhu rychlého kola potkal další takový kousek černé barvy. V rámci soutěživosti se rozhodl, že se před neznámého soupeře pokusí dostat. Podařilo se, řidič druhého Ferrari udělal v závěrečné pasáži okruhu chybu a dovolil Röhrlovi dostat se před něj.

Kuriózní historka má ovšem pokračování. Bývalá hvězda rallye zamířila na přilehlé silnice, aby auto po náročném okruhovém výkonu ochladila. Černé Ferrari 599 jej následovalo, oba řidiči zastavili vedle sebe. K velkému překvapení seděl ve druhém autě Michael Schumacher.

prohlásil Schumacher, poté se každý rozjeli vlastní cestou. Není divu, že když se Röhrl vrátil ke svému týmu, smál se od ucha k uchu a s historkou se pochlubil všem přítomným.

Zdálo se, že i Schumi (toho času si od Formule 1 dával pauzu) bere situaci s humorem. Ale nebylo tomu tak. Po návratu do paddocku prý zuřil a po mechanicích chtěl, aby překontrolovali každý šroubek v autě. Nedokázal se smířit s tím, jak hladce jej konkurent ve stejném autě dokázal porazit. Bylo to pravděpodobně poprvé a naposledy, kdy se tihle dva na závodní trati potkali. A to o tom ani jeden neměli sebemenší ponětí…