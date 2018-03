Proč jezdíme na dálnici v protisměru: Pomohly by cedule?

Šestnáct kilometrů se řítilo auto v opačném směru dálnice D1, jiný řidič špatně najel na D8 a po srážce zemřel. Dalšímu seniorovi hrozí vězení za to, že ohrožoval okolí protisměrnou jízdou nedaleko Příbrami. Naposledy minulý týden chytili policisté řidičku, která slepě poslouchala navigaci a v opačném směru se vydala po dálnici D6. Hned několik případů z poslední doby dokazuje, že vozidla jedoucí v protisměru jsou neustávající problém. Vzhledem k rychlostem, kterými se auta na dálnici pohybují, přitom často má nečekaný vůz v protisměru tragické následky.

Nepozornost, ale i úmysl

Proč k problému stále dochází? Odborníci se shodují, že hlavní vinou je nepozornost řidičů. „Důvody mohou být různé: ztráta orientace, používání mobilního telefonu, snížená viditelnost, případně i tělesný a mentální stav řidiče,“ vysvětluje Libor Budina z Autoklubu ČR.

Další příčiny vidí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. „Nepozornost, jízda pod vlivem návykových látek či léků. Někteří řidiči se mohou takto po dálnici vypravit i úmyslně, například proto, že minuli výjezd, nebo prchají před policejním vozidlem. Jsou ale zaznamenány i případy motoristů, kteří takovou jízdu považují za správný adrenalin. Nejsou vyloučeny ani sebevražedné úmysly,“ vypočítává. Oba se ale shodují na tom, že svoji vinu může sehrát i matoucí nebo nedostatečné značení.

Zkontrolujeme, doplníme?

Že by bylo co zlepšovat, o tom se přesvědčujeme na napojení silnice 16 vedoucí od Mělníka na D8. Na dálniční těleso se odbočuje z dvojice kruhových objezdů. Technicky zde nic nechybí, je tady zákaz odbočení, dvojice cedulí ukazujících, že odbočka na kruháči míří do protisměru… Jenže kdo je v záplavě značek přehlédne a sjede, už se nedozví, že míří vstříc rozjeté dálnici. „Jsou to asi tři roky, kdy jsem v zde v mlze dálkovými světly a troubením zastavoval zmatenou starší paní. Když je člověk mimo sebe, starší, nebo něco takového, cedule přehlédne,“ svěřil se o konkrétním místě dlouholetý příznivec našeho časopisu.

Z důvodu stále se opakujících problémů byly už před sedmi lety veškeré přivaděče prověřeny. Popud k tomu dal sám tehdejší šéf dopravní policie Leoš Tržil. „Tehdy proběhla velká kontrola značení na dálnicích a rychlostních silnicích. Bylo doplněno na místech, kde působilo nedostatečně nebo chybělo,“ popisuje Jan Studecký z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že nyní se žádné mimořádné kontroly nechystají. Tedy pokud nedojde právě k najetí auta do protisměru. „Pak se ve spolupráci s policií řeší i to, zda je dopravní značení správné,“ vysvětluje. Další změny v současné době ale organizace neplánuje a systém ukazatelů vytvořený ve spolupráci s Ministerstvem dopravy považuje za dostatečný. S tím se ale zcela neztotožňují oslovení odborníci.

Ruku na to?

„Bylo by dobré současné značky zakazující vjezd na jednosměrnou pozemní komunikaci v protisměru osazovat opakovaně,“ ukazuje řešení našeho modelového příkladu Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. „Ve zvláště rizikových lokalitách bych zdůraznil cedule přerušovaně svítícím výstražným žlutým světlem. Neuškodily by ani vhodné symboly či nápisy přímo na vozovce,“ doplňuje možnosti, kam směřovat.

„Když se podíváme na značení používané v České republice, nabudeme dojmu, že tady tomu něco chybí. Mám na mysli především to, že na rozdíl od západních zemí zde nemáme důrazný reflexní podklad u desky se značkou zákazu vjezdu,“ zní kritika od Libora Budiny z Autoklubu.

Ten by si dovedl představit i doplnění nájezdů výrazným ukazatelem s rukou zastavující auto, jaký se používá například v Rakousku nebo nově Německu a na Slovensku. Právě v těchto zemích takto na nebezpečných místech upozorňují řidiče, který už špatně najel. A s řešením bychom pro lepší přehlednost souhlasili i my. „Znovu bych také nájezdy důkladně zkontroloval. Určitě se to vyplatí. Vždyť průměrně jeden řidič denně na dálnici najede do protisměru,“ uzavírá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Co si počít v protisměru?

Jak by se měl zachovat řidič, který zjistí, že vjel na dálnici v protisměru? „Okamžitě se musí pro protijedoucí zviditelnit. Tedy rozsvítit dálková světla a zapnout varovné blikače. Současně je nutné s vozidlem zajet tam, kde hrozí nejmenší riziko možného vzájemného střetu, optimálně na krajnici. Ihned nato musí o celém incidentu informovat policii a následně vyčkat do jejího příjezdu. Rozhodně se nesmí pokoušet o otáčení, couvání zpět k výjezdu a podobně. Řidič i jeho případní spolucestující pak vyčkají na příjezd policistů chráněni svodidly mimo těleso dálnice,“ radí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Chyba za řidičák

Řidič, který vjede na dálnici do protisměru, musí počítat s dosti závažným postihem, který nelze řešit na místě. „Celá kauza bude postoupena příslušnému správnímu úřadu, který chybujícímu motoristovi uloží pokutu ve výši od 5000 do 10.000 korun, současně vysloví zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a udělí sedm trestných bodů,“ vypočítává Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti, co hrozí, pokud nedošlo k žádnému ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, či dokonce nehodě. „V opačném případě může být provinění kvalifikováno jako nedbalostní trestný čin ublížení na zdraví, či obecného ohrožení z nedbalosti. Zde už jsou postihy výrazně přísnější, za spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti či obecného ohrožení z nedbalosti může hrozit uvěznění až na deset let,“ dodává.

Tři otázky pro Jana Rýdla, vedoucího komunikace Ředitelství silnic a dálnic

Samozřejmě máme na dálnicích osazeno veškeré dopravní značení, které nám předepisuje zákon a norma. Zároveň nepřetržitě kontrolujeme, jestli dopravní značení není špinavé, pokácené, otočené a podobně. Dále využíváme systém na mýtných branách, který odhaluje jízdu v protisměru a varuje před potenciálním rizikem. Automaticky je propojen s Národním dopravním informačním centrem v Ostravě. I proto jsou dálnice minimálně čtyřikrát bezpečnější než jakékoliv jiné komunikace.

Když řidič zavolá na linku 158 a informuje o autě v protisměru, je to otázka asi minuty, než se informace dostane do našeho systému. V tu chvíli ale vozidlo může urazit klidně několik kilometrů. Pokud jej ale zachytí náš detekční systém na mýtných branách, nečeká a zcela automaticky okamžitě zprávu na tabulích zveřejní. Operátor v tomto případě funguje jako lidský dohled, který dále informaci zpřesní. Stejně tak zpráva o události okamžitě vyrazí po e-mailech a textových zprávách do hlavních médií, třeba o ní ihned vědí v osmi rádiích. Je vysílána také prostřednictvím RDS-TMC.

V Evropské unii se velmi vážně řeší boj proti „přelesňování“ značek. Je jich moc a řidič už je přestává vnímat. Je tedy dobrý nápad přidávat další značky? Nebo výrazné tabule? Je to na diskusi. Správcem dopravního značení je ale Ministerstvo dopravy. Konečná zodpovědnost však vždy leží na řidiči, který musí sledovat, kam jede.