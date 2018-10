Prototypy nového SUV Tesly míří do výroby, potvrdil Musk. Kdy dorazí sériovka?

Jakkoliv nejistě vypadala v posledních měsících budoucnost značky Tesla, nyní se zase vše zdá zalité sluncem. Nejenže v posledním čtvrtletí vykázala společnost Elona Muska zisk (teprve potřetí ve své historii), ale zároveň oznámila výrobu prototypů Modelu Y. Že by definitivní konec nejistých časů?

Model Y bude elektrickým crossoverem postaveným na základech Modelu 3 a automobilka očekává, že bude ještě úspěšnější. Už sedan se přitom těšil oblibě, jak ostatně bývá u produktů Tesly zvykem. Přes půl milionu kupců složilo zálohu tisíc dolarů ještě dlouhou dobu před vstupem „trojky“ do sériové produkce.

Očekává se, že Y se světu představí v březnu roku 2019 a sériová produkce by měla odstartovat o rok později. Zaměříme-li se na hierarchii automobilky, Model Y se má usadit někde mezi Modelem 3 a Modelem S. Zatím neznáme finální podobu vozu, Tesla však už vypustila do světa siluetu, na níž jeden z šikovných tvůrců dokázal postavit svou vizi

A jak známe Teslu, při premiéře nového crossoveru by mohla připojit ještě jedno nějaké překvapení. Třeba odhalení tolik očekávaného pick-upu, který by se na amerických trzích jistě stal dalším poptávaným zbožím. Modelovou řadou S3XY by to navíc skončit nemuselo. Americký výrobce by se chtěl časem dostat na úroveň zavedených značek a nabídnout paletu sedmi až osmi modelů.