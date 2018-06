Podívejte se na Teslu Model Y. Muskovo nové SUV se začíná poodhalovat světu

Před pár dny pustila automobilka Tesla do světa novou siluetu Modelu Y , připravovaného elektrického SUV. Fotografie jako taková nám toho příliš mnoho neprozrazuje, ale šikovní grafici už se pustili do práce a ukazují nám, jak by takové auto mohlo vypadat.

Úpravce Miguel Masse uveřejnil na sociální síti Twitter nejprve snímek přídě s jednolitým designem, přičemž vajíčkovitý tvar po vzoru jiných automobilů značky zůstal zachován. Osobně doufám, že přední část z dílny Tesly bude o něco více propracovanější, protože ta z návrhu mnoho atraktivity nepobrala.

O chvíli později se Masse pochlubil dalším svým výtvorem, tentokrát ukázal možnou záď automobilu v bílé barvě. Uzdu fantazii příliš neupustil, patrná je inspirace crossoverem Model X, který Tesla představila světu před šesti lety.

Příští SUV společnosti Elona Muska bude postaveno na základech Modelu 3 . Nejprve mělo auto spatřit světlo světa až v roce 2020, ale poslední zprávy hovoří o tom, že se všechno stihne o něco dříve. Musk by rád zahájil produkci v listopadu příštího roku, přičemž auto se nám má oficiálně představit v březnu. Kromě zámořské výroby plánuje Tesla i výrobu v Číně, která odstartuje o dva roky později.