Provoz auta v tuhých mrazech. Může zmrznout palivo? A jaké za volantem nosit oblečení?

V letošní sezoně to poněkud trvalo, přesto na konci února i do Česka dorazily mrazy hluboko pod nulou, které znamenají spoustu patálií pro řidiče. Přezuto na zimní obutí sice většina z nás má, přesto takové počasí znamená některé obtíže. S některými lapáliemi si navíc někteří řidiči neví rady. Na často kladené dotazy jsme se tak rozhodli odpovědět.

Může zmrznout palivo?

Samozřejmě se to stát může, hrozí to ale především autům, které v zimě tolik nejezdí. Čerpací stanice totiž mají povinnost od 15. listopadu prodávat tzv. zimní benzin, zatímco tzv. zimní nafta je povinná až od 1. prosince. A taková paliva si poradí i s aktuálními mrazy.

Benzin vydrží až do teploty -40°C, ten běžný se však za nízkých teplot odpařuje tak málo, že ho svíčka nemusí dokázat zapálit. Proto má zimní benzin vyšší tlak par, aby k tomu nedocházelo. Stává se však nevýhodou v létě, kdy se takové palivo rychle odpařuje. U nafty zase jde o parafín, jehož krystalky by se v mrazech mohly vysrážet a ucpat tím palivový filtr. Zimní nafta je proto upravena tak, aby byla schopna zvládnout až -20°C. Existuje i tzv. arktická nafta, která vydrží teploty až -32 °C. Tu v zimě obvykle najdete na čerpačkách v horských střediscích.

Co se týče automobilů na plyn, u nich problém není, jelikož startují na benzin, plynový pohon se sepne až po zahřátí agregátu, což v zimě trvá déle než v létě. Hodí se tak mít v nádrži dostatek benzinu. Zimní směs v případě LPG však existuje, liší se podle poměru propanu a butanu, u letní činí 40:60, u zimní naopak. Je to tím, že bod varu butanu je -0,5 °C, takže by v zimních měsících byl prakticky nepoužitelný. Směs s propanem tak zvyšuje výhřevnost směs a oktanové číslo. Výsledkem toho je fakt, že „zimní“ směs je chudší, což vede k nižšímu výkonu motoru a vyšší spotřebě paliva. U CNG se různé směsi podle ročního období nemění. Potíže nehrozí ani u benzinu s přidanou biosložkou, u něhož se vlastnosti benzinu nijak zásadně neliší. Auta schopná spalovat takové palivo jsou navíc takovým situacím přizpůsobena.

Vydrží v mrazu chladicí kapalina?

V dnešní době už mají automobily nemrznoucí kapaliny ve svých chladičích po celý rok, které vydrží i teploty -25 °C, výrobci navíc upozorňují, že kapalinu není potřeba měnit, protože vydrží po dobu životnosti auta. Přesto u starších aut řidiči občas dolévají do chladiče demineralizovanou vodu, když jejich chladicí systém špatně těsní, při čemž zamrznutí kapaliny může hrozit. Je tak potřeba myslet na poměr dané směsi, který lze změřit v servisu, případně pomocí hustoměru, který si můžete koupit. Vodou je navíc potřeba ředit i náhradní nemrznoucí chladicí kapaliny, v jejich případě je ale poměr s vodou stanoven tak, aby si uchovaly nízkou teplotu tuhnutí, která zabrání jejich zamrznutí. Když už kapalina náhodou zamrzne, začne se auto přehřívat. V takovém případě je řešením motor vypnout a auto nechat převézt do teplé garáže. Jinak hrozí zničení chladiče nebo dokonce prasknutí bloku motoru.

Co s vybitou baterií?

Akumulátor v dobré kondici zvládne automobil nastartovat i při nízkých teplotách kolem -20 °C, problém však nastává, když už je starší nebo má z různých důvodů (pravidelné krátké jízdy) nízké napětí. Klíčem k vyhnutí se problémům je samozřejmě prevence, a tak je před zimou vhodné napětí v baterii změřit. Jestliže multimetr ukáže hodnotu přes 12,5 V, je baterie patrně v pořádku, hodnoty nižší než 12,4 V naopak vyžadují nabití. Když už se vám autobaterie vybije, je řešením ji nabít přes nabíječku nebo nastartovat auto přes startovací kabely. Jak na to, osvětlí přiložené video:

Video

Jak očistit auto?

Správný výhled z auta je naprosto klíčový pro bezpečnost, i proto je očištění automobilu před jízdou od sněhu a ledu povinné. Karoserie zasypaná sněhem a nedostatečně očištěná okna totiž zvětšuje mrtvé úhly a zhoršuje tak výhled, odlétávající sníh a led zase může ohrožovat ostatní účastníky provozu. V praxi tedy řidiči musí před vyjetím očistit všechna skla na vozidle (i ta zadní), stejně jako zpětná zrcátka nebo střechu vozidla. Od sněhu a ledu musí být očištěn také přívěs. Konkrétně u zrcátek by si řidiči měli dávat pozor na nečistoty, které na nich (i kvůli vyhřívání) zaschnou.

V této souvislosti se vyplatí koupit si kvalitní zimní směs do ostřikovačů, protože čelní sklo se může zašpinit i během jízdy. A mžourat přes šmouhy bez jejich ostříknutí bezpečné rozhodně není. ÚAMK doporučuje v zimě kupovat nemrznoucí kapaliny s obsahem lihu, které vydrží minimálně -20 °C. Ne že byste měli jezdit v tak nízkých teplotách, jde o tzv. efektivní teplotu, do níž je započítána i síla větru. Venku tak sice může být -5 °C, efektivní teplota u čelního skla ale kvůli proudícímu vzduchu kolem jedoucího auta může klidně dosáhnout mnohem nižších hodnot. Ale pozor, zimní kapalina do ostřikovačů na rozdíl od té letní možná nezmrzne, v teplém počasí ale není účinná, nerozpouští zaschlý hmyz.

To ale není všechno, řidiči musejí myslet také na registrační značku, která musí být při jízdě viditelná. V zimě se však na ní může nalepit sníh, a tak je nutné jej odstranit.

V době různých senzorů pro asistenční systémy se hodí očistit i ty, konkrétně třeba parkovací čidla nebo parkovací kameru. Pokud kvůli nánosu sněhu nefungují správně, může to manévrování s vozidlem notně ztížit. Potřeba je myslet i na to, že v zimním nečasu nemusí správně fungovat ani adaptivní tempomat nebo udržování v jízdním pruhu. Auta ale sama na problém většinou upozorní a řidiči zahlásí, že v daných podmínkách tyto systémy nefungují. Pojišťovny pak varují, že jestli škoda vznikne kvůli selhání senzorů (třeba kvůli zanesení ledem), na vině je stále řidič. Elektronické systémy jsou v dnešní podobě stále jen asistenty, nepřebírají tak odpovědnost z řidiče.

Do myčky pak s autem i v zimě můžete, tedy samozřejmě pokud zrovna mycí linka funguje – za nízkých teplot často zavírají. Je však třeba myslet na to, aby vozidlo pečlivě uschlo. Neměli byste tak auto nechat hned po umytí stát venku, voda během mytí zateče do různých otvorů, kde by po zamrznutí mohla napáchat neblahé škody. Může také ztížit třeba otevírání dveří. Vyplatí se i vjet do myčky už se zahřátým autem, v extrémním případě by teplotní šok vody z myčky na promrzlém autě mohl způsobit prasknutí skel.

Co dělat s pneumatikami?

Že je v zimě vhodné nazout zimní pneumatiky, to jistě ví každý řidič, nebo by se tím minimálně měl řídit. Ze zákona je dokonce zimní obutí povinné, pokud se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy, případně v době, kdy se vzhledem k povětrnostním podmínkám dá taková situace předpokládat. Už méně si však řidiči dávají pozor na tlak v pneumatikách, na něž by v zimě naopak měli klást velký důraz. Zvlášť v případě, že parkujete ve vyhřívané garáži, může tlak v pneumatikách při jízdě zásadně klesnout. Pokud je uvnitř v garáži +20 °C a venku -20 °C, může tlak klesnout až o 0,5 baru, což na jízdních vlastnostech vozidla už můžete nemile pocítit. Řešením je tak se na takovou situaci připravit dopředu, případně gumy dofouknout po cestě, někde u čerpací stanice.

Jaké oblečení na sebe?

V těchto tuhých mrazech není divu, že hlavně na krátkých trasách řidiči nasednou do auta zachumlaní v teplé bundě, protože nemá smysl čekat na to, až se kabina prohřeje. Na delších cestách ale dopravní experti rozhodně doporučují se vysvléknout. V případě nárazu je totiž nutné, aby bezpečnostní pásy přilehly co nejtěsněji k tělu, aby tak v případě nárazu zabránily v pohybu těla vpřed, což s několika vrstvami oblečení na těle prostě nezajistí.

upozorňuje instruktor kurzů bezpečné jízdy Jiří Patera. Ideální není jezdit ani v rukavicích, které neposkytnout takovou jistotu držení, leda tak ty řidičské. Věnce volantů moderních aut ale bývají pokryty kvalitními materiály, takže takové rukavice nejsou potřeba.

Řidiči by měli myslet i na vhodnou obuv, zimní boty mívají tlusté podrážky, a tak šofér s nimi nemusí mít takový cit v nohou. „V nouzové situaci se navíc problém prohlubuje. Nevhodná obuv omezuje koordinaci pohybu, řidič ztrácí cit přítlaku nohou na pedál spojky a brzdy, prodlužuje se doba přesunu pravé nohy z pedálu plynu na brzdový pedál,“ varuje Patera. Jako hazard považuje řízení v botách na běžecké nebo dokonce sjezdové lyžování, jak bohužel někteří řidiči činí při přejezdu po lyžařských střediscích.