Rallye Dakar 2018: Opravdu Loprais definitivně skončil?

Oficiální webové stránky Rallye Dakar ho ještě neuvádějí na seznamu odstoupivších jezdců, ale podle jeho vyjádření na faceboovském profilu je zjevné, že pro něj soutěž předčasně skončila.

„Brzy po startu odešel posilovač řízení a navíc v jednom velkém stoupání vypovědělo poslušnost turbodmychadlo. Napadlo nás v kabině, zda vjedeme do dunového pole, ale následně jsme riskli, přestože klukům v kabině se moc nechtělo,“ popisoval Loprais na Facebooku situaci. Závěr etapy však už nezvládl projet a navíc havaroval.

„Celou dobu jsme jeli na „želvu“ a nejnižší možný stupeň s jednou atmosférou tlaku v pneumatikách. Jinak to nešlo. Poslal jsem Královnu do jednoho trychtýře, který bychom za normálních okolností zvládli. V dané situaci nám to bohužel nevyšlo. Kamion se sesunul z prudké duny ačkoliv jsem držel plyn na podlaze, ale výkon tam prostě nebyl. Následující duna byla hodně strmá, ale náš pád byl relativně do měkkého. Kromě duše nás tak nic nebolí,“ popsal Loprais nešťastnou událost.

Pomoc mu nabídlo několik posádek kamionů, ale bez výsledku. „Havárie bývá většinou vinou řidiče a já se k té odpovědnosti hlásím. V kritických situacích jsem se rozhodoval já. Bohužel pohádka skončila,“ dodal Loprais, kterému je shodou okolností 10. ledna osmatřicet let. Podle informací uvedených na Facebooku chtěl přes noc vyměnit turbodmychadlo a poté dojet do bivaku.