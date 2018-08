Renault láká na nový crossover Arkana. Bude prý jako BMW X6

Špionážní fotografové toto léto zachytili jeden zajímavý úlovek, zamaskovaný prototyp SUV se sportovně střiženou karoserií ve stylu BMW X6, které podle přídě je dílo Renaultu. Nyní automobilka příchod tohoto auta oficiálně potvrdila. Bude se jmenovat Renault Arkana a představí se již tento měsíc na moskevském autosalonu, a to 29. srpna.

Automobilka prozatím zveřejnila první snímek auta lákající na jeho premiéru. Ukazuje záď tohoto, jak jej Renault charakterizuje, a to konkrétně opticky spojené koncové svítilny, evoluci prvku známého z dalších modelů značky a výrazný nápis Arkana na víku zavazadelníku.

Jméno novinky je odvozeno od latinského výrazu Arcanum, který znamená tajemství. Slovo bylo po staletí užíváno k označení událostí a jevů zvláštního významu a něčím takovým má být podle Renaultu i nový model. Název tak má zdůraznit jeho jedinečnost a přitažlivost tohoto auta, které má velikostně spadat mezi Captur a Kadjar.

Renault zdůrazňuje, že se Arkanum na letošním moskevském autosalonu představí ve formě showcaru. Do prodeje bude uveden v příštím roce, nejprve na ruském trhu, později zamíří i do dalších zemí. Renault o novince hovoří jako o globálním modelu, a tak bychom se ho mohli dočkat také ve střední Evropě. Možná to ale bude až v roce 2020...

Zajímavostí je přitom fakt, že podle francouzských médií vzniknou vlastně dva modely identického tvaru, avšak s odlišnou technikou. Ruská verze má prý využít levnější technický základ Dacie Duster, zatímco jinde ve světě auto využije vyspělejší platformu CMF. Pro Renault by to však nebylo první takové řešení – v Rusku prodává model Kaptur , nataženou verzi u nás známého Capturu s technikou Dusteru.