Rinspeed propojoval auta s internetem už v roce 2000. Prostřednictvím modelu Tatooo.com

Již tradičně si pro Ženevský autosalon připravil domácí automobilový výrobce z města Zumikon další ze svých originálních automobilových kreací, která někdejší návštěvníky autosalonu musela šokovat. V roce 2000 však auto neudivovala pouze svým vzhledem, koncepcí a technikou, ale rovněž názvem. Internet nebyl na přelomu milénia zdaleka tak rozšířený, jako je tomu dnes. Pro řadu lidí měl stále nádech něčeho exotického.

Frank Rinderknecht - majitel firmy Rinspeed Design, se rozhodl celé věci využít a svoji nejnovější kreaci pojmenoval stejně jako internetovou stránku pojednávající o autě samotném. Šlo zároveň o historicky první využití internetové adresy pro jméno automobilu. Jenže to nebylo vše. Rinderknecht názvem vozu zároveň propojil další dvě oblasti, když zkombinoval jméno běžně se používající pro tetování na lidském těle a tři písmena „O“, které měly připomínat tři nuly, jeden ze symbolů začínajícího nového milénia.

Technicky a ideově auto navazovalo na o rok starší X-Trem konceptu M.U.V. (Multi Utility Vehicle), o němž jsme psali nedávno. Tatooo.com měl myšlenky staršího originálně řešeného pick-upu povýšit k novým dimenzím.

Zase jeřáb, ale vylepšený

V případě pick-upu Tatooo.com se Švýcaři nechali inspirovat vzhledem pick-upů z padesátých let v USA. Toto bylo patrné zejména z řešení přední části vozu s vystouplými blatníky a výrazným nasávacím otvorem masky chladiče. Skla karoserie byla velmi nízká, což vozu dávalo sportovnější charakter. Originálně vyřešili tvůrci otevírání bočních dveří. Ty postrádají klasické vnější kliky, které nahradil dálkově ovládaný elektromagnetický „odskok“. Naproti tomu zrcátka, ač malá, ctila legislativní požadavky zemí EU v té době, což ostatně platilo o celém autě stejně jako v případě jeho předchůdců X-Trem, E-Go Rocket a Mono Ego.

Vůz měl navenek obvyklou korbu, ovšem vybavenou druhou generací patentovaného zvedacího zařízení „X-Tra-Lift“. S ním se návštěvníci autosalonu v Ženevě setkali už v předchozím roce na již zmiňovaném pick-upu X-Trem. Pro Tatooo.com byl však tento „jeřáb“ dále zdokonalen a podroben dalšímu vývoji. Druhá generace zvedacího zařízení dostala zdvojenou konzoli ve snaze dosáhnout maximálně lineárního pohybu při zvedání, a to i v případě, kdy předměty nezvedáte v jejich těžišti. Pohon „jeřábu“ byl řešen mechanicky a umístěn pod korbou vozidla (ložnou plochou). Obě ramena bylo možné otáčet souhlasně tam i zpět (tedy v tandemu) a zároveň zvedat či spouštět zavěšený předmět. Nakládka (vykládka) jednoho předmětu z korby tak zabrala méně než minutu. Zdrojem pohonu jeřábu byl elektromotor napájený z akumulátoru vozidla a ovládaný dálkovým ovládáním. Systém měl i bezpečnostní pojistku, třeba pro případ, že by někdo chtěl zvedat příliš těžký předmět či manipulovat s nákladem při současném naklonění vozidla. Jaká byla maximální nosnost jeřábu „X-Tra-Lift“, výrobce neuváděl.

Vzhůru pod hladinu moře

V minule prezentovaném pick-upu použil Rinspeed coby užitečný náklad miniaturní vznášedlo. V případě Tatooo.com opět Frank Rinderknecht nešetřil originalitou a jako náklad zvolil pro prezentaci vozu stroj označený jako BOB pocházející až z daleké Floridy. O co šlo? BOB bylo zkratkou pro Breathing Observation Bubble. Jednalo se o jakýsi podvodní skútr, který vypadal jako ze science fiction. Potápěč na něj „nasedl“, a to tak, že si na hlavu nasadil jakousi helmu, takže mohl pod vodou normálně dýchat. Systém umožňoval dokonce i začátečníkům potápění až do hloubky 30 stop (9,1 metrů).

Podvodní „skútr“ měl vlastní elektrický pohon lodním šroubem napájeným z baterie. Při plavbě pod hladinou se stroj řídil řídítky, podobným těm na jízdním kole, přičemž „jezdec“ jimi ovládal směrové kormidlo. Hloubka ponoru se řídila nafukováním, respektive vyfukováním zásobníku vzduchu. Stlačený vzduch pro dýchání vystačil na potápění po dobu až jedné hodiny. Alternativou k „podvodnímu skútru“ byl motocykl Ducati Monster 900 S vyvedený v chromu.

Máte rádi hady?

Když už jste naložili náklad, byl čas vyrazit. Po otevření dveří dálkovým ovládáním jste se octnuli ve futuristicky řešené kabině. V čalounění převažovala imitace kůže hada africké mamby kombinovaná s plasty. Na ztvárnění kabiny se do jisté míry podílela také rakouská společnost Burg design. Nechyběly povrchy, podobné chromování a samozřejmě moderní technika. Na cestu vám tak mohlo vyhrávat pokročilé audio od Sony, přičemž cestující, který neřídil, mohl využít jeho podsystém v podobě Sony PlayStation. Obraz se promítal na 7palcový LCD monitor, který ve své době vynikal vysokým rozlišením. Herní konzole Sony PlayStation se v době uvedení vozu prodalo po celém světě přes 70 milionů. Jen ve Švýcarsku to pak bylo zhruba 400.000 kusů.

Pod kapotou osmiválec

Jako správný pick-up, navíc ještě ve stylu hot rod, byl Tatooo.com poháněn osmiválcovým motorem o objemu 5,7 litru. Kdo byl jeho dodavatelem, Rinspeed neuváděl, my bychom tipovali GM. Výkon motoru 301 kW při 5800 otáčkách za minutu plně ctil pravidla někdejších hot roadů, stejně jako maximum točivého momentu 555 N.m při 4350 otáčkách za minutu. Speciální zdvojený výfuk dodala firma Remus. Rinspeed udával nejvyšší rychlost 245 km/h (vzhledem k nepříliš dobré aerodynamice tedy více než dostatečnou). Zrychlení z klidu na 100 km/h se událo během 5,9 sekundy.

Vůz jezdil na pneumatikách Continental SportContact o rozměrech 245/35 ZR 20 vpředu, respektive 295/40 ZR 20 vzadu. Lehká slitinová kola vznikla na zakázku v Itálii. Podvozek auta dostal pneumatické odpružení s měnitelnou světlou výškou podvozku stejně jako adaptivní tlumiče, umožňující jízdu se sportovně tuhým pérováním i měkčím, komfortním.

Stejně jako v případě dřívějších kreací Švýcarů, i v tomto případě bylo možné vůz pro bonitního vážného zájemce vyrobit. Zda se ale takový našel, nám není známo.