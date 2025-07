Za volantem Porsche 911 Spirit 70: Pro milovníky sedmdesátek

Sedmdesátá léta minulého století možná nebyla tak designově výrazná, ale Porsche v nich přineslo látku vzoru Pascha a rychlé pruhy na kapoty a střechy svých aut. To jsou hlavní prvky limitky 911 Spirit 70, patřící do série Icons of Cool.

Když je řeč o speciálních verzích jednotlivých modelů, v jejich absolutním počtu musí být automobilka Porsche velmi vysoko. Už standardní nabídka legendární devětsetjedenáctky je opravdu široká a snad v každé generaci – zejména v posledních letech – na jejím základě vznikají i sběratelské specialitky.

Ta nejčerstvější je součástí série Icons of Cool, za níž stojí divize Exclusive Manufaktur. Tato série už nějakou dobu vzdává hold postupně jednotlivým érám, v nichž automobilka Porsche existuje ve své současné formě. Začalo to v roce 2020 modelem Targa 4S Heritage Design, která svým designem i volbou barev a materiálů do interiéru připomínala 50. léta a počátek let šedesátých.

Druhým krokem byla v roce 2022 911 Sport Classic – přesněji, druhé použití názvu Sport Classic v moderní době. To první stálo na základě modernizované generace 997, to nejnovější je samozřejmě generací 992 a připomíná 60. léta minulého století. Má rozšířené blatníky, které jsou jinak vyhrazené pro verze Turbo, ovšem její 550k 3,7l plochý šestiválec pohání zadní kola skrz sedmistupňovou manuální převodovku.

Třetí vůz je právě ten, za kterým jsem se v květnu 2025 vypravil do Zuffenhausenu. Jmenuje se 911 Spirit 70 a už jeho název jasně říká, jaké roky připomíná – jsou to „sedmdesátky“. Právě odtud pochází vzor látky Pascha na řadě míst interiéru – prvně s ním přišla 928 v roce 1977 a později se objevila i v 911. Barva Olive Neo je speciální, je vyhrazená této verzi a kombinovaná s doplňky karoserie v odstínu Bronzite. To je ta, řekněme, šedobronzová na některých dílech nárazníků a osobně si myslím, že nejlépe vypadá v kombinaci s černou karoserií. Jen tak totiž vynikne.

Protože je 911 Spirit 70 výsledkem práce Exclusive Manufaktur, nikoliv vrcholného personalizačního programu Sonderwunsch, látku Pascha je možné mít ve dvou verzích – v kombinaci černé s šedou nebo černé se zelenou Olive Neo. Prezentace nám ukázala dva kousky, jeden s olivovou barvou zvenčí i uvnitř, druhý v kombinaci oranžového laku karoserie s látkou Pascha právě v černé a olivové. Napadlo by mě k výrazné oranžové volit méně výrazný, tedy černošedý interiér, ale tahle představená kombinace je nečekaně zajímavá.

Za zmínku stojí také historická loga na středech kol, volantu i přídi auta, zlaté nápisy včetně označení pořadí modelu v patnáctisetkusové výrobní sérii a tři rychlé pruhy na přídi a střeše, které na kapotě začínají stylizovaným číslem 911.

To není náhoda – právě v 70. letech se rychlé pruhy na autech objevily původně jako bezpečnostní prvek. Vznikly totiž proto, aby byly malé sporťáky lépe vidět ve zpětném zrcátku ve vyšších rychlostech. Až mnohem později se z nich stal designový prvek.

Stejně jako v případě předchozích Icons of Cool si můžou zákazníci zvolit vůz bez pruhů a bez čísla v kruhu – řečí Porsche „lollipop“, tedy „lízátko“ – na dveřích. Většina si jich však podle automobilky vůz objednává s kompletní grafikou. Číslo na straně je možné si zvolit, nemusí tam být jen sedmdesátka, resp. 50 či 60 u předchozích kousků.

Jak moc prší? Ano

911 Spirit 70 je založená na carreře GTS Cabriolet, což znamená hybridní ústrojí s 485k 3,6l plochým šestiválcem coby základem a 56k elektromotorem v převodovce pro pohon vozu. K tomu jsou na turbodmychadlech další malé elektromotory pro odstranění jejich prodlevy v roztočení. Kombinovaný výkon je 541 koní, točivý moment 610 Nm, na stovku tahle věc zrychlí za 3,1 sekundy a pokračuje až k 312 km/h.

Člověk by se mohl i pokusit té maximálky využít, nebo se k ní aspoň přiblížit, samozřejmě v závislosti na provozu – když kolem Zuffenhausenu snadno najdete pár kilometrů dálnic bez rychlostních limitů. A když takovouhle akci Porsche naplánovalo na květen, dalo by se taky očekávat, že bude hezky a že se bude jezdit se staženou střechou.

Jenže zrovna v ten den, kdy jsem se Spirit 70 jezdil já, se Atlantský oceán rozhodl přesunout ze svého běžného umístění nad Bádensko-Württembersko a po kouskách spadnout dolů. Jinými slovy, kromě sem tam pár minut lehkého mrholení celý den lilo jako z konve.

Těch pár minut ráno jsem strávil za volantem Targy 4S Heritage Design, a přiznám se, našel jsem v tomto stylu karoserie zalíbení. Mám rád kabriolety, ale 911 je jediné kabrio na světě, které vypadá lépe s nataženou střechou, než se staženou. Natažená střecha totiž opticky schová masivní záď, do níž se musí vejít velký motor ještě s vanou, do níž se sklápí plátěná střecha.

Targa ale tenhle problém řeší, protože vypadá téměř stejně s nasazenou i schovanou střechou. Sice to není tak úplně kabrio, protože máte za hlavami rám a ještě zadní sklo a zpoza volantu to je poznat, ale vítr ve vlasech je přítomen tak akorát.

I zde mi však jízda se staženou střechou vydržela od Muzea Porsche k nájezdu na dálnici, kde začalo krápat už víc. Po nádherných silnicích, ale různě hustým deštěm a sem tam i mlhou, která by se dala krájet, jsme dojeli někam doprostřed pohoří Schwarzwald, kde jsem skočil do zelené Spirit 70 a vydal se na projížďku po okolí. Doslova skočil – nechtěl jsem ztrácet čas čekáním, až bude pršet o trochu méně, a chtěl jsem udržet míru namočení interiéru na minimu.

Voda nutí opatrnost

Jednadvacetipalcová zadní a dvacetipalcová přední kola jsou obuta do goodyearek Eagle F1 Supersport R, které mají v popisu práce co nejlépe držet na suchém asfaltu. Něco takového ale v dohledu není ani zdaleka, takže se za volantem téhle specialitky držím opravdu zkrátka. Přeci jen, Porsche za ni chce něco přes 6,5 milionu korun a vyrobí jich omezený počet, takže rozvěsit jednu po lese není úplně dobrý nápad.

Kvůli způsobu organizace události nemám na 911 Spirit 70 příliš mnoho času, a tak se tu necelou hodinu, která propršela opravdu úplně celá, snažím využít co nejlépe. Po drobném boji s modernizovaným přístrojovým štítem, který už nemá uprostřed analogový otáčkoměr. Dá se nastavit do různých režimů a můžete si vyvolat i pětici částečně či úplně kruhových ukazatelů, ale zrovna displejem se kvůli omezenému času nezabývám až tak do detailu.

Navzdory mokru zůstávám celou dobu v režimu Sport, a to kromě svižnějších reakcí na plynový pedál zejména ze dvou důvodů. Prvním je zajímavější chraplavý zvuk, který se automobilce opravdu povedl. Druhým – a důležitějším – je, že v módu Normal dvouspojková převodovka PDK motor krutě podtáčí. I normovaná spotřeba je přitom nějakých 11 l/100 km a v takových sférách můžeme na jednotky gramů CO2 na kilometr zcela zapomenout – resp. vyměnit je za snížené riziko karbonování motoru či jiných neblahých výsledků podtáčení.

Také ve Sportu vůz za jízdy spalovací motor nevypíná. To znamená, že si můžu více užívat největších výhod zdejší elektrifikace, a sice turbodmychadel s elektrickou dopomocí. Elektrifikované turbo je podle mě nejlepší možné využití elektřiny v moderním sporťáku, když už tam nějakou elektřinu nacpat musíte – malý elektromotor totiž dokáže roztočit hřídel rychleji než výfukové plyny. Tím vyřešíte turbolag a reakce motoru na sešlápnutí plynového pedálu jsou tak rychlé, až by si jeden myslel, že má místo turba kompresor.

Počasí je proti mně, zadní kola chtějí utíkat a je to znát v každé zatáčce. Opatrnost spolu se stabilizačním systémem jim v tom ale úspěšně brání a mě čím dál víc překvapuje, jak dobře obuté goodyearky odvádějí vodu, které je vážně hodně, zpod běhounu.

Přestože se musím krotit, každá minuta za volantem (přiznávám, kromě těch, kdy musím jet kvůli radarům třicítkou) mě opravdu baví a vyhrazený čas uteče jako, ehm, voda. Najednou zjišťuji, že nejkratší a pořádně klikatou trasou to zpátky stihnu jen dvě minuty před časem, kdy mám vůz předávat některému z kolegů.

Vydávám se jí, cesta se postupně zužuje a já začínám čím dál silněji doufat, že mě vestavěná navigace vozu nepovede po nějakých nezpevněných lesních cestách. Postupně zjišťuji, že i přes svůj obrovský výkon a masivní záď dokáže 911 Spirit 70 velmi hezky fungovat i jako normální auto. A má k tomu i bonus v podobě kvalitně chlazené bezdrátové nabíječky smartphonu v loketní opěrce.

Asfalt vydržel, já se vrátil tam, odkud jsem vyrazil a zbrusu nové auto vyměnil za 911 Sport Classic z roku 2022. Široké boky, zadokolka, manuál, hnědý interiér s kohoutím vzorem na sedačkách – je to vážně paráda. Ale to je jiný příběh.

Dostala se mi pod kůži

Porsche 911 Spirit 70 možná není stoprocentně tou verzí, kterou bych si vybral, kdybych si vybírat mohl – chtěl bych targu bez hybridu a s manuálem, ale takové auto se zrovna teď objednat nedá, a je možné, že kombinace targy a manuálu byla k mání naposledy už hodně dávno – zanechala ve mně opravdu silné dojmy.

Upřímně doufám, že těch 1.500 zákazníků, kteří si tuto specialitku objednají, ji nepostaví jen do garáže, ale budou s ní taky jezdit. Užijí si ji totiž nejen na suchu se staženou střechou, ale i když bude silnice připomínat spíš řeku. A mimochodem – český konfigurátor 911 Spirit 70 nabízí v ceně od 6,515 milionu korun, takže cesta mezi těch patnáct stovek šťastlivců je otevřená.

