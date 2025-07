TEST Volkswagen California 2.0 TDI Beach Camper – Jednoúčelovka pro bezdětné

Od doby, kdy se nový Volkswagen California prvně představil, uplynul už víc než rok. Tehdy jsme se prvně dozvěděli o tom, že na rozdíl od generace T6 a T6.1 stojí nová california na prodlouženém rozvoru multivanu, z nějž vychází, že má nově výsuvnou ledničku, dvojnásobný počet posuvných dveří a naopak poloviční počet hořáků vařiče, alespoň ve vrcholných provedeních s kuchyňkou a skříňkami na straně vozu.

Takový kousek však české zastoupení Volkswagenu ke zkoušce nepřistavilo. Dostali jsme místo něj provedení Beach Camper, tedy nejlevnější provedení, které ale už má pevně instalovaný vařič. Ledničku však bohužel nikoliv.

Nebudu sebe ani vás zdržovat debatami o té části californie, která je shodná s multivanem, to znamená sedačky, palubní desku či absenci madel na sloupcích A karoserie. Skočím rovnou k tomu, co dělá californii californií – tedy zvedací střecha, otočné přední sedačky a obecně to, jak se v ní kempuje. Co by to totiž bylo za test obytného auta, kdybychom v něm nespali?