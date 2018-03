Rozhovor s Martinem Prokopem: Proč se mu v poušti tak zalíbilo?

Myslíte si, že je snazší jezdit terénem desítky kilometrů v rámci rychlostních zkoušek v rallye, nebo stovky v dálkových soutěžích? Ve světovém měřítku přibývá závodníků, kteří mohou obojí porovnat. Češi mezi nimi nechybějí.

Obrovské, ale také současně krásné duny v Peru, o nichž se mi zdálo i při krátkém spánku mezi etapami. Druhá polovina soutěže představovala velké utrpení, hodně to bolelo a už nebylo fyzicky skoro se čeho brát. Pořadatelé nás do posledních kilometrů nenechali vydechnout.

Zaregistroval jsem odstoupení sportovního ředitele Marka Comy, ale na organizaci Dakaru to nebude mít zásadní vliv. Letos výrazně stoupla obtížnost soutěže, a pokud nás zavedou příští rok do Chile, přibudou duny a Dakar bude minimálně stejně náročný jako letos.

Tak náročné terény bychom tam asi těžko hledali. Navíc ke každému sportu potřebujete publikum – a právě takové prostředí je v Jižní Americe. Lidé jsou na závodní auta, motorky, kamiony i čtyřkolky zvyklí. Baví je dívat se a povzbuzovat.

Těžko to stručně shrnout. Platí poučka, že musíte držet plyn a jet, i když míříte jiným směrem. Ještě před několika lety jsem písek nenáviděl, teď ho miluji. Posaďte mě do auta a nechte v něm dovádět. Po letech svázaných pravidly WRC pro mě představuje jízda v písku a poušti svobodu, jakou jsem ještě nezažil.

Nebyl vůbec čas uspořádat nějakou akci, protože jsem se musel věnovat povinnostem ve firmě. Tým zase připravoval auto na další závody. Po Dakaru jsme startovali ve dvou podnicích Světového poháru v cross-country (terénní soutěže).

Mám za sebou jeden z nejzajímavějších zážitků, což byla ruská rallye Northern Forest. Tři týdny poté následovala soutěž v Dubaji, která se jela kompletně v písku. Do začátku června nás čekají další starty znovu v Dubaji, Kataru a Kazachstánu. Pokaždé půjde o delší, týdenní podniky.

Partu jsme rozdělili na dvě části – jedna byla se mnou v Rusku, další v Dubaji. Ti, co momentálně necestovali, měli čas si alespoň trochu oddechnout.

Po Kazachstánské rallye na přelomu května června uvidíme, jaká bude bodová situace. Pokud na tom budeme dobře v průběžném pořadí, zkusíme další soutěže. Jestliže nám tyhle tři starty nevyjdou, hodláme řešit účast na dalších rallye případ od případu. A to podle potřeby, co uznáme za nutné testovat.

Začal jsem intenzivně pracovat ve firmě Jipocar, kterou vybudoval můj otec. Věnujeme se už skoro třicet let dopravě a logistice. Bylo jen otázkou času, kdy se zapojím do chodu rodinného podniku. Souběžně s přechodem na závody cross-country, které nejsou ve srovnání s rallye tak časově náročné, přišly na řadu moje pracovní povinnosti.

Hned po příletu z Dakaru jsem obrazně svlékl kombinézu a pospíchal na jednání. Po návratu z Dubaje jsem měl v civilním autě nachystané sako a jel pracovat. Znám všechny lidi u nás ve firmě a připadá mi přirozené, že budu postupně přebírat povinnosti po tátovi.

Stručně řečeno by se dalo říci operativní řízení všech procesů, které v Jipocaru probíhají. Mojí náplní je koordinovat transport i logistiku, současně lidem pomáhat v jejich rozhodnutí.

To nemám přesně spočítáno, ale ve firmě se snažím pokaždé chodit v obleku. Nedělá mi to problém, protože i v době rallyeové kariéry bylo nutné absolvovat řadu jednání ve společenském oblečení.

Jsem tátovi vděčný, že mě hodil do světa a nechal mě v něm samotného. Občas se přijel podívat, ale neřekl mi, co dělám špatně. Nikdy mi neporadil. Na jednu stranu mi to přišlo líto, protože jsem udělal spoustu chyb. Opačným směrem řečeno mám díky tomu spoustu zkušeností, které se mi nyní hodí.

Po konzultacích s lidmi v týmu řeším zásadní rozhodnutí. Samotné řízení už dělá můj německý švagr Quirin Müller, který je v týmu od roku 2008. Rodinný model se mi osvědčil. Věřím mu a vím, že se neděje nic, co by se mi nelíbilo.

Po startu v Abú Dhabí se přesunujeme na další podnik do Kataru, ale tam panuje napjatá politická situace a jsou uzavřené hranice. Musíme logisticky vymyslet, jak dostat auto a doprovodné vozy na místo soutěže.

Minulý rok jsem ho moc nevnímal. Jednak mi bylo líto, že tam nemůžu být, a současně bylo i moc práce. Teď se snažím sledovat každou soutěž. V únoru při startu v Rusku Švédskou rallye, teď v Dubaji zase dění v Mexiku.

Jedním slovem fenomenální. Seb prokázal naprosto jednoznačně závodnický talent, který dokáže uplatnit. Ať řídí cokoliv na světě.

Mám odjeto sto dvacet rallye ve světovém šampionátu, rozumím tomuto sportu rozhodně více než dálkovým soutěžím, kde se pořád učím. Zatím neuvažuji, že bych startoval ve více rallye během roku, ale chci pořád zůstat s automobilovými soutěžemi v jistém sepětí.

Hodně s nimi komunikuje Quirin. Především s Malcolmem Wilsonem, který zastupuje značku Ford. S těmito vozy jezdím už od roku 2010. Podstatné informace se ke mně dostanou, takže mám přehled a orientuji se, co se v tomto světě děje.

V polovině června bych se chtěl svézt se svou starší Fiestou WRC na Rallye Sardinie. Je to moje srdeční záležitost. Už jsem tam jel dvanáctkrát, nikde jinde jsem častěji nestartoval. Mám odsud páté (2013) a šesté místo (2014).

Času je opravdu hodně málo, ale snažím se zůstat trochu v obraze. Takže vím, že Honza Černý přesedl do fiesty, Filip Mareš pojede s Fabií R5 od Romana Kresty a hodně zbrojí také Vojta Štajf. Navíc jeden z mých mechaniků Petr Brynda se chce přihlásit s Felicií Kit Car na Rallye Český Krumlov.

Kluci v týmu mě přemlouvali, abych jel se starým Suzuki Ignis S1600 z roku 2005. Bohužel ho však nestihneme připravit ani otestovat. Takže se přijedu podívat alespoň jako divák.

Fungujeme spolu čtrnáct let, zažili jsme spoustu dobrého i špatného. Podařilo se nám najít si způsob, abychom si pracovně i povahově navzájem vyhověli. Snad nikdy jsem ho nezažil zmatkovat, za všech okolností se snaží najít řešení. Lidé ho mají rádi, protože Honza by se pro motorsport rozdal. Pokud může, je dobrým vypravěčem a průvodcem ve všem, co je spojené s rallye a dálkovými soutěžemi.

Při tom ohromném tlaku, kterému musí díky úspěchům vzdorovat, si našel svou polohu a spoustě lidí tak připadá možná nepřístupný. S Ogim se známe deset let a nemáme problém si o čemkoliv popovídat.

Znám ho nejlépe ze všech závodníků, které jsem v životě potkal, a pořád máme dobré vztahy. Občas si zavoláme, napíšeme. Vím, že mi poradí, když za ním přijdu a poprosím ho. V současném světě cross-country je to jednoznačně nejlepší řidič. Způsob, jakým dokáže jezdit v písku, je na hony vzdálený tomu, co umějí všichni ostatní, mě samozřejmě nevyjímaje.

Navzdory všem smlouvám s Toyotou je schopen řídit můj ford. Sveze se a řekne postřehy k autu. Klidně se posadí vedle mě a řekne připomínky. Je to člověk, kterému důvěřuji. Když mě na trati náhodou dojede, okamžitě uhýbám, protože letí dopředu jako raketa.

S Robertem jsme startovali společně ve dvanáctihodinovce v Mugellu 2016 a od té doby víme jeden o druhém. Moc jsem mu přál, aby dostal u Williamsu místo. Pro motoristický sport jsou samozřejmě peníze prvořadé. Přesto mi připadá smutné, když jeho příběh návratu se zraněnou rukou přebije osmnáctiletý Rus miliony dolarů.

Jeho start tehdy v Itálii 2016 byl vlastně prvním „asfaltovým“ závodem po zranění v roce 2011. Robert se dokáže nadchnout pro každý detail práce. Co tehdy předváděl, byla vysoká škola okruhového sportu.

Nepatřím k těm, kteří by chodili brzo spát, a nikdy jsem neměl rád vstávání. Pokud jsem v Jihlavě, chodím do práce na devátou. Když vyrážím z Prahy, jedu v půl sedmé, abych byl ve firmě na osmou a měl čas se připravit na celý den.

S tím, jak se začínám stále více věnovat firmě, přicházejí na řadu i jiná osobní témata. Tenhle čas dříve, nebo později určitě nastane.

Martin Prokop