Scania G 410: Nová kabina

Jak jsme již v září roku 2017 zmínili, nová kabina G20 šla do výroby nejdříve v nočním provedení, denní verze přijdou později. Do testu nám přišla jedna z prvních vyrobených kabin s jedním lůžkem a slušným množstvím odkládacích prostor. Celková výška budky řidiče však dosahovala 356 cm, takže téměř půl metru chybělo do výšky největších kabin. Proto se na zadní části střechy nacházel aerodynamický spoiler dosahující v zadní části na čtyřmetrovou metu.

Nízký nástup

Přístup do kabiny nebude dělat potíže nikomu, protože ve srovnání s tahači řady R a S je přibližně o čtvrtinu nižší. Po usednutí za volantem jsme však zaznamenali odvrácenou stránku tohoto řešení – středový tunel nad motorem dosahoval do výšky sedáku. Pro dlouhodobý pohyb v kabině jde o velmi omezující skutečnost. K lůžku jsme se tedy mohli dostat tak, že necháme přezůvky na podlaze pod volantem, stoupneme na středový tunel a sedneme si na postel. Ta měla příjemné rozšíření v prostřední části mezi opěradly, tudíž se na ní leželo velmi pohodlně.

Kobereček doprostřed

Během sezení na posteli se však naše nohy opíraly o plastový kryt nad tunelem. V chladném počasí může vadit absence koberce, který se u velkých dálkových budek nachází na rovné podlaze i před dolní postelí. Proto bychom do zkoušené kabiny G 20 s vysokou střechou rádi přibrali ještě kobereček na středový tunel mezi sedadly. Neměl by však zastřít celou plochu, protože na obou krajích se nacházely šikovné prohlubně k uložení telefonu či dalších drobností.

Navzdory vysokému tunelu se pod lůžko vešla ještě středně hluboká lednička. Většinu objemných odkládacích prostor jsme našli nad čelním sklem a na zadní stěně budky v horní části. Nedaly se příliš srovnat s velkokapacitními schránkami typických dálkových budek či prostorem na horním lůžku, ale na druhou stranu nabídly dost místa na několikadenní potřebnosti. Do dveří se pěkně vešla 1,5litrová láhev, což považujeme za velmi přínosnou novinku.

Nová kabina G20 ve verzi H nás zaujala vysokou světlou výškou, protože jsme se v ní mohli pohodlně postavit. Až po této zkušenosti jsme si uvědomili, že kabina G20H narostla do výšky o šestnáct centimetrů.

Adaptivní tempomat

V souvislosti s povinností předkolizního asistentu ABA se Scania rozhodla dávat do všech svých vozidel adaptivní tempomat standardně. Platí to od ledna příštího roku, ale testovací G 410 již tento prvek výbavy dostala.

V menu palubního počítače jsme nastavili nejdelší vzdálenost od vpřed jedoucích vozidel a vychutnávali si pohodou jízdu po D6. Po přejezdu na pražský okruh D0 jsme zvolili nejkratší možnou vzdálenost. Před sjezdem 23 směrem na Chráštany se nacházela dopravní zácpa, která nám pomohla prověřit příslib adaptivního tempomatu zpomalit až do zastavení. Tak se i stalo. Na přístrojovém štítu se objevila zelená ikona parkovací brzdy, což znamenalo její připravenost pro samočinné uvolnění. Když nákladní vozidlo před námi nabralo rychlost, došlo k automatickému rozjetí soupravy od Scanie.

Nejslabší SCR

Tahač s novou géčkovou kabinou byl osazen třináctilitrovým šestiválcem, což byla příčina vysokého tunelu v kabině, ale zároveň velkého točivého momentu. Zkoušený tahač obdržel verzi bez recirkulace výfukových plynů, která dovoluje maximálně využít termodynamickou účinnost motoru a velké množství oxidů dusíku řeší pomocí intenzivní selektivní katalytické redukce ve výfukovém traktu. Není nutno po x-té zdůrazňovat, že toto řešení je výhodné i pro činnost i životnost filtru pevných částic.

Deset ku jedné

Před cca dvaceti lety si řidiči chválili, když se poměr mezi výkonem motoru v koních a hmotností soupravy v tunách blížil desítce. V současnosti tento poměr osciluje mezi jedenácti až třinácti, proto plně naložená souprava G 410 patřili k slaběji motorizovaným. Na části testovacího okruhu ve stylu příměstské přepravy vyšší točivý moment nechyběl, ve stoupání na D0 však nastavená nejvyšší rychlost výrazně klesala a převodovka přeřadila na jedenáctku už při poklesu rychlosti na 72 km/h.

Tahač s točivým momentem 2150 N.m a pevnými lopatkami turbodmychadla dokáže velkou úsporu nafty spíše v rovinatém prostoru, kde využije nastavení stálého převodu a pneumatik 315/70 tak, že při rychlosti 80 km/h agregát točil jen málo přes 1100 min