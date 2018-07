Seat Leon Cupra přišel o deset koní. Důvod uhodnete  

Ostrá předokolka v podání Seatu Leon Cupra je teď o trochu méně ostrá. Kvůli nové metodice měření spotřeby (WLTP) byla automobilka nucena snížit výkon motoru o 10 koní. A protože Seat má u svých sportovních modelů ve zvyku uvádět výkon motoru do názvu, už je to (zase) Seat Leon Cupra 290.

Automobilka nezmiňuje, jak moc se to odrazí v dynamice auta, dá se však předpokládat, že nějakou tu desetinku Cupra ztratí. Zajímavostí je, že se to netýká verze s pohonem všech kol, která je v nabídce výhradně s karoserií kombi. Ta má jako jediná nezměněných 300 koní (221 kW). V Česku už verzi s původním výkonem pořídíte pouze v podobě skladových vozů, dnes objednané kusy již budou vyhovovat nové metodice měření. Také příplatková automatická převodovka DSG je nově vždy se sedmi převodovými stupni.

Nový homologační emisní test WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) začne pro nově registrované vozy platit už v září letošního roku. Měl by více odpovídat reálnému provozu auta. Zkouška je mnohem komplexnější, auto jezdí rychleji a méně času v rámci zkoušky stojí, celkově také najede mnohem více kilometrů. Tabulková spotřeba by tedy měla mnohem přesněji odpovídat realitě, jak je ale vidět, má to i své stinné stránky.