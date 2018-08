Seat vás naučí sbalit se na dovolenou. Má na to speciální metodu

Pro nákladní zavazadel do automobilu před jízdou na dovolenou existuje řada zaručených rad i logických pravidel. Z nich k těm nejzásadnějším patří, že nejtěžší věci mají být naloženy do vozu jako první a co nejníže, aby příliš neměnily těžiště vozidla a minimalizoval se tak vliv zatížení na jízdní vlastnosti vozu.

Samozřejmostí je i zajištění zavazadel proti volnému pohybu, třeba pomocí popruhů či sítí s využitím ocelových ok v zavazadlovém prostoru. Na prvním místě je vždy bezpečnost.

Automobilka Seat připravila ve spolupráci s Aline Lau, první certifikovanou konzultantkou úklidové metody KonMari v Evropě, instruktážní video, které může vhodně doplňovat výše zmíněné zásady.

V první řadě je potřeba si dobře rozmyslet, co si opravdu chceme vzít na dovolenou a co budeme skutečně potřebovat. Vše bez čeho se obejdeme, pak může zůstat doma. Vše co má jet s námi, pak máme chytře a úsporně zabalit do svých zavazadel. Při nakládání do vozu je pak dobré mít vše rozděleno do kategorií, aby mohly být věci osobní potřeby umístěny v interiéru, zatímco kufry a sportovní vybavení zamíří do zavazadlového prostoru.

Video